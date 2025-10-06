Advertisement
कटक हिंसा: कर्फ्यू और भारी पुलिसबल तैनात, जानें अब कैसा है इलाके का माहौल?

Cuttack violence Update: ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के लिए बाइक रैली की इजाजत नहीं देने के बावजूद रैली निकाली गई. पुलिस ने रैली को रोकने की कोशिश की तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक झड़प हो गई. इस दौरान 8 पुलिसकर्मी समेत 25 लोग घायल हो गए. अब प्रशासन ने कटक में शांति बहाल करने के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 06, 2025, 11:48 AM IST

कटक हिंसा: कर्फ्यू और भारी पुलिसबल तैनात, जानें अब कैसा है इलाके का माहौल?

Cuttack violence Update: ओडिशा के कटक में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के दौरान बीते रविवार (5 अक्टूबर) को पुलिस और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच हिंसा भड़क गई. इस हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 25 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. कटक में हुई हिंसक झड़पों के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 के तहत 7 अक्टूबर तक 36 घंटे का कर्फ्यू लगा दिया गया है.

कर्फ्यू लागू करने के बाद अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरसिंह भोला ने मीडिया से बात करते हुए लोगों को जानकारी दी कि कर्फ्यू के तहत सभी व्यावसायिक दुकानें और संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन अस्पताल, स्कूल और कॉलेज खुले रहेंगे. उन्होंने आगे बताया कि इस हिंसा के बाद संवेदनशील इलाकों में अर्धसैनिक बलों के अलावा, राज्य पुलिस बलों की कुल 60 प्लाटून तैनात की गई हैं, जिनमें रैपिड एक्शन फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और ओडिशा स्विफ्ट एक्शन फोर्स शामिल हैं. उन्होंने कहा कि फिलहाल कटक में कानून व्यवस्था कायम है और माहौल शांत है. 

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त नरसिंह भोला ने मीडिया से बातचीत में बताया कि गुजिश्ता रोज हुई हिंसा के बाद मजिस्ट्रेट ने धारा 163 के तहत कर्फ्यू (पहले धारा 144) लगा दिया है. उन्होंने कहा कि यह कर्फ्यू रात 10 बजे से 7 अक्टूबर सुबह 10 बजे तक लागू रहेगा.  नरसिंह भोला ने यह भी कहा कि आज कर्फ्यू के दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवाएँ ही खुली रहेंगी. 

उन्होंने कहा कि सरकारी दफ्तर, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, दवा की दुकानें, किराना स्टोर और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे. उन्होंने आगे कहा कि हर गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और हिंसा के सभी जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा रही है. उन्होंने कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. 

