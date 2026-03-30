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दालमंडी में मुस्लिम घरों पर बुलडोजर एक्शन; वाराणसी के सांसद और PM मोदी भी नहीं आए काम

Dalmandi Bulldozer Action: धर्मनगरी के नाम से मशहूर वाराणसी के दालमंडी में बुलडोजर कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे इलाके में डर और दहशत का माहौल है. यहां के करीब 30 मकानों को ध्वस्त किया जा रहा है. स्थानीय निवासी आदिल खान ने बताया कि उनकी बेटी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पत्र लिखकर गुहार लगाई है.

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 30, 2026, 03:43 PM IST

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दालमंडी में 30 घऱों को रौंद प्रशासन ने कर दिया सैकड़ों को बेघर
दालमंडी में 30 घऱों को रौंद प्रशासन ने कर दिया सैकड़ों को बेघर

Varanasi Bulldozer Action: उत्तर प्रदेश में इस समय बुलडोजर डर और दहशत का पर्याय बन चुका है. इस तरह के डर और दहशत की तस्वीर धर्मनगरी के नाम से मशहूर वाराणसी के दालमंडी में आम बात है. तरक्की और अकीदतमंदों की सहूलियत के नाम पर की जा रही कार्रवाई के आगे लोग बेबस और लाचार नजर आ रहे है. घरों के तोड़े जाने से कई परिवार बेघर हो गए तो वहीं दुकानें छिनने से उनकी रोजी-रोटी का सहारा भी छिन गया. 

ईद के बाद वाराणसी के दालमंडी इलाके में कई लोगों को ध्वस्तीकरण का नोटिस दिया गया था. इतवार (29 मार्च) को शुरू हुई यह कार्रवाई सोमवार (30 मार्च) को दूसरे दिन भी जारी रही. आज यानी सोमवार को प्रशासन ने दो बुलडोजर के साथ घरों और दुकानों को ध्वस्त करने का काम युद्धस्तर पर जारी रहा. लगातार हो रही इस कार्रवाई से इलाके में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है.

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रशासन की ओर से आज करीब 30 मकानों को ध्वस्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू की गई. जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई तेज हुई, दालमंडी की ज्यादातर दुकानें बंद हो गईं. दुकानदारों का कहना है कि लगातार तोड़फोड़ के चलते व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो गया है और लोग डर के साये में जी रहे हैं.

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यह भी पढ़ें: भोजशाला विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट; असंतुष्ट मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती

स्थानीय लोगों के मुताबिक, दूसरे दिन भी सुबह से ही बुलडोजर लगाकर कार्रवाई को तेज कर दिया गया. कई दुकानदारों ने बताया कि उन्हें रात में नींद तक नहीं आ रही है और पूरे इलाके में अनिश्चितता का माहौल है. इसी बीच एक मुस्लिम दुकानदार ने कहा कि दालमंडी फौलाद की तरह मजबूत है और इसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता. 

वहीं, स्थानीय निवासी आदिल खान ने बताया कि उनकी छोटी बेटी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इस कार्रवाई पर ध्यान देने की अपील की है. आदिल खान ने यह भी कहा कि मौजूदा हालात का असर बच्चों पर भी पड़ रहा है. कई घरों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिससे परिवारों में चिंता और बढ़ गई है. इस कार्रवाई से बेघर होने का डर न सिर्फ बड़े लोगों पर बल्कि बच्चों पर भी देखा जा सकता है. 

इलाके में चल रही इस ताबड़तोड़ कार्रवाई की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. कारोबार ठप पड़ने के साथ-साथ लोगों में असुरक्षा की भावना भी बढ़ती जा रही है. अब इस पूरे मामले को लेकर सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले पर टिकी हैं, जिससे यह तय होगा कि आगे इस संवेदनशील मुद्दे पर क्या रुख अपनाया जाता है.

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Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

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