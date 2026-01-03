Jammu Kashmir: क्रिकेटर ने हेलमेट पर लगाया फिलिस्तीनी झंडा, विवाद बढ़ने पर पुलिस ने शुरू की जांच

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान एक बल्लेबाज ने अपनी हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडे का स्टिकर लगाकर खेला और फिलिस्तीन के प्रति अपनी एकजुटता दिखाई. गुरुवार (1 जनवरी) को इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. विवाद बढ़ने के बाद डोमाना पुलिस स्टेशन ने संबंधित क्रिकेटर को बुलाकर पूछताछ की.

इस घटना पर शुक्रवार (2 जनवरी) को पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि एक क्रिकेट मैच के दौरान क्रिकेटर फुरकान उल हक ने अपने हेलमेट पर फिलिस्तीन का लोगो लगाया हुआ है. यह मैच जम्मू शहर के केसी डोर, मुट्ठी में खेला गया था. जानकारी के मुताबिक क्रिकेटर फुरकान उल हक पुलवामा के तंगीपुना के रहने वाले हैं.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डोमाना पुलिस स्टेशन ने BNSS की धारा 173(3) के तहत 14 दिन की शुरुआती जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडे वाला लोगो लगाने का इरादा क्या था? साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्रिकेटर फुरकान अल हक के किसी भी संभावित लिंक (फिलिस्तीन से) हैं या नहीं?"

वहीं, क्रिकेटर फुरकान उल हक द्वारा हेलमेट पर फिलिस्तीनी झंडे वाला लोगो लगाने की घटना को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है. इस मामले पर पिपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया. उन्होंने अपने पोस्ट में फिलिस्तीन के समर्थन में एक प्रमुख नारा लिखा " फ्रॉम द रिवर टू द सी, फिलिस्तीन विल बी फ्री". साथ ही उन्होंने फिलिस्तीन के झंडे की तस्वीर भी शेयर कीं.