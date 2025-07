यूपी सरकार की 'डॉ. कलाम' की पुण्यतिथि पर खास पहल; सभी मदरसों में दी जाएगी श्रद्धांजलि

Dr APJ Abdul Kalam Death Anniversary: उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति मशहूर वैज्ञानिक और युवाओं के प्रेरणास्त्रोत भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि (27 जुलाई) को खास अंदाज में मनाने का फैसला लिया है. राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग ने निर्देश जारी किया है कि 27 जुलाई को यूपी के सभी मदरसों में शैक्षणिक और वैचारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं.

राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दानिश आजाद अंसारी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डॉ. कलाम के जीवन, विचारों, वैज्ञानिक सोच, राष्ट्र निर्माण में योगदान और नौजवानों के लिए दिए गए संदेशों को छात्रों के सामने रखा जाए. इस सिलसिले में यूपी मदरसा बोर्ड से वाबस्ता सभी मदरसों को निर्देशित किया गया है कि वे भाषण प्रतियोगिताएं, निबंध लेखन, विज्ञान प्रदर्शनी, वीडियो प्रेजेंटेशन और सेमिनार जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करें.

इन कार्यक्रमों का मकसद है कि छात्र डॉ. कलाम के जीवन और योगदान को समझें और उनके नक्शेकदम पर चलते हुए शिक्षा, विज्ञान और देश की सेवा में अपनी भूमिका निभाएं. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने सभी जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों से इन कार्यक्रमों की निगरानी और सफलता सुनिश्चित करने को कहा है. खासतौर पर छात्रों की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है.

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, "हमारे प्रिय पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि. उन्हें एक प्रेरक दूरदर्शी, उत्कृष्ट वैज्ञानिक, मार्गदर्शक और एक महान देशभक्त के रूप में याद किया जाता है. राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण प्रेरणादायक था. उनके विचार भारत के युवाओं को एक विकसित और सशक्त भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं."

On his death anniversary, paying homage to our beloved former President, Dr. APJ Abdul Kalam. He is remembered as an inspiring visionary, outstanding scientist, mentor and a great patriot. His dedication to our nation was exemplary. His thoughts motivate the youth of India to…

— Narendra Modi (@narendramodi) July 27, 2025