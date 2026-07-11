/उत्तराखंड में खतरे में दीनी तालिम के मराकिज, बीजेपी सरकार ने मदरसों की बंद की सरकारी मदद!

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Uttarakhand Madrasa News: देश में बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों में लगातार दीनी और तालीमी मराकिज के तौर पर अपनी अहमियत रखने वाले मदरसों के वजूद पर खतरा मंडराने लगा है. इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने मदरसों को लेकर एक और बड़ा फैसला लिया है. जिन मदरसों को अब तक सरकारी इमदाद मिलती थी, उन्हें अब यह मदद नहीं मिलेगी. सरकार का कहना है कि रियासत में नया निजाम लागू होने और मदरसा बोर्ड खत्म होने के बाद पुराने इंतजाम की अब जरूरत नहीं रह गई है.
दूसरी तरफ, अब मदरसों का पूरा निजाम नए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के तहत चलाया जाएगा. जुलाई से उत्तराखंड में राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लागू होने के बाद मदरसा बोर्ड को भंग कर दिया गया है. इसी सिलसिले में शुक्रवार को वजीरे-आला पुष्कर सिंह धामी की सदारत में हुई कैबिनेट मीटिंग में रियासत के मदरसों को लेकर यह फैसला लिया गया है. हुकूमत के इस फैसले से सैकड़ों मदरसों को बजट बिगड़ने के इमकान हैं, और इसका असर बड़ी तादात में गरीब तलबा की तालीम पर पड़ेगा.
उत्तराखंड के 456 मदरसों को अब नहीं मिलेगी सरकारी मदद
कैबिनेट ने मंजूरी दी है कि माली साल 2027-28 से रियासत में चल रहे 456 अरबी मदरसों को सरकारी ग्रांट नहीं दिया जाएगा. इसके लिए बजट में जो मदरसों के ग्रांट से जुड़ा फंड था, उसे भी खत्म करने के तजवीज को मंजूरी दे दी गई है. हुकूमत का कहना है कि राज्य में अकलियती तालीम को बेहतर बनाने और नए सिरे से मुनज्जम करने के लिए उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम और नई मान्यता नियमावली लागू की गई है. इसी के तहत अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है.
"यू-डाइस स्कीम के तहत मदरसों को मिलेंगी सहूलियतें"
वजीरे आला दफ्तर के एडिशन सेक्रेटरी बंशीधर तिवारी ने बताया कि मदरसा बोर्ड अब वजूद में नहीं है. ऐसे में उसके जरिए चलने वाले मदरसों को मिलने वाला ग्रांट और इस से वाबस्ता बजट का निजाम भी गैर-मुतअल्लिक हो गया था. इसी वजह से कैबिनेट ने माली साल 2027-28 से मदरसों को ग्रांट देने वाली बजट फंट को खत्म करने के तजवीज को मंजूरी दे दी है.
दूसरी तरफ, अकलियती बोर्ड के स्पेशल सेक्रेटरी डॉक्टर प्राग मधुकर धकाते ने कहा कि पहले मदरसा बोर्ड के जरिये चलने वाले मदरसों को दी जाने वाली ग्रांट रोक दी गई है. अब जो मदरसे उत्तराखंड रियासती अकलियती तालीमी अथॉरिटी से मुनसलिक होंगे, उन्हें उसी अथॉरिटी के जरिये हुकूमते हिंद की यू-डाइस (U-DISE) स्कीम के तहत फराहम की जाने वाली सहूलियतें दी जाएंगी.
फंड रोकने से लाखों मुस्लिम तलबा के तालीम पर पड़ेगा असर!
सरकार के इस फैसले के बाद अब राज्य में मदरसों की मान्यता, संचालन और निगरानी का जिम्मा पूरी तरह अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के पास होगा. यानी अब मदरसा बोर्ड की जगह यही नया प्राधिकरण सभी कामकाज देखेगा. इस फैसले के बाद मदरसों के मुस्तकबिल को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. क्योंकि अब तक जिन मदरसों को सरकारी ग्रांट मिलता था, उन्हें वह मदद नहीं मिलेगी. इसका असर रियासत के मदरसों में पढ़ने वाले लाखों तलबा पर पड़ेगा, जिनमें से ज्यादातर गरीब हैं.