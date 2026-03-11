रमजान में प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ी गई बहू, राज खुलने के डर से सास को उतारा मौत के घाट

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया. दावा किया जा रहा है कि सास, बहू के अवैध संबंध में बाधा बन रही थी, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई. यह मामला राया थाना क्षेत्र के भंकरपुर बसेला गांव का है. पुलिस ने बुधवार (11 मार्च) को हत्यारोपी बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 मार्च की रात करीब 1 बजे जब घर के पुरुष (पति आमिर और ससुर) काम के सिलसिले में बाहर थे, तब आरोपी प्रेमी आदिल बहू से मिलने उसके घर पहुंचा. इसी दौरान सास ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. पकड़े जाने के डर और गुस्से में आकर बहू और आदिल ने मिलकर तकिए से सास का मुंह दबाकर हत्या कर दी. इसके साथ ही ​शातिर बहू ने रात 3 बजे अपने पति को फोन कर सूचना दी कि अम्मी बोल नहीं रही हैं. परिजनों के घर पहुंचने पर उसने इसे ''साइलेंट अटैक'' बताकर सबको गुमराह किया, जिसके बाद परिजनों ने शव को दफना दिया.

​परिजनों को जब मौत की वजह पर संदेह हुआ, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. जिलाधिकारी के आदेश पर 10 मार्च को मृतका के शव को कब्र से बाहर निकाला गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि वृद्धा की मौत दम घुटने से हुई थी और उनकी गर्दन की हड्डी भी टूटी पाई गई.

​पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर राया पुलिस ने बीएनएस (BNS) की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया. बुधवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी बहू और उसके 19 वर्षीय प्रेमी आदिल को उनके गांव भंकरपुर बसेला से गिरफ्तार कर लिया.