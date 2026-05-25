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IPL के बाद रूहानी सफर पर निकले आवेश खान; अजमेर दरगाह पहुंचकर मांगी दुआ

Cricketer Avesh Khan Visit Ajmer Dargah: भारतीय क्रिकेटर आवेश खान अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहां उन्होंने अपने परिवार के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर और फूल पेश किए. उन्होंने अपने परिवार की सलामती और कामयाबी की दुआ मांगी. आवेश खान ने कहा कि उन्हें अजमेर आकर हमेशा सुकून और रूहानी एहसास मिलता है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 25, 2026, 03:26 PM IST

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IPL के बाद रूहानी सफर पर निकले आवेश खान; अजमेर दरगाह पहुंचकर मांगी दुआ

Cricketer Avesh Khan Visit Ajmer Dargah: भारतीय क्रिकेटर और गेंदबाज आवेश खान अजमेर शरीफ दरगाह पहुंचे, जहाँ उन्होंने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैही की बारगाह में अपने खानदान के साथ अक़ीदत की चादर और फूल पेश की. अजमेर दरगाह पर आवेश खान ने ज़िंदगी में कामयाबी और अपने खानदान की सलामती की दुआ मांगी.

वहीं, दरगाह के ख़ादिम सैय्यद असग़र अली हाशमी ने उन्हें दरगाह की ज़ियारत कराई और दस्तार बंदी कर तबर्रुक दिया. दरगाह की ज़ियारत करने के बाद आवेश खान ने खास बातचीत में बताया कि उनकी फैमिली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब से बेहद अक़ीदत रखती हैं. उन्होंने बताया कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से उनके परिवार की अकीदत है, यही वजह है कि वह अक्सर अजमेर दरगाह अपनी फेमली के साथ आते रहे है. 

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इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मुक़म्मल होने के बाद आवेश खान फिर से ख्वाजा गरीब नवाज़ की बारगाह में हाजिरी देने आए हैं. गुजिश्ता 10 सालों से वो मुसलसल दरबार में हाज़री दे रहे हैं. उन्हें अजमेर आकर बेहद सुकून हासिल होता है.

ग़ौरतलब है कि आवेश खान ने क्रिकेट के मैंदान में टीम मध्यप्रदेश, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स में अपना बेहतरीन मुज़ाहरा किया है. टीम इंडिया में वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ भी खेल चुके हैं.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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