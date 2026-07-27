/दारुल उलूम में मगरिब के बाद क्यों लगी एंट्री पर बैन? जानिए किस पर लागू हुआ नया नियम

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Darul Uloom Deoband Entry Ban: दुनिया भर में मशहूर धार्मिक इदारा दारुल उलूम देवबंद ने मगरिब की नमाज के बाद बाहरी लोगों के एंट्री पर रोक लगा दी है. देवबंद एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया है कि मगरिब और इशा की नमाज के बाद सिर्फ़ उन्हीं लोगों के दारुल उलूम में आने पर रोक लगाई गई है, जिनका दारुल उलूम से कोई पढ़ाई-लिखाई का रिश्ता नहीं है, जबकि देवबंद के नागरिकों या किसी इमरजेंसी में आने वालों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है.
दारुल उलूम के नाजिम मुफ़्ती अशरफ अब्बास कासमी ने कहा कि दारुल उलूम पूरी तरह से पढ़ाई-लिखाई की संस्था है और मगरिब से लेकर इशा के बाद तक का समय स्टूडेंट्स की पढ़ाई-लिखाई और दूसरी पढ़ाई-लिखाई की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत जरूरी है. इसे देखते हुए ऐसे लोगों से गुज़ारिश की गई है कि वे इस दौरान संस्था में आने से बचें, जिनका संस्था से कोई पढ़ाई-लिखाई का रिश्ता नहीं है. उन्होंने कहा कि निर्देशों में कहीं भी नागरिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसलिए कुछ हलकों में यह अफ़वाह फैल रही है कि शहर के लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है, यह सच नहीं है.
ऐसे लोगों पर नहीं लगी है रोक
उन्होंने आगे कहा, "अगर किसी के बाहर से मेहमान आए हैं, कोई और इमरजेंसी है या किसी खास जरूरत की वजह से इंस्टीट्यूशन में आना जरूरी है, तो उस पर कोई रोक नहीं होगी. मुफ़्ती अशरफ़ अब्बास ने कहा कि दारुल उलूम की स्थापना और विकास में देवबंद के लोगों का ऐतिहासिक और कीमती सहयोग रहा है, इसलिए इंस्टीट्यूशन हमेशा शहर के लोगों का सम्मान करता है और उनके अधिकारों को पहचानता है.
कैंपस में चोरी की होती है घटना?
उन्होंने आगे कहा कि हाल के दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिनमें कुछ लोग स्टूडेंट बनकर कैंपस में घुसे और चोरी जैसी हरकतों की कोशिश की. इन घटनाओं को देखते हुए सुरक्षा के तौर पर अनजान लोगों की गैर-जरूरी आवाजाही पर रोक लगाने का फैसला किया गया ताकि स्टूडेंट्स को शांतिपूर्ण और अच्छा पढ़ाई का माहौल मिल सके. एडमिनिस्ट्रेशन ने साफ किया कि दिन में नॉर्मल आवाजाही जारी रहेगी और इस इंतजाम का मकसद किसी क्लास को टारगेट करना नहीं है, बल्कि एकेडमिक डिसिप्लिन और स्टूडेंट्स की सुरक्षा पक्का करना है.