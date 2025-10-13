Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2959470
Zee SalaamIndian Muslim

Danish Siddiqui की हत्या के सवाल पर क्या बोले, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी?

Danish Siddiqui Murder: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मर्डर के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस दौरान लाखों अफागनिस्तानियों की जान गई है, जिसके लिए हम दुख ज़ाहिर करते हैं. तालिबान ने फेमस फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हत्या की थी.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Oct 13, 2025, 10:01 AM IST

Trending Photos

Danish Siddiqui की हत्या के सवाल पर क्या बोले, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी?

Danish Siddiqui Murder: अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने बीती रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की. जिसमें उन्होंने महिला पत्रकारों को भी न्यौता दिया और इस दौरान उनसे कई तरह के सवाल किए गए. जिसमें से एक सवाल फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी के बारे में भी था. जिनकी अफगानिस्तान में वॉर कवर करने के दौरान तालिबान के लड़ाकों ने हत्या कर दी थी.

दानिश सिद्दीकी के बारे में क्या बोले मुत्तकी?

पुलित्जर अवॉर्ड से सम्मानित दानिश सिद्दीकी की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी. दानिश के बारे में सवाल सुनने के बाद अब्दुल मुत्तकी ने कहा कि आप सब जानते हैं कि अफगानिस्तान कई दशकों से जंग में रहा है. जिसमें से दो दशक ऑक्यूपेशन के थे. इस दौरान काफी रिपोर्टर्स और एकैडमिक्स के लोगों ने अपनी जान गवाई. जिसमें से कई लाख अफग़ानी लोग भी थे. 

उन्होंने आगे कहा कि ये इतिहास का दयनीय काल था. इस दौरान जिन लोगों की जान गई उसके बारे में हमें दुख है. पिछले तालिबान के चार सालों के राज में किसी रिपोर्टर या पत्रकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. उम्मीद करते हैं जो सिक्योरिटी और सेफ्टी मौजूदा वक्त में है वह आगे भी बनी रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन ने की बड़ी अपील

उधर दानिश सिद्दीकी फाउंडेशन ने सरकार से अपील की है कि वह इस मुद्दे को तालिबान के विदेश मंत्री के सामने उठाएं.  फाउंडेशन ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए कहा था कि हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह इंटरनेशनल क्रिमनल कोर्ट और यूएनएचआरसी में इस मुद्दे को उठाकर न्याय दिलाने में सहायता करें. फाउंडेशन ने कहा कि जैसे कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हैं, हम एक बार फिर न्याय की मांग करते हैं.

6 दिनों के दौरे पर हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री

बता दें, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत के सात दिनों के दौरे पर हैं. वह 11 अक्टूबर को दारुल उलूम देवबंद गए थे, जहां से उन्होंने सनद हासिल की थी. इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी,

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Danish SiddiquiTalibanMuttaqi

Trending news

Danish Siddiqui
Danish Siddiqui की हत्या के सवाल पर क्या बोले, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मुत्तकी?
Uttar Pradesh news
पुलिस एनकाउंटर में इनामी बदमाश शहजाद की मौत, बलात्कार और गोलिबारी का था आरोप
Assam
डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट कैंपेन चलाएगी सरकार;मुस्लिम आबादी पर Assam CM का बड़ा बयान
Afgan FM Amir Khan Muttaqi News
अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का ताजमहल का दौरा रद्द, खुफिया कारणों से लिया गया फैसला
panipat news
Panipat News: 'कठमुल्ला' शब्द कहने पर भारी विवाद, खूब चले लाठी-डंडे, कई घायल
Hamas
Hamas आज करेगा बंधकों की रिहाई? बीते रोज किया था बड़ा ऐलान
Maharashtra
Maharashtra: बैल ले जा रहे 7 मुस्लिम युवकों पर हमला, बेरहमी से बरसाई लाठियां
Afghanistan Foreign Minister India Visit
भारत-अफगानिस्तान के संयुक्त बयान पर भड़का पाकिस्तान, कहा- कश्मीर को...'
Pakistan Afghanistan Clash
'मैं PAK के साथ...', पाकिस्तान-अफगानिस्तान हिंसक झड़प पर बोले विदेश मंत्री मुत्ताकी
AR Rahman Hollywood Entry
संगीत के जादूगर A.R. रहमान की कैसे हुई थी हॉलीवुड में एंट्री? खुद किया सब कुछ क्लियर