दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच बवाल, तीन लोग घायल

Bihar Communal Violence: बिहार के दरभंगा में मूर्ति विशर्जन की रैली के दौरान दो समुदायों में हिंसक झड़प हो गई. इस झड़प में तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया. इस विवाद की सूचना मिलने पर प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले को शांत कराया और दोनों पक्षों के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की.

दरअसल, दरभंगा जिले के अलीनगर क्षेत्र के जयंतीपुर गांव में बीते रविवार (25 जनवरी) को सरस्वती पूजा के अवसर पर धार्मिक गाने बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. मुस्लिम समाज ने उग्र धार्मिक गाने बजाने को लेकर आपत्ति व्यक्त की थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को शांत करा दिया. अगले दिन यानी सोमवार (26 जनवरी) को मूर्ति विसर्जन की रैली के दौरान फिर से विवाद शुरू हुआ और दोनों समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई. इस दौरान तीन लोग घायल भी हो गए.

हिंसा की सूचना पर इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. वहीं, बेनीपुर एसडीपीओ मौके पर पहुंचे. इस हिंसा के मुख्य कारणों को लेकर हिंदू पक्ष के बयान और प्रशासन के बयाों ने विरोधाभास बना हुआ है. हिंदू पक्ष का कहना है कि डीजे पर धार्मिक गाने बजाने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. वहीं, SSP जागुनाथ रेड्डी ने कहा बाइक को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद पत्थरबाजी हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

SSP जागुनाथ रेड्डी ने कहा कि हालात काबू में है और इलाके में शांति बहाल हो गई है. उन्होंने कहा कि दोषियों को चिन्हित करने के लिए वीडियो फुटेज खंगाले जा रहे हैं. प्रशासन ने सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है. साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया के अफवाहों पर ध्यान न दें.