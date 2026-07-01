/मियाद ख़त्म, पूरी नहीं हुई एंट्री; क्या अब 2 लाख वक्फ जायदाद पर होगा सरकार का कब्ज़ा ?

गौरतलब है कि वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड में सुधार की आखिरी तारीख 30 जून तय की गई थी. 30 जून शाम 4 बजे तक देशभर में रजिस्टर्ड 7.96 लाख वक्फ संपत्तियों में से 5.88 लाख का रिकॉर्ड UMEED पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है. इसके बावजूद करीब 1.20 लाख संपत्तियां अभी भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हैं. 88,724 संपत्तियों की एंट्री डुप्लीकेट रिकॉर्ड, अधूरे दस्तावेज, डेटा में गड़बड़ी या तकनीकी कारणों से खारिज कर दी गई है.

साल 2025 में सरकार ने संशोधित वक्फ कानून लाया था, जिसके तहत देश भर की सभी वक्फ प्रोपर्टीज को वक्फ बोर्ड के पोर्टल पर पूरे वैध दस्तावेजों के साथ दर्ज करना था. ये एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था है, जिसके तहत एक ही जगह देशभर की वक्फ की संपत्ति का लेखा-जोखा मौजूद हो.इससे वक्फ की जायदाद का संरक्षण हो सके. हालांकि, इस कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम समाज को ऐतराज भी है. लोग इस कानून को शक की निगाहों से देख रहे हैं, कि सरकार नए कानून के बहाने से वक्फ की ज़मीन या प्रोपर्टीज पर कब्ज़ा करने के बहाने तलाश रही है.