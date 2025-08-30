PM मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी, मोहम्मद रिज़वी को पुलिस ने दबोचा
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2902189
Zee SalaamIndian Muslim

PM मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी, मोहम्मद रिज़वी को पुलिस ने दबोचा

Bihar News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान प्राधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मुस्लिम नौजवान ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसके बाद बिहार की पुलिस ने मुल्जिम नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Aug 30, 2025, 10:06 AM IST

Trending Photos

PM मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी, मोहम्मद रिज़वी को पुलिस ने दबोचा

Bihar News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने के इल्जाम में मोहम्मद रिज़वी को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह घटना बिहार के दरभंगा की है. यहां कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में सांसद राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे. इसी दौरान 20 वर्षीय मोहम्मद रिज़वी ने PM मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए. इस घटना के बाद बिहार पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बहस शुरू हो गई है. 

दरअसल, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुए कथित आपत्तिजनक नारेबाजी की घटना पर दरभंगा ज़िले के भाजपा अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी. इस शिकायत के आधार पर बीते शुक्रवार को पुलिस की टीम ने मुल्जिम मोहम्मद रिज़वी को सिंहवाड़ा इलाके से हिरासत में लिया गया. इस गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस ने बताया कि मुल्जिम रिज़वी समेत अन्य अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की घटना बीते बुधवार के दिन हुई थी. उस वक्त यह यात्रा बिहार के दरभंगा शहर से गुज़र रही थी. आपत्तिजन नारेबाजी की घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक नौजवान स्टेज पर PM मोदी के ख़िलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब यह घटना हुई उस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव स्टेज पर मौजूद नहीं थे. वे लोग मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो चुके थे. 

इस घटना के बाद सियासी वार-पलटवार जारी है. भाजपा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. होम मिनिस्टर अमित शाह ने PM मोदी और उनकी माँ के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने की घनटा को लोकतंत्र पर कलंक बता दिया है. अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस यह बर्दास्त नहीं कर पा रही है कि एक गरीब माँ का बेटा लगातार 11 वर्षों तक देश का प्रधानमंत्री रहा और देश को आगे बढ़ाया. 
 
इस घटना पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह नारे भाजपा के एजेंटों ने लगाए थे. कांग्रेस ने इस घटना से अपने आप को अगल करते हुए इसे भाजपा की साजिश करार दिया. कांग्रेस ने भाजपा पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये घटनाएं विपक्ष के प्रचार को भटकाने के लिए भाजपा के एजेंटों के जरिए किए जा रहे हैं.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

Bihar NewsBihar Rahul Gandhi Voter Rights MarchMohammad Rizwi comment PM ModiToday Newsmuslim news

Trending news

Bihar News
PM मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी, मोहम्मद रिज़वी को पुलिस ने दबोचा
canada
Canada: क्यूबेक में लगेगी पब्लिक प्लेस पर नमाज पढ़ने पर रोक; भारी विरोध
Hamas
Gaza: लड़ाकों के साथ जंग के मैदान में जाएंगे इजराइली बंधक, हमास का बड़ा फैसला
Israel Hamas War
Israel: नेतन्याहू की हरकत से खुश नहीं हैं सेना और मोसाद, अब उठाएंगे ये कदम
war on gaza
गज़ा सिटी पर IDF ने तेज किए हमले, 10 लाख लोगों पर मंडरा रहा मौत का खतरा
gaza
Gaza War:अब और नहीं चलेगा ये ज़ुल्म, जॉर्डन की गुहार, इजराइल के खिलाफ आना पड़ेगा साथ
Turkey Israel Relations
गाजा पर हमलों से नाराज तुर्की ने इजरायल से तोड़े रिश्ते, एयरस्पेस को किया बंद
yemen airstrike
इजरायली एयरस्ट्राइक में हूती प्रधानमंत्री की मौत, धमाकों से कांप उठा यमन
Pakistan News
Pakistan News: बदहाल हालात में पाकिस्तान के गुरुद्वारे, रिपोर्ट में जताई गई चिंता
Patna Student Death Case
Patna: अब तक अंधेरे में जोया की मौत की गुत्थी, पुलिस ने 25 को किया गिरफ्तार
;