Delhi: सैकड़ों साल पुरानी पंच पीरान दरगाह को लगी DDA की नजर, बगैर नोटिस ढहाया!

Delhi News Today: देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों में मुसलमानों के धार्मिक स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों को निशाना बनाए जाने के आरोप लगते रहे हैं. हालात यह हैं कि सालों पुरानी मस्जिद, मजार और दूसरी जगहों पर अलग-अलग वजह सें कार्रवाई की जा रही है. इसी तरह का नजारा देखने को मिला देश की राजधानी दिल्ली में, जब दो साल पुरानी मजार को बुलडोजर से ढहा दिया गया.

दरअसल, दिल्ली में बीजेपी की अगुवाई वाली रेखा सरकार के आने बाद शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने को लेकर एक मुहिम छेड़ी गई है. हैरान करने वाली बात यह कि अब उन जगहों को डिमोलिश किया जा रहा है, जो सैकड़ों साल पुरानी हैं और ऐतिहासिक रूप से काफी अहम हैं.

इसी अतिक्रमण मुक्त हटाओ मुहिम की आड़ में दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में मौजूद करीब दो सौ साल पुरानी पंच पीरान दरगाह को बुलडोजर से ढहा दिया गया. बताया जा रहा है कि बुधवार (6 मई) को दिल्ली डेवलपमेंट ऑथॉरिटी (DDA) ने मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के फेज-2 में रेलवे लाइन के पास मौजूद एक पुरानी दरगाह को बुलडोजर से डिमोलिश कर दिया.

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दो सौ साल पुरानी इस मजार को डिमोलिश करने की कार्रवाई करीब डेढ़ घंटे तक चली, जिसमें लगभग एक हजार गज जमीन से कथित अतिक्रमण हटाया गया. सुबह करीब दस बजे DDA के अधिकारी और कर्मचारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उनके साथ बुलडोजर भी मौजूद था. इसके बाद दरगाह के आसपास बनी संरचनाओं को हटाने का काम शुरू किया गया.

कार्रवाई की जानकारी मिलते ही पंच पीरान दरगाह कमेटी के सदस्य मौके पर पहुंचे और अधिकारियों से कार्रवाई रोकने की अपील की, लेकिन अभियान जारी रहा. यह पूरी कार्रवाई शाम करीब चार बजे तक चलती रही. कार्रवाई के दौरान दरगाह की जमीन पर बनी कई निर्माणों को एक-एक कर गिरा दिया गया. हालांकि, करीब एक हजार गज क्षेत्र में बने उस रिहायशी हिस्से पर बुलडोजर नहीं चलाया गया, जहां कुछ परिवार रह रहे हैं.

इंकलाब की रिपोर्ट के मुताबिक, दरगाह कमेटी के अध्यक्ष समीर यूनुस कुरैशी ने इस कार्रवाई पर नाराजगी का इजहार किया. यूनुस कुरैशी का कहना है कि करीब दो सौ साल पहले गांव के लोगों ने दरगाह के लिए यह जमीन दान में दी थी. तब से यहां हर धर्म और समुदाय के लोग इबादत और दुआ के लिए आते रहे हैं.

समीर यूनुस कुरैशी ने आरोप लगाया कि DDA ने कार्रवाई से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया. कमेटी ने अधिकारियों से नोटिस और कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज दिखाने की मांग भी की थी, लेकिन उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया गया. कमेटी का कहना है कि दरगाह की देखरेख अब तीसरी पीढ़ी कर रही है और यह जगह लंबे समय से इलाके की धार्मिक पहचान का हिस्सा रही है.

इस मामले में विकास प्राधिकरण से भी पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन विभाग की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया. अब इस कार्रवाई को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई सिर्फ समुदाय विशेष को देखकर की जाएगी.

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