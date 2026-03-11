रमजान में प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ी गई बहू, राज खुलने के डर से सास को उतारा मौत के घाट

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimरमजान में प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ी गई बहू, राज खुलने के डर से सास को उतारा मौत के घाट

Uttar Pradesh News: मथुरा में एक बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास की हत्या कर दी, क्योंकि सास ने बहू और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Mar 11, 2026, 04:55 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी सास को मौत के घाट उतार दिया. दावा किया जा रहा है कि सास, बहू के अवैध संबंध में बाधा बन रही थी, इसलिए उनकी हत्या कर दी गई. यह मामला राया थाना क्षेत्र के भंकरपुर बसेला गांव का है. पुलिस ने बुधवार (11 मार्च) को हत्यारोपी बहू और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीते 3 मार्च की रात करीब 1 बजे जब घर के पुरुष (पति आमिर और ससुर) काम के सिलसिले में बाहर थे, तब आरोपी प्रेमी आदिल बहू से मिलने उसके घर पहुंचा. इसी दौरान सास ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया. पकड़े जाने के डर और गुस्से में आकर बहू और आदिल ने मिलकर तकिए से सास का मुंह दबाकर हत्या कर दी. इसके साथ ही ​शातिर बहू ने रात 3 बजे अपने पति को फोन कर सूचना दी कि अम्मी बोल नहीं रही हैं. परिजनों के घर पहुंचने पर उसने इसे ''साइलेंट अटैक'' बताकर सबको गुमराह किया, जिसके बाद परिजनों ने शव को दफना दिया.

​परिजनों को जब मौत की वजह पर संदेह हुआ, तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी. जिलाधिकारी के आदेश पर 10 मार्च को मृतका के शव को कब्र से बाहर निकाला गया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि वृद्धा की मौत दम घुटने से हुई थी और उनकी गर्दन की हड्डी भी टूटी पाई गई.

​पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर राया पुलिस ने बीएनएस (BNS) की धारा 103(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया. बुधवार दोपहर करीब 12 बजे पुलिस टीम ने दबिश देकर आरोपी बहू और उसके 19 वर्षीय प्रेमी आदिल को उनके गांव भंकरपुर बसेला से गिरफ्तार कर लिया.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

muslim newscrime newsminority newsToday News

प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ी गई बहू, राज खुलने के डर से सास को उतारा मौत के घाट
