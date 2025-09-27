Damoh कांग्रेस में मुस्लिम समाज की एंट्री, आला कमान से कर डाली बड़ी मांग

Damoh News: मध्य प्रदेश के दमोह में मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी में अपनी हिस्सेदारी की मांग कर रहा है. कांग्रेस नगर अध्यक्ष का चुनाव होना है और इसके लिए एक मुस्लिम नाम सजेस्ट किया गया है.
Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. इसी क्रम में हाल ही में प्रदेश कांग्रेस ने जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं. अब इन नए जिलाध्यक्षों को ट्रेनिंग देने के लिए पचमढ़ी में शिविर की तैयारियां भी चल रही हैंय
इसी बीच, कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक माने जाने वाले मुस्लिम समाज में भी संगठन में हिस्सेदारी की मांग उठने लगी है. दमोह में मुस्लिम समाज ने एकजुट होकर मांग की है कि नगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उनके वर्ग के नेता को दी जाए.
दरअसल, दमोह में हाल ही में नए जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई है और अब नगर अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है. इस पद के लिए कांग्रेस के कई नेता दावेदारी जता रहे हैं. दमोह में मुस्लिम आबादी अच्छी-खासी है और लंबे समय से इस वर्ग के नेता कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन दशकों से संगठन में उनकी भागीदारी नहीं रही है. इसी को लेकर अब मुस्लिम कांग्रेस नेता एकजुट हुए हैं.
मुस्लिम नेताओं ने आपसी सहमति से मौजूदा नगर पालिका पार्षद जीशान पठान का नाम तय किया और इस संबंध में कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मुलाकात कर अपनी बात रखी है. इस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानक पटेल ने कहा कि पीसीसी की गाइडलाइन के अनुसार छह नामों का पैनल भेजा जाना है और जीशान पठान का नाम भी पैनल में शामिल कर भेजा जाएगा.