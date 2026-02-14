Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimप्यार को दिया लव जिहाद का नाम; दक्ष चौधरी और हिंदू संगठनों का मुस्लिन नौजवान पर जानलेवा हमला

प्यार को दिया 'लव जिहाद' का नाम; दक्ष चौधरी और हिंदू संगठनों का मुस्लिन नौजवान पर जानलेवा हमला

Hindu Groups Attempt Mob Lynching of Muslim Youth: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदूवादी संगठनों का एक मुस्लिम नौजवानों की मॉब लिंचिंग की कोशिश की. दक्ष चौधरी नाम के शख्स की अगुवाई में किया गये इस हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. इस घटना के बाद भीड़तंत्र, धार्मिक पहचान के आधार पर मारपीट और पुलिस की ढुलमुल रवैये को लेकर सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 14, 2026, 10:04 PM IST

दक्ष चौधरी और उसके साथियों ने मुस्लिम नौजवान पर किया जानलेवा हमला
दक्ष चौधरी और उसके साथियों ने मुस्लिम नौजवान पर किया जानलेवा हमला

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में आए दिन हिंदूवादी संगठनों का तांडव देखने को मिलता है. खुद को कथित धर्म, समाज और गौरक्षक बताने वाले कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों की कार्रवाई एक बार फिर विवादों में आ गई है. गाजियाबाद में एक कथित हिंदुत्व नेता के जरिये मुस्लिम नौजवान की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में है. इस दौरान हिंदूवादी संगठन के लोगों ने मुस्लिम नौजवान की बेरहमी से पिटाई.

मिली जानकारी के मुताबिक, कथित हिंदूवादी संगठन के नेताओं ने 'लव जिहाद' का आरोप लगाकर पीड़ित नौजवान की बेरहमी से पिटाई. इतना ही नहीं आरोपियों ने इस वारदात को कैमरे के सामने अंजाम दिया. हालांकि, मामला तूल पकड़ने और वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस ने अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. 

सियासत में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, दक्ष चौधरी नाम के एक हिंदुत्व नेता ने एक मुस्लिम नौजवान की पिटाई की और अपने साथियों को ऐसा करने के लिए उकसाया. दक्ष चौधरी और उसके साथियों ने आरोप लगाया कि पीड़ित मुस्लिम नौजवान एक नाबालिग हिंदू लड़की साथ कथित तौर पर रिलेशनशिप में था. घटना वाले दिन भी मुस्लिम अपनी प्रेमिका से मिलने गया था. 

दक्ष चौधरी और उसके साथियों ने इस वारदात को कब अंजाम दिया, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है. वीडियो में जिस नौजवान को पीटा जा रहा है, उसकी पहचान इमरान खान के रूप में बताई जा रही है. हिंदूवादी संगठन से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि इमरान खान नाम के नौजवान ने अपनी पहचान छिपाकर एक हिंदू नाबालिग लड़की को अपने प्रेमजाल में फंसाया और उसके कथित 'लव जिहाद' किया.

यह भी पढ़ें: बुरा फंसे विवादों के 'हिट मशीन' हिमंता बिस्वा सरमा, मुस्लिम हेट स्पीच केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

वायरल वीडियो में दक्ष चौधरी को कार के अंदर इमरान खान पर हमला करते हुए देखा जा सकता है. इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मुसलमानों की सुरक्षा और देश में धार्मिक पहचान के आधार निशान बनाए जाने के मामले को लेकर बहस तेज हो गई है. कुछ यूजर्स ने इस कार्रवाई का समर्थन किया, जबकि कई लोगों ने इसे भीड़तंत्र और कानून अपने हाथ में लेने की घटना बताते हुए नाराजगी जताई. उन्होंने इस तरह की घटनाओं के लिए सरकार और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया.

इस मामले में भी दक्ष चौधरी और उसके साथियों ने 'लव जिहाद' का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की. 'लव जिहाद' शब्द दक्षिणपंथी समूहों और उससे जुड़े लोगों के जरिये इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आरोप लगाया जाता है कि मुस्लिम शख्स ने शादी के जरिए हिंदू औरतों का धर्म बदल दिया और इस्लाम कुबूल करवाया. हालांकि, इसके उलट जब लड़का हिंदू होता है और लड़की मुस्लिम होती है, तो वह इस शादी को मोहब्बत का नाम देते हैं. इतना ही नहीं, मुस्लिम लड़की के धर्म बदलने पर प्यार का नाम देते हैं.  

घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दक्ष चौधरी और उसके साथियों को मुस्लिम नौजवान की बेरहमी से पिटाई करते हुए देखा जा सकता है. वह पीड़ित की पिटाई करते हुए सरेराह उसका जुलूस निकालते हैं. इस दौरान वे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते उसको अपमानित करते हैं. वीडियो में दावा किया गया कि इमरान ने नाबालिग लड़की के सामने अपना नाम 'मनीष चौहान' बताया.

दक्ष चौधरी का आरोप है कि इमरान शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं. वीडियो में दक्ष चौधरी कहता है कि "यह लोग लव जिहाद करने के लिए अपना नाम बदलकर मासूम महिलाओं को फंसाते हैं." इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए इस वीडियो पर ग्राफिक कंटेंट की चेतावनी भी दी गई है. वीडियो में दिखता है कि कई लोग मिलकर इमरान की पिटाई कर रहे हैं, जबकि वह रहम की भीख मांगता नजर आता है. एक क्लिप में उसकी आंख सूजी हुई दिखाई देती है, जबकि दूसरे वीडियो में चौधरी कार के अंदर बैठा है और इमरान उनसे मारना बंद करने की गुहार लगाते हुए कहता है कि गलती हो गई. 

वीडियो में आरोपी दक्ष चौधरी चौधरी को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता है, जिसमें वह कहता है कि "ना इसे अल्लाह बचाएगा, ना कोई और, अब तेरा बाप आ गया." एक दूसरी वीडियो में दक्ष चौधरी अपनी गाड़ी में कथित नाबालिग लड़की के साथ दिखाई देता है. उसका दावा किया कि यह लड़की उत्तर प्रदेश के एटा जिले से एक महीने से लापता थी और घर से भाग गई थी. चौधरी का कहना है कि उस दौरान शादीशुदा इमरान इस लड़की के साथ घूम रहा था.

'सियासत' ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि शुरुआत में बताया गया था कि यह वीडियो दिल्ली के करोल बाग इलाके का है, लेकिन करोल बाग पुलिस ने स्पष्ट किया कि घटना गाजियाबाद की है. गाजियाबाद के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (क्राइम) केशव कुमार चौधरी ने बताया कि कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन इसके अलावा कोई जानकारी शेयर नहीं कि, क्या कार्रवाई हुई है और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई या नहीं.

यह भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल SIR विवाद में नया ट्विस्ट; 6 लाख नाम तय, लगभग 80 लाख वोटर्स पर मंडराया संकट!

