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वक्फ रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख पर बवाल, समय-सीमा बढ़ाने की मांग तेज

Waqf Registration Deadline: वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की समय-सीमा 5 जून को समाप्त हो रही है. अंतिम तारीख से पहले बड़ी संख्या में लोग अपने दस्तावेजों की कमियां दूर कराने और पंजीकरण कराने के लिए वक्फ बोर्ड कार्यालय पहुंच रहे हैं. कई लोगों ने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देते हुए सरकार से समय-सीमा तीन महीने बढ़ाने की मांग की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jun 04, 2026, 09:57 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Waqf Registration Deadline: अल्पसंख्यक मंत्रालय की ओर से वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिसटर्ड कराने के लिए समय सीमा में बढ़ोतरी की गई थी. यह समय सीमा कल 5 जून को खत्म हो जाएगी. हालांकि अभी तक पूरी वक्फ संपत्तियों को सरकार द्वारा लॉन्च पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया जा सका है. वक़्फ़ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज कराने आए लोगों का कहना है कि सरकार 3 महीने समय और बढ़ाएं.

वक्फ संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने की अंतिम तारीख 5 जून है. डेडलाइन से ठीक पहले बड़ी संख्या में लोग लखनऊ स्थित सुन्नी वक्फ बोर्ड कार्यालय पहुंचे. इनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनकी वक्फ संपत्तियां पहले पोर्टल पर रिजेक्ट हो चुकी हैं लोगों का कहना है कि तकनीकी और दस्तावेजी कमियों के कारण उनकी संपत्तियां दर्ज नहीं हो पा रही हैं. वहीं, कई लोगों ने सरकार से रजिस्ट्रेशन की समय-सीमा बढ़ाने की मांग की है.

उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की आखिरी तारीख नजदीक आते ही सुन्नी वक्फ बोर्ड कार्यालय में लोगों की भीड़ बढ़ गई है. अपनी संपत्तियों का पंजीकरण कराने पहुंचे लोगों का कहना है कि उन्हें पहले पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कहा गया था, लेकिन बाद में उनकी प्रविष्टियां निरस्त कर दी गईं.

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लोगों के मुताबिक कुछ मामलों में दस्तावेज अधूरे पाए गए, कहीं दफा-37 से जुड़े कागजात पूरे नहीं थे तो कई संपत्तियों में खसरा और खतौनी का मिलान नहीं हो सका. इसी वजह से बड़ी संख्या में आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं और लोग दोबारा दस्तावेजों के साथ कार्यालय पहुंच रहे हैं.

संपत्तियों को दर्ज कराने आए लोगों ने सलाम टीवी से बात करते हुए बताया "हमारी संपत्ति पोर्टल पर रिजेक्ट हो गई थी. कुछ कागजों की कमी बताई गई अब आखिरी तारीख से पहले सभी दस्तावेज जमा कर रहे हैं. अगर समय बढ़ा दिया जाए तो और लोगों को राहत मिलेगी.

पोर्टल पर संपत्तियों का पंजीकरण कराने आए लोगों ने सरकार और वक्फ ट्रिब्यूनल से मांग की है कि अंतिम तिथि को कम से कम तीन महीने के लिए बढ़ाया जाए, ताकि जिन लोगों के दस्तावेज अधूरे हैं. उन्हें भी अपनी संपत्तियां दर्ज कराने का अवसर मिल सके. जानकारी के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड की करीब 32 हजार संपत्तियां और शिया वक्फ बोर्ड की 3 हजार से अधिक संपत्तियां पहले पोर्टल पर निरस्त हो चुकी थीं. अब निगाहें अंतिम समय तक होने वाले पंजीकरण पर टिकी हैं.

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5 जून की रात 12 बजे के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कितनी वक्फ संपत्तियां उम्मीद पोर्टल पर दर्ज हो सकीं और जो संपत्तियां पंजीकरण से वंचित रह जाएंगी उनके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी. साथ ही यह भी देखना होगा कि सरकार समय-सीमा बढ़ाने पर कोई फैसला करती है या नहीं.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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