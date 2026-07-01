/दालमंडी में बुलडोजर की धमक से सहमे मुसलमान, 5 मस्जिदों पर ताबड़तोड़ एक्शन से मचा हड़कंप

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Varanasi Dalmadni Mosque News: देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश के वाराणसी का दालमंडी इलाका लगातार चर्चा में है. इसकी वजह यहां पर मुस्लिम बाहुल इलाके में लगातार तरक्की के नाम पर हो रही कार्रवाई, इसकी जद में कई घर, दुकानें और धार्मिक स्थल शामिल हैं. आज बुधवार (1 जुलाई) को भी इलाके में समय हलचल मच गई, जब प्रशासन की टीम ने बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की.
दालमंडी के चौक थाने के पास मौजूद पांच मस्जिद और आसपास के ढांचों को प्रशासन ने सुबह-सुबह ढहाना शुरू कर दिया. पूरे इलाके को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में ले लिया, और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और रिजर्व पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है.
226 साल पुरानी करीमुल्ला मस्जिद पर चला हथौड़ा
बुधवार को सुबह कार्रवाई की शुरुआत करीमुल्ला बेग मस्जिद से की गई, जो चौक थाने के पास दालमंडी मार्ग के मुहाने पर मौजूद है. बताया जा रहा है कि यह मस्जिद लगभग 226 साल पुरानी ऐतिहासिक इमारत है. इसी स्थल से अभियान की शुरुआत होते ही पूरे इलाके में प्रशासनिक सरगर्मियां तेज हो गई, और ऐतिहासिक इबादतगाह पर कार्रवाई होता देख लोग निराश दिखें.
दालमंडी की इन पांच मस्जिदों पर कार्रवाई जारी
इसके बाद अन्य धार्मिक स्थलों और उनके आसपास बने निर्माणों को भी कार्रवाई के दायरे में लिया गया. इनमें संगमरमर वाली मस्जिद, मस्जिद अली रजा खान, मस्जिद निसारन और मस्जिद रंगीले शाह शामिल हैं. इन सभी स्थानों पर या तो मीनारों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई या फिर आसपास बने दुकानों और दूसरे ढांचों पर कार्रवाई की गई.
मस्जिद अली रजा खान और मस्जिद निसारन में प्रशासन की टीम ने पहले पैमाइश की और उसके बाद अवैध निर्माणों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू की. वहीं, मस्जिद रंगीले शाह के सामने मौजूद मेन एंट्रेंस गेट, दुकानों और मीनारों को भी कार्रवाई के दायरे में शामिल किया गया.
पुलिस ने इलाके को किया सील
कार्रवाई के दौरान पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए. प्रशासन ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया. साथ ही इलाके की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों का सहारा लिया गया, जिससे हर सरगर्मी पर नजर रखी जा सके. अधिकारियों के मुताबिक, यह पूरी कार्रवाई चिन्हित किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ की जा रही है. प्रशासनिक टीम ने पहले से ही क्षेत्र का सर्वे और माप-जोख कर लिया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया.