/मियाद ख़त्म, पूरी नहीं हुई एंट्री; क्या अब 2 लाख वक्फ जायदाद पर होगा सरकार का कब्ज़ा ?

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नई दिल्ली: वक़्फ़ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की आखिरी मियाद 30 जून को खत्म हो चुकी है, लेकिन लगभग 2 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज का तयशुदा मियाद तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है. इसी के साथ अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि क्या जो प्रॉपर्टीज वक्फ पोर्टल पर दर्ज नहीं हुई है, उसका क्या होगा? क्या वो जायदाद सरकार की हो जाएगी? क्या सरकार उन पर अपना दावा पेश कर देगी, और मुसलमानों के हाथों से वो प्रॉपर्टीज़ हमेशा के लिए निकल जाएंगी?
गौरतलब है कि वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड में सुधार की आखिरी तारीख 30 जून तय की गई थी. 30 जून शाम 4 बजे तक देशभर में रजिस्टर्ड 7.96 लाख वक्फ संपत्तियों में से 5.88 लाख का रिकॉर्ड UMEED पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है. इसके बावजूद करीब 1.20 लाख संपत्तियां अभी भी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में हैं. 88,724 संपत्तियों की एंट्री डुप्लीकेट रिकॉर्ड, अधूरे दस्तावेज, डेटा में गड़बड़ी या तकनीकी कारणों से खारिज कर दी गई है.
साल 2025 में सरकार ने संशोधित वक्फ कानून लाया था, जिसके तहत देश भर की सभी वक्फ प्रोपर्टीज को वक्फ बोर्ड के पोर्टल पर पूरे वैध दस्तावेजों के साथ दर्ज करना था. ये एक केन्द्रीयकृत व्यवस्था है, जिसके तहत एक ही जगह देशभर की वक्फ की संपत्ति का लेखा-जोखा मौजूद हो.इससे वक्फ की जायदाद का संरक्षण हो सके. हालांकि, इस कानून के कुछ प्रावधानों को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम समाज को ऐतराज भी है. लोग इस कानून को शक की निगाहों से देख रहे हैं, कि सरकार नए कानून के बहाने से वक्फ की ज़मीन या प्रोपर्टीज पर कब्ज़ा करने के बहाने तलाश रही है.
दो बार बढ़ाई जा चुकी है मियाद
दरअसल, वक्फ पोर्टल पर 30 जून की ये मियाद बढ़ाई गई थी. इससे पहले अंतिम समय-सीमा 5 जून ही तय की गई थी, लेकिन इस दौरान जायदाद पोर्टल पर दर्ज न होने पर इसे बढ़ाकर 30 जून किया गया था. ख़ास बात ये भी है कि पहली बार जब संशोधित वक्फ कानून लागू हुआ था, तो उसके 6 माह के अंदर ही पिछले साल 5 दिसम्बर तक पोर्टल पर संपत्ति दर्ज करने की मियाद तय की गई थी. लेकिन उस 6 माह में 30 फीसदी संपत्ति भी पोर्टल पर दर्ज नहीं हो पाई थी. ज़्यादातर मस्जिद, मदरसे, मजार, खानकाह वगैरह के ट्रस्टी को पता ही नहीं था कि ये काम कैसे होना है? उस वक़्त भारी बवाल मचा था. लोगों को लगा कि जिन संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सका है, सरकार उस पर अपना कब्जा कर लेगी. हालांकि, सरकार ने बाद में इस मियाद को 6 माह के लिए बढ़ा दिया था. लेकिन साल भर का वक़्त मिलने के बाद भी वक्फ की सभी प्रोपर्टीज को सरकारी पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सका है.
अब आगे क्या होगा ?
इस मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वो मरकाजी अकलियती वजीर किरण रिजीजू से मुलाकात कर तीसरी बार इस मियाद को बढाने की अपील करेगा. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने बताया कि सबसे बड़ी गलती सरकार की तरफ से यह थी की सभी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन वक्फ बोर्ड करता है न की मुतवल्ली? बहुत से मुतवल्ली पढ़े-लिखे नहीं हैं. उनको जानकारी नहीं थी. उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से इतनी ज्यादा तादाद में प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है. लेकिन जिन प्रॉपर्टीजयों का रजिस्ट्रेशन किसी वजह से कैंसिल किया गया है, वह कम से कम रजिस्टर्ड तो हुई है. आगे उनको देखा जाएगा. मामला अभी अदालत में है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार चाहे तो इसमें कम से कम 1 साल का वक्त और देना चाहिए. इस मामले को लेकर हम मरकाजी वजीर किरण रिजिजू से दोबारा मुलाकात करेंगे. इसके लिए हमने वक्त भी मांगा है.