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ट्रंप के ऐलान से औंधे मुंह गिरी तेल की कीमतें, लेकिन भारत समेत पूरी दुनिया में संकट बरकरार

Oil Prices Per Barrel Today: अमेरिका-ईरान बातचीत और हमलों पर रोक के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में करीब 8 फीसदी की गिरावट आई है. हालांकि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते में आवाजाही में रुकावट और सप्लाई संकट के चलते वैश्विक बाजार में अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है. इसका असर भारत में भी देखने को मिल रहा है. 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 23, 2026, 11:38 PM IST

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(फाइल फोटो)
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Oil Prices Today: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव भले ही थमता नजर आ रहा हो, लेकिन बीच वैश्विक बाजार में अभी भी तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की खबर आते ही कच्चे तेल की कीमतों में अचानक भारी गिरावट दर्ज की गई, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में हलचल मच गई.

सोमवार (23 मार्च) को तेल की कीमतों में करीब 8 फीसदी की गिरावट आई. यह गिरावट तब देखने को मिली जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि वह ईरान के बिजली संयंत्रों और ऊर्जा ठिकानों पर होने वाले संभावित हमलों को पांच दिनों के लिए टाल रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने मिडिल ईस्ट में जारी टकराव को खत्म करने के लिए दोनों देशों के बीच "सकारात्मक बातचीत" का हवाला दिया.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रेंट कच्चा तेल 8.92 डॉलर यानी लगभग 8 फीसदी गिरकर 103.27 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया. वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट की कीमत 7.17 डॉलर यानी 7.3 फीसदी गिरकर 91.06 डॉलर प्रति बैरल रह गई. हाल के हफ्तों में कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. ब्रेंट ने शुक्रवार को जुलाई 2022 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर छुआ था, जिससे 30 दिनों की अस्थिरता भी अप्रैल 2022 के बाद सबसे ज्यादा हो गई.

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यह भी पढ़ें: ट्रंप का तेहरान से 'बातचीत' का दावा निकला झूठ! US के इस स्टैंड को शक की निगाह से देख रहा ईरान

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्रुथ पर बताया कि पिछले दो दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच "बहुत अच्छी और सकारात्मक" बातचीत हुई है, जिसका मकसद मिडिल ईस्ट में दुश्मनी को पूरी तरह खत्म करना है. हालांकि दिन के शुरुआती कारोबार में कच्चे तेल की कीमतों में करीब 15 फीसदी तक गिरावट आई थी, लेकिन बाद में यह नुकसान कुछ कम हो गया. इसका वजह यह रही कि ईरान ने इजराइल और अन्य ठिकानों पर नए हमले करने की बात कही और अमेरिका के साथ बातचीत से इनकार कर दिया.

ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाया, तो वे इजराइल के बिजली संयंत्रों और खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे. इस जंग का असर ऊर्जा आपूर्ति पर भी साफ दिख रहा है. खाड़ी क्षेत्र के कई प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए होने वाली आवाजाही लगभग ठप हो गई है. यह जलमार्ग दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल और तरलीकृत गैस की आपूर्ति का प्रमुख रास्ता है.

हालांकि सोमवार को भारत के लिए रवाना हुए दो टैंकर स्ट्रेट ऑफ होरमुज से गुजरने में नाकाम रहे. इन दोनों टैंकरों में संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से भरी गई गैस थी. भारत में गैस की किल्लत बनी हुई है, सरकार ने उहापोह से बचाने के लिए कुछ कड़े कदम उठाए हैं, लेकिन उसका असर जमीन नाकाफी है. 

विश्लेषकों का अनुमान है कि मिडिल ईस्ट में तेल उत्पादन में रोजाना 70 लाख से 1 करोड़ बैरल तक की कमी हो सकती है.  अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख फातिह बिरोल ने इस संकट को 1970 के दशक के तेल संकट से भी ज्यादा गंभीर बताया है. आपूर्ति में कमी को देखते हुए अमेरिका ने समुद्र में मौजूद रूसी और ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंधों में अस्थायी ढील दी है. वहीं, भारत की रिफाइनरियां फिर से ईरानी तेल खरीदने की योजना बना रही हैं, जबकि एशिया के अन्य देश भी इस विकल्प पर विचार कर रहे हैं.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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