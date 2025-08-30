PM मोदी पर की आपत्तिजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी, मोहम्मद रिज़वी को पुलिस ने दबोचा

Bihar News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने के इल्जाम में मोहम्मद रिज़वी को गिरफ्तार कर लिया गया है. यह घटना बिहार के दरभंगा की है. यहां कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में सांसद राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा कर रहे थे. इसी दौरान 20 वर्षीय मोहम्मद रिज़वी ने PM मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए. इस घटना के बाद बिहार पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक बहस शुरू हो गई है.

दरअसल, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान हुए कथित आपत्तिजनक नारेबाजी की घटना पर दरभंगा ज़िले के भाजपा अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी. इस शिकायत के आधार पर बीते शुक्रवार को पुलिस की टीम ने मुल्जिम मोहम्मद रिज़वी को सिंहवाड़ा इलाके से हिरासत में लिया गया. इस गिरफ्तारी के संबंध में पुलिस ने बताया कि मुल्जिम रिज़वी समेत अन्य अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की घटना बीते बुधवार के दिन हुई थी. उस वक्त यह यात्रा बिहार के दरभंगा शहर से गुज़र रही थी. आपत्तिजन नारेबाजी की घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक नौजवान स्टेज पर PM मोदी के ख़िलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जब यह घटना हुई उस वक्त कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव स्टेज पर मौजूद नहीं थे. वे लोग मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो चुके थे.

इस घटना के बाद सियासी वार-पलटवार जारी है. भाजपा ने इस घटना की कड़ी निंदा की है. होम मिनिस्टर अमित शाह ने PM मोदी और उनकी माँ के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने की घनटा को लोकतंत्र पर कलंक बता दिया है. अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस यह बर्दास्त नहीं कर पा रही है कि एक गरीब माँ का बेटा लगातार 11 वर्षों तक देश का प्रधानमंत्री रहा और देश को आगे बढ़ाया.



इस घटना पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह नारे भाजपा के एजेंटों ने लगाए थे. कांग्रेस ने इस घटना से अपने आप को अगल करते हुए इसे भाजपा की साजिश करार दिया. कांग्रेस ने भाजपा पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि ये घटनाएं विपक्ष के प्रचार को भटकाने के लिए भाजपा के एजेंटों के जरिए किए जा रहे हैं.