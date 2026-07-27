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दारुल उलूम में मगरिब के बाद क्यों लगी एंट्री पर बैन? जानिए किस पर लागू हुआ नया नियम

Darul Uloom Deoband Entry Ban: दारुल उलूम देवबंद ने मगरिब की नमाज के बाद संस्थान से न जुड़े बाहरी लोगों के एंट्री पर रोक लगा दी है. प्रशासन ने साफ किया कि यह फैसला छात्रों की पढ़ाई को ध्यान में रखकर लिया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 27, 2026, 11:01 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:01 AM IST
दारुल उलूम में मगरिब के बाद क्यों लगी एंट्री पर बैन? जानिए किस पर लागू हुआ नया नियम

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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