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मियाद ख़त्म, पूरी नहीं हुई एंट्री; क्या अब 2 लाख वक्फ जायदाद पर होगा सरकार का कब्ज़ा ?

केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की संपत्तियों को दर्ज करने की अंतिम तारीख 30 जून निकल गई है, लेकिन अभी भी 2 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्ति पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाया है. इसे लेकर एक बार फिर वक्फ से जुड़े लोगों की चिंताएं बढ़ गई है कि जो प्रोपर्टीज दर्ज नहीं हुई है, अब उसका आगे क्या होगा?

Edited By:Hussain Tabish
Published: Jul 01, 2026, 06:13 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 06:13 PM IST
मियाद ख़त्म, पूरी नहीं हुई एंट्री; क्या अब 2 लाख वक्फ जायदाद पर होगा सरकार का कब्ज़ा ?

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Hussain Tabish

Hussain Tabish

हुसैन ताबिश जी न्यूज़ में एसोसिएट न्यूज़ एडिटर हैं. उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क पर ख़बरों से खेलने का 18 सालों का अनुभव है. Zee से पहले वो HT Media, Amar Ujala, Prasar Bharti, Raj Express, Forward Press, Mahanagar Media Network Ltd, BIG Pvt. Ltd. और देशबंधु अखबार में सेवाएं दे चुके हैं. वह ICSSR फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में रिसर्च एसोसिएट रह चुके हैं. बिहार में मुस्लिम महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर, अकुशल मजदूरों के पलायन और इंसेफेलाइटिस पर रिपोर्टिंग के लिए उन्हें फेलोशिप मिल चुका है. शिक्षा से एम.फिल और पी.एचडी हुसैन ताबिश पत्रकार के अलावा एक मीडिया शोधार्थी, शिक्षक और प्रशिक्षक भी हैं, फिर भी खुद को जर्नलिज्म का इंटर्न मानते हैं. राजनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, मानवाधिकार, जेंडर सेंसिटिविटी, सोशल जस्टिस और माइनॉरिटी इश्यूज उनके प्रिय विषय हैं.(उनतक पहुँचने का पता mohammad.tabish@India.com

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