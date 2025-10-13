Danish Siddiqui की हत्या के सवाल पर क्या बोले, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी?

Danish Siddiqui Murder: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मर्डर के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस दौरान लाखों अफागनिस्तानियों की जान गई है, जिसके लिए हम दुख ज़ाहिर करते हैं. तालिबान ने फेमस फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या की थी.
Danish Siddiqui Murder: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने बीती रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें उन्होंने महिला पत्रकारों को भी न्यौता दिया और इस दौरान उनसे कई तरह के सवाल किए गए. जिसमें से एक सवाल फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के बारे में भी था. जिनकी अफगानिस्तान में वॉर कवर करने के दौरान तालिबान के लड़ाकों ने हत्या कर दी थी.
पुलित्जर अवॉर्ड से सम्मानित दानिश सिद्दीकी की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी. दानिश के बारे में सवाल सुनने के बाद अब्दुल मुत्तकी ने कहा कि आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान कई दशकों से जंग में रहा है. जिसमें से दो दशक ऑक्यूपेशन के थे. इस दौरान काफी रिपोर्टर्स और एकैडमिक्स के लोगों ने अपनी जान गवाई. जिसमें से कई लाख अफग़ानी लोग भी थे.
उन्होंने आगे कहा कि ये इतिहास का दयनीय काल था. इस दौरान जिन लोगों की जान गई उसके बारे में हमें दुख है. पिछले तालिबान के चार सालों के राज में किसी रिपोर्टर या पत्रकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. उम्मीद करते हैं जो सिक्योरिटी और सेफ्टी मौजूदा वक्त में है वह आगे भी बनी रहे.
उधर दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन ने सरकार से अपील की है कि वह इस मुद्दे को तालिबान के विदेश मंत्री के सामने उठाएं. फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा था कि हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह इंटरनेशनल क्रिमनल कोर्ट और यूएनएचआरसी में इस मुद्दे को उठाकर न्याय दिलाने में सहायता करें. फाउंडेशन ने कहा कि जैसे कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं, हम एक बार फिर न्याय की मांग करते हैं.
बता दें, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के सात दिनों के दौरे पर हैं. वह 11 अक्टूबर को दारुल उलूम देवबंद गए थे, जहां से उन्होंने सनद हासिल की थी. इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी,