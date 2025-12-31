दारुल उलूम देवबंद ने लिया बड़ा फैसला, विदेशी स्टूडेंट्स को इन क्लास में नहीं मिलेगी एडमिशन

Darul Uloom Deoband: दुनिया भर में इस्लामिक शिक्षाओं के लिए मशहूर उत्तर प्रदेश का दारुल उलूम देवबंद ने अपने एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत और व्यवस्थित करने के लिए एक अहम फैसला लिया है. दारुल उलूम देवबंद की एकेडमिक काउंसिल ने फैसला किया है कि अगले एकेडमिक साल से विदेशी स्टूडेंट्स को दारुल उलूम देवबंद में सिर्फ अरबी क्लास IV में एडमिशन दिया जाएगा.

इस फैसले के मुताबिक अब विदेशी स्टूडेंट्स को अरबी I, अरबी II और अरबी III में एडमिशन नहीं दिया जाएगा. जबकि उन्हें अपनी शुरुआती पढ़ाई अपने-अपने पुराने और लोकल मदरसों में पूरी करनी होगी. इस फैसले की घोषणा दारुल उलूम के एजुकेशन डायरेक्टर मौलाना हुसैन अहमद हरिद्वारी ने एक बयान जारी करके की.

दारुल उलूम देवबंद का एजुकेशन मैनेजमेंट पिछले कई सालों से मदरसों का ध्यान इस ओर खींच रहा था कि अरबी IV तक अच्छी और मजबूत पढ़ाई की सुविधाएँ दी जाएँ और जब स्टूडेंट्स काबिल हो जाए तो उन्हें अरबी V और उससे ऊपर की क्लास में एडमिशन दी जाए.

दारुल उलूम देवबंद में प्राइमरी क्लास में एडमिशन की सुविधा होने की वजह से बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स यहां आते हैं, जिसमें काफी समय लगता है, जिसके चलते आम मदरसों में एजुकेशनल गैप पैदा होता है और उन संस्थानों को नुकसान होता है. बता दें कि पहले दारुल उलूम में प्राइमरी क्लास में एडमिशन की सुविधा नहीं थी.

इसी बात को ध्यान में रखते हुए दारुल उलूम देवबंद की एकेडमिक काउंसिल ने अगले साल से अरबी I, II और III में नए बाहरी छात्रों के एडमिशन रोकने का फैसला किया. हालांकि, घोषणा में यह साफ किया गया कि दारुल उलूम देवबंद के टीचर, कर्मचारी और लोकल बच्चे (देवबंद के रहने वाले) अगर शर्तें पूरी करते हैं तो उन्हें इन क्लास में एडमिशन दिया जाएगा.