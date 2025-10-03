Advertisement
दरगाह आला हजरत से 11वीं शरीफ के जुलूस को लेकर हुआ बड़ा ऐलान; किसी को नहीं थी ऐसी उम्मीद

Uttar Pradesh News: बरेली में आला हजरत दरगहा कमेटी के प्रवक्ता ने ऐलान किया है कि 4 अक्टूबर ग्यारहवीं शरीफ का जुलूस नहीं निकाला जाएगा. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:17 PM IST

दरगाह आला हजरत से 11वीं शरीफ के जुलूस को लेकर हुआ बड़ा ऐलान; किसी को नहीं थी ऐसी उम्मीद

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश में शुक्रवार (26 सितंबर) को I Love Muhammad के पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाईं. इस हिंसा के बाद बरेली में खौफ और तनाव का माहौल है. प्रदर्शन में शामिल लोगों पर कार्रवाई हो रही है और उनकी दुकानों और मकानों को अवैध बताते हुए बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है. इसी कड़ी में बरेली में मौजूद दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता नासिर कुरैशी ने घोषणा की है कि फिलहाल यहां ग्यारहवीं शरीफ का जुलूस नहीं निकाला जाएगा. साथ ही उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से शांति की अपील की है. 

दरअसल, बरेली में ग्यारहवीं शरीफ का जुलूस 4 अक्टूबर को निकालने की तैयारी थी. लेकिन बरेली में तनाव और पुलिस की सख्ती को देखते हुए दरगाह आला हजरत के प्रवक्ता नासिर कुरैशी ने शुक्रवार (3 अक्टूबर) को ऐलान किया कि इस बार ग्यारहवीं शरीफ की जुलूस नहीं निकाला जाएगा. 

नासिर कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलाके में हर हाल में शांति बनी रहनी चाहिए, इसलिए यह फैसला लिया गया है. कुछ मुस्लिम संगठनों ने बरेली में आज बंद का आह्वान किया था. लेकिन दरगाह कमेटी ने मुस्लिम समाज से शांति बनाए रखने और जुमे की नमाज अदा करके घर लौट जाने की अपील की. 

बरेली में भारी पुलिस बल तैनात
बरेली पुलिस भी इलाके में तनाव को देखते हुए भारी तादाद में तैनात है. गुरुवार को बरेली पुलिस ने एहतियात के तौर पर संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया. बरेली के पुलिस उप महानिरीक्षक (DIG) एके साहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बरेली शहर में स्थिति पूरी तरह सामान्य है और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस पैदल गश्त कर रही है. उन्होंने आगे कहा कि त्योहार को देखते हुए प्रांतीय सशस्त्र बल (PSC) की 10 कंपनियां तैनात की गई हैं.

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं.

