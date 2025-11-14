बिहार के बाद Jammu Kashmir में भी BJP का डंका, नगरोटा में लहराया जीत का परचम

Jammu Kashmir By Poll 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली NDA गठबंधन प्रचंड जीत की तरफ अग्रसर है. वहीं, हालिया दिनों जम्मू- कश्मीर के नगरोटा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में भी BJP ने जीत की लय बरकरार रखी है. नगरकोटा सीट पर बीजेपी ने शानदार जीत हासिल कर जम्मू कश्मीर की सियासत में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है.

शुक्रवार (14 नवंबर) को हुई मतगणना के बाद बीजेपी उम्मीदवार देवयानी राणा को विजेता घोषित किया गया. नगरोटा विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कुल 10 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजम रहे थे. हालांकि, बीजेपी ने यहां कांग्रेस और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदों पर पानी फेरते हुए जीत का परचम लहराया.

देवयानी राणा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी, नेशनल पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह को 24,647 वोटों के अंतर से हराया. वहीं, सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) की उम्मीदवार शमीम बेगम लगभग 31,478 मतों के अंतर के साथ तीसरे स्थान पर रहीं. उपचुनाव के नतीजों के मुताबिक, बीजेपी की देवयानी राणा को 42,350 वोट मिले. पैंथर्स पार्टी के हर्ष देव सिंह को 17,703 वोट, जबकि एनसी की शमीम बेगम को 10,872 वोट प्राप्त हुए.

जीत की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यालयों में जश्न का माहौल बन गया. देवयानी राणा बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी हैं. पिछले साल 31 अक्टूबर को देवेंद्र सिंह राणा की मौत के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया है. देवेंद्र सिंह ने 2024 विधानसभा चुनाव में नगरोटा सीट पर शानदार जीत हासिल की थी.

बडगाम में PDP-NC में कांटे की टक्कर

उधर, बडगाम विधानसभा सीट पर मतगणना जारी है. नौवें दौर की गिनती तक पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) के उम्मीदवार आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार आगा सैयद महमूद पर 3,084 वोटों की बढ़त बना रखी है. बडगाम सीट पर उपचुनाव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद हो रहे हैं.

उमर अब्दुल्ला ने 2024 के विधानसभा चुनाव में गांदरबल और बडगाम दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी. बाद में उन्होंने बडगाम से इस्तीफा देकर गांदरबल का प्रतिनिधित्व करने का फैसला किया.

गौरतलब है कि 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा में भाजपा के पास 29 सीटें, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 सीटें हैं. अगर बडगाम सीट पीडीपी जीतती है तो विधानसभा में उसकी कुल संख्या बढ़कर 4 हो जाएगी.