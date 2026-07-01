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दालमंडी में बुलडोजर की धमक से सहमे मुसलमान, 5 मस्जिदों पर ताबड़तोड़ एक्शन से मचा हड़कंप

Dalmadni Mosque Demolition News: वाराणसी के दालमंडी में अब तक 180 से ज्यादा घरों, दुकानों और धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा चुका है. सरकार इस जगह काशी विश्वानाथ धाम के रूट को चौड़कीकरण कर रही है, लेकिन अब इसके दायरे में पांच ऐतिहासिक मस्जिदें भी आ गई हैं. जानें उन मस्जिदों के नाम, और प्रशासन ने इस पर क्या कहा?

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 01, 2026, 11:18 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 11:22 AM IST
दालमंडी में बुलडोजर की धमक से सहमे मुसलमान, 5 मस्जिदों पर ताबड़तोड़ एक्शन से मचा हड़कंप
Image Credit: करीमुल्ला बेग मस्जिद में भी हुई तोड़फोड़ (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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