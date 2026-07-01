/दालमंडी में बुलडोजर की धमक से सहमे मुसलमान, 5 मस्जिदों पर ताबड़तोड़ एक्शन से मचा हड़कंप

पुलिस ने इलाके को किया सील

कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया. साथ ही इलाके की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों का सहारा लिया गया, जिससे हर सरगर्मी पर नजर रखी जा सके. अधिकारियों के मुताबिक, यह पूरी कार्रवाई चिन्हित किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ की जा रही है. प्रशासनिक टीम ने पहले से ही क्षेत्र का सर्वे और माप-जोख कर लिया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया.