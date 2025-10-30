Advertisement
Rampur CRPF Camp Attack 2007: 18 साल बाद मिला इंसाफ; 5 की फांसी, 1 की उम्र कैद की सज़ा रद्द

CRPF Camp Attack Case: रामपुर में सीआरपीएफ कैंप में हुए अटैक के मामले में इलाहाबाद कोर्ट ने 5 आरोपियों की फांसी को रद्द कर दिया है, इसके साथ ही एक आरोपी की उम्रकैद सजा को भी रद्द किया गया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 30, 2025, 10:09 AM IST

CRPF Camp Attack Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ ने बुधवार को सीआरपीएफ कैंप रामपुर हमले के मामले में निचली अदालत के जरिए चार आरोपियों को दी गई फांसी की सज़ा को रद्द कर दिया. अदालत ने एक आरोपी को सुनाई गई उम्रकैद की सज़ा को भी निरस्त कर दिया. हालांकि ग़ैरक़ानूनी रूप से हथियार रखने के आरोप में दी गई 10 साल की सज़ा को बरकरार रखा गया है. बताया गया कि आरोपी पहले ही दस साल से अधिक समय से जेल में हैं.

8 महीने पहले सुरक्षित रखा था मामला

अदालत ने यह फैसला आठ महीने पहले सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखा था, जिसे अब सुनाया गया है. आरोपियों को कानूनी सहायता जमीयत उलमा महाराष्ट्र (अरशद मदनी) लीगल एड कमेटी की तरफ से दी गई थी.

क्या बोले मौलाना अरशद मदनी?

जमीयत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर इतमेनान जताते हुए कहा कि निचली अदालत ने तीन लोगों को फांसी और एक को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. लेकिन अब हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि इन लोगों पर आतंकवाद से जुड़े आरोप साबित नहीं हुए हैं. इसलिए निचली अदालत का फैसला गलत था और उसे रद्द कर दिया गया है. हालांकि, ग़ैरक़ानूनी हथियार रखने के मामले में दस साल की सज़ा बरकरार रखी गई है.

मौलाना मदनी ने कहा कि यह दिन उन परिवारों के लिए बेहद बड़ा है जिन्हें 18 साल बाद इंसाफ मिला है. उन्होंने कहा, "इन परिवारों ने उम्मीद और निराशा के बीच 18 साल का दर्द झेला है, जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता."

सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी जमीयत

मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि चूंकि आरोपियों ने पहले ही दस साल से ज्यादा की सज़ा काट ली है, इसलिए अब वे सभी जेल से रिहा हो जाएंगे. लेकिन हम सीनियर वकीलों से सलाह लेकर इस 10 साल की सज़ा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट भी इंसाफ करेगा और हथियार रखने के आरोप से भी उन्हें बरी करेगा.

निचली अदालत ने क्या कहा था?

गौरतलब है कि निचली अदालत ने इमरान शाहजाद, मोहम्मद फारूक, सुभाउद्दीन, मोहम्मद शरीफ को फांसी और जंग बहादुर को उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी. ये सभी 31 दिसंबर 2007 की रात सीआरपीएफ कैंप रामपुर पर हुए हमले के आरोपी थे.

इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय पीठ- जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालत के जरिए आतंकवाद के आरोपों के तहत दी गई सज़ा सही नहीं थी।

काफी नहीं थे सबूत

हाईकोर्ट ने कहा कि जिस सबूत के आधार पर सेशंस कोर्ट ने इतनी कड़ी सज़ा दी, वह प्रयाप्त और कमजोर थे. अदालत ने ओरल कमेंट में कहा कि आरोपियों के पास से कुछ हथियार बरामद हुए थे, जिनके लिए 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है.

गवाहों के बयानों पर उठे सवाल

जमीयत की ओर से बताया गया कि आरोपी 2007 से जेल में बंद हैं, इसलिए अब उनकी रिहाई तय है. सुनवाई के दौरान एडवोकेट एम.एस. खान, जो जमीयत उलमा लीगल एड कमेटी की ओर से पैरवी कर रहे थे, उन्होंने अदालत को बताया कि स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ जवानों के बयानों में विरोधाभास हैं.

रेलवे अधिकारियों की गवाही में भी कई असमानता पाई गईं. पुलिस और सीआरपीएफ की ओर से 98 राउंड गोलियां चलने के बावजूद कोई भी आरोपी घायल नहीं हुआ, जिससे यह दावा संदिग्ध हो जाता है कि आरोपियों को घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया था.

इस वजह से कमज़ोर हुआ पूरा मामला

वकील खान ने यह भी कहा कि विस्फोटक मटीरियल की बरामदगी बिना अदालत की इजाजत के तबाह कर दी गई, जिससे उसकी वैधता पर सवाल उठते हैं. साथ ही, यूएपीए, आर्म्स एक्ट और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के तहत मुकदमे चलाने की जो अनुमति ली गई थी, उसमें कई बड़ी खामियां थीं, जिससे पूरा मामला कानूनी रूप से कमजोर हो गया.

निचली अदालत ने पांच को दी थी सज़ा, तीन को किया था बरी

रामपुर की निचली अदालत ने पहले तीन आरोपियों- मोहम्मद क़ौसर, गुलाब खान और फहीम अंसारी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था, जबकि बाकी पांच को आतंकवाद के आरोपों में फांसी और उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी.

क्या था सीआरपीएफ कैंप अटैक?

सीआरपीएफ कैंप रामपुर हमला 1 जनवरी 2008 की सुबह लगभग 4:30 बजे हुआ था. आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में मौजूद सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हमला किया था. इस अटैक में आठ लोगों की मौत हुई थी, जिनमें सात सीआरपीएफ जवान और एक चौकीदार शामिल था. 

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

