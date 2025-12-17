Advertisement
मोहम्मद अतहर के कातिलों को दी जाए सजा, CPI-ML ने पूरे बिहार में किया प्रदर्शन

Mohammad Atahar Mob Lynching Case Case: बिहार में मोहम्मद अतहर की मॉब लिंचिंग की घटना के बाद CPI-ML ने मंगलवार को पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया. इस दौरान मोहम्मद अतहर के लिए न्याय  और दोषियों को सजा देने की मांग की गई. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Dec 17, 2025, 12:24 PM IST

मोहम्मद अतहर के कातिलों को दी जाए सजा, CPI-ML ने पूरे बिहार में किया प्रदर्शन

Mohammad Atahar Mob Lynching Case Case: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने लोकसभा क्षेत्र नालंदा में एक गरीब फेरीवाले अतहर हुसैन की मॉब लिंचिंग की गई. इस घटना के बाद विपक्षी दलों और मुस्लिम समाज के लोगों ने विरोध किया और दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग की. इसी कड़ी में बीते मंगलवार 16 दिसंबर को वामपंथी दल CPI-ML ने पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया और मृतक अतहर को इंसाफ देने की मांग की. साथ ही  पीड़ित परिवार को सुरक्षा, न्याय और उचित मुआवजा देने की मांग की. 

CPI-ML और इंसाफ मंच के बैनर तले मंगलवार को पूरे बिहार में विरोध दिवस मनाया गया. राजधानी पटना में बुद्ध स्मारक पार्क के पास हुए विरोध प्रदर्शन में सिविल सोसाइटी के कई सदस्यों ने हिस्सा लिया. पटना के अलावा नवादा, नालंदा, दरभंगा और आरा समेत कई जिलों में विरोध मार्च निकाले गए.  पटना के फुलवारी के पूर्व MLA गोपाल रविदास, पाली सुभाष MLA संदीप सुरभि, MLC शशि यदु, सरफराज, मीरा दत्त और CPI-ML के युवा नेता देव या गौतम समेत कई लोगों ने भाषण दिए.

प्रदर्शनकारियों ने बिहार में NDA की सरकार पर जोरदार हमला बोला. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि BJP बिहार में लगातार सांप्रदायिक माहौल को बढ़ावा दे रही है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मोहम्मद अतहर की मॉब लिंचिंग बिहार में कानून के राज पर गंभीर सवाल उठाती है.

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि जब से होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने पद संभाला है, राज्य में भीड़ की हिंसा और बुलडोज़र चलाने की घटनाएं बढ़ गई हैं. अगर NDA सरकार बिहार में योगी मॉडल लागू करने का सपना देखती है, तो यह राज्य की सामाजिक एकता और लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होगा और इसका कड़ा विरोध किया जाएगा.

गौरतलब है कि बीते 5 दिसंबर को एक गरीब फेरीवाले मोहम्मद अतहर हुसैन को कुछ लोगों ने सिर्फ मुसलमान होने की वजह से मॉब लिंचिंग की. मोहम्मद अतहर को पूरी तरह टॉर्चर किया गया, आरोपियों ने पीड़िक रे कान पिलास से कतर दिए. इलाज के दौरान मोहम्मद अतहर की मौत हो गई. वहीं, पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में पुलिस ने अभी तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नाबालिग बताए जा रहे हैं. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

