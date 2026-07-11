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उत्तराखंड में खतरे में दीनी तालिम के मराकिज, बीजेपी सरकार ने मदरसों की बंद की सरकारी मदद!

Uttarakhand Govt Halts Madrasa Grants: उत्तराखंड सरकार ने माली साल 2027-28 से 456 अरबी मदरसों को मिलने वाली सरकारी ग्रांट बंद करने का फैसला किया है. मदरसा बोर्ड भंग होने के बाद अब मदरसों का संचालन और मान्यता अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के मातहत होगी. अकलियती तबके के लोगों ने ग्रांट बंद करने से गरीब बच्चों के तालीम मुतास्सिर होने का अंदेशा जताया है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jul 11, 2026, 10:27 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:28 PM IST
उत्तराखंड में खतरे में दीनी तालिम के मराकिज, बीजेपी सरकार ने मदरसों की बंद की सरकारी मदद!
Image Credit: (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

Raihan Shahid

रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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