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मौत की सजा से भारत वापसी तक; सऊदी में 20 साल की कैद हुई पूरी, वतन लौटेंगे अब्दुल रहीम

Kerala News: केरल के अब्दुल रहीम रोज़गार के लिए सऊदी अरब गए थे, लेकिन एक हादसे के बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई. केरल के लोगों, कानूनी सहायता समिति और भारतीय दूतावास की कोशिशों से 34 करोड़ रुपये की ब्लड मनी जुटाई गई. अब 20 साल बाद उनकी भारत वापसी की उम्मीद बढ़ गई है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: May 23, 2026, 04:31 PM IST

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मौत की सजा से भारत वापसी तक; सऊदी में 20 साल की कैद हुई पूरी, वतन लौटेंगे अब्दुल रहीम

Kerala News: केरल के कोडमपुझा के रहने वाले अब्दुल रहीम रोजी-रोटी की खोज करते हुए साल 2006 में सात समुंदर पार सऊदी अरब पहुंचे. लेकिन वहां एक घटना की वजह से अब्दुल रहीम को मौत की सजा सुना दी गई, जिससे पूरे केरल में हड़कंप मच गया. अब्दुल रहीम कानूनी सहायता समिति बनाकर और भारतीय दूतावास की मदद से अब्दुल रहीम को भारत वापस लाने की कोशिश की गई. 

बीते बुधवार (20 मई) को अब्दुल रहीम की 20 साल की जेल की सज़ा पूरी हुई, अब खबर है कि अब्दुल रहीम की भारत वापसी की प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, भारतीय दूतावास ने उनकी वापसी यात्रा का पूरा इंतजाम कर दिया है, सिर्फ सऊदी सरकार की ओर से एग्जिट वीजा मिलना बाकी है. 

दरअसल, अब्दुल रहीम जिस परिवार के निजी ड्राइवर थे, उसी परिवार के एक 15 साल के बीमार युवक अनस अल शाहरी की देख-रेख करने की जिम्मेदारी भी ड्राइवर अब्दुल रहीम को दी गई थी. एक यात्रा के दौरान गाड़ी के अंदर उस बीमार युवक का ब्रीदिंग डिवाइस अचानक निकल गया, जिससे बीमार युवक बेहोश हो गया और बाद में उसकी मौत हो गई. 

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इस घटना के बाद सऊदी अधिकारियों ने ड्राइवर अब्दुल रहीम को गिरफ्तार कर लिया और उस पर मुकदमा चलाया. सऊदी कोर्ट ने अब्दुल रहीम के खिलाफ फांसी की सजा सुना दी. वहीं, पीड़ित परिवार ने 'ब्लड मनी' (हत्या के बदले का मुआवजा) लेकर सजा माफ करने पर राजी हो गए. केरल के लोगों ने अब्दुल रहीम को बचाने के लिए ब्लड मनी इकट्ठा करने का अभियान चलाया गया. इस अभियान में लोगों ने जमकर हिस्सा लिया, लगभग 34 करोड़ रुपये जुटा लिए गए. 

अब्दुल रहीम कानूनी सहायता समिति ने अप्रैल 2024 में सऊदी अदालत को सूचित किया कि मुआवज़े की राशि का इंतज़ाम कर लिया गया है। बाद में, भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा बनाए गए एक विशेष खाते के ज़रिए यह राशि हस्तांतरित कर दी गई. पीड़ित परिवार को मुआवज़े की राशि सौंपे जाने के बाद, रियाद की आपराधिक अदालत ने रहीम की मौत की सज़ा को रद्द कर दिया. 'सार्वजनिक अधिकार' से जुड़े एक मामले की कानूनी प्रक्रियाओं के चलते उनकी रिहाई में देरी हो गई.

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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