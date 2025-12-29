उत्तराखंड में हर दाढ़ी-टोपी वाला मुसलमान आतंकवादी; हिंदूवादी नेता ने दी खुली धमकी!

Uttarakhand News Today: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, जो देवभूमि के नाम से भी जानी जाती है, मुसलमानों के लिए नर्क बन गई है. हालिया कुछ सालों में यहां पर मुसलमानों को कथित लव जिहाद और अवैध कब्जा के आरोप लगाकर प्रशासन निशाना बनाता रहा है, तो वहीं हिंदूवादी संगठन धार्मिक पहचान की वजह मारपीट और जानलेवा हमला करते रहे हैं. अल्पसंख्यकों और मानवाधिकार संगठन का आरोप है कि मुसलमानों को निशाना बनाने वाले आरोपियों को प्रशासन का संरक्षण हासिल है.

मुसलमानों के साथ धार्मिक भेदभाव और उनके खिलाफ नफरत किस हदतक फैल गई है, इसका अंदाजा एक वायरल वीडियो से लगाया जा सकता है. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सामने आई इस घटना ने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. इस वीडियो में हिंदूवादी संगठन के एक पदाधिकारी भूपेश जोशी ने एक बेगुनाह मुस्लिम शख्स की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए दावा किया गया कि टोपी और दाढ़ी वाले आतंक फैलाते हैं.

A man with a beard and a skullcap (a Muslim) was standing in our area. People called the police, saying, "A t!errorist is standing here." The police came and took him away. He started crying, saying, "I am not a… pic.twitter.com/OxOeabXijz — The Muslim (@TheMuslim786) December 28, 2025

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, देहरादून के एक इलाके में दाढ़ी और टोपी पहने एक मुस्लिम शख्स को देखकर कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर यह कह दिया कि वहां एक आतंकवादी खड़ा है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मुस्लिम शख्स को पकड़कर अपने साथ ले गई. पुलिस कार्रवाई के दौरान मुस्लिम शख्स भावुक हो गया और रोते हुए कहता रहा कि वह कोई आतंकी नहीं है.

इस पूरी घटना का एक वीडियो और विवरण सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है. इस मामले के बाद विवाद तब और बढ़ गया, जब एक हिंदवादी संगठन से जुड़े भूपेश जोशी का बयान सामने आया. मीडिया से बातचीत में भूपेश जोशी ने कथित तौर पर कहा, "जहां भी दाढ़ी और टोपी वाला आदमी दिखे, वहां पुलिस को फोन कर दो और कहो कि आतंकी खड़ा है."

भूपेश जोशी इससे पहले भी मुसलमानों के लेकर विवादित और आपत्तिजनक बयान दे चुका है. बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के दौरान भूपेश जोशी ने आपत्तिजनक दावा करते हुए कहा था कि "आतंक की बस एक ही पहचान, सर पर टोपी और पढ़े कुरआन." मुसलमानों को धमकाते हुए जोशी ने कहा था कि "मैं तुमसे (मुसलमानों) से कहना चाहता हूं कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे. देश में जितनी भी आतंकी घटनाएं हो रही हैं, इन्हीं की वजह से हो रही हैं."

इस बयान के सामने आने के बाद इसे लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कई लोग इस बयान को आपत्तिजनक बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मुसलमानों की सुरक्षा से जोड़कर देख रहे हैं. वहीं, इस घटना को लेकर स्थानीय मुस्लिम समुदाय में दहशत का माहौल है. देहरादून और राज्य के दूसरे हिस्सों में घूमने का इरादा रखने वाले मुस्लिम समुदाय के साथ अन्य धर्मों के लोग परहेज कर रहे हैं.



