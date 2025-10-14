Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2960944
Zee SalaamIndian Muslim

'छिदा कान' लव जिहाद का सबूत, निजी प्रॉपर्टी में नमाज से हिंदू संगठनों की शांति भंग?

Hindu Groups Ruckus in Uttarakhand: उत्तराखंड के ऋषिकेश में हिंदूवादी संगठनों ने मंडी में नमाज पढ़ रहे एक मुस्लिम नौजवान को धमकाया और 'लव जिहाद' का आरोप लगाते हुए उसका लाइसेंस रद्द करने की मांग की. हिंदू संगठन के पदाधिकारी ऋषिकेश की मंडी में मुस्लिम कारोबारियों से अपने घर या दुकानों में नमाज पढ़ने से रोकने के लिए गए थे.  

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Oct 14, 2025, 11:15 AM IST

Trending Photos

निजी संपत्ति में नमाज पढ़ने पर भी हिंदू संगठनों को आपत्ति
निजी संपत्ति में नमाज पढ़ने पर भी हिंदू संगठनों को आपत्ति

Dehradun News Today: देव भूमि के नाम से मशहूर उत्तराखंड का शुमार देश के सबसे शांत और हिंसारहित राज्यों में होता था. हालांकि, हालिया कुछ सालों में इस राज्य में देश के अल्पसंख्यक समुदाय निशाने पर है, इसके पीछे काफी हद तक राज्य सरकार भी जिम्मेदार है. आलम यह है कि मुसलमानों को बाहरी बोलकर उन्हें कथित तौर पर डराया धमकाया जा रहा है. कई वजह से नमाज पढ़ने या दूसरे काम करने पर उनके के साथ मारपीट की जाती है. 

मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा की घटनाएं राजधानी देहरादून में भी देखने को मिलती है. इसी तरह की एक घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें कुछ हिंदूवादी संगठन सामूहिक नमाज पढ़ने पर मुस्लिम दुकानदारों को डरा धमका रहे हैं. हैरान करने वाली बात यह है कि हिंदूवादी संगठनों की नमाज पर रोक लगाने की वीडियो वायरल होने के बाद भी उत्तराखंड की धामी सरकार और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. 

दअरसल, उत्तराखंड के देहरादून जिले के ऋषिकेश में नमाज पढ़ने को लेकर हिंदूवादी संगठनों बवाल खड़ा कर दिया है. नमाज पढ़ने को लेकर हिंदूवादी संगठन के कुछ पदाधिकारियों ने ऋषिकेश में मुस्लिन दुकानदारों को नमाज पढ़ने को लेकर रोका और आगे ऐसा न करने की चेतावनी दी. इस घटना की वीडियो भी वायरल हो रही है. 

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो में देखा जा सकता है कि हिंदू संगठन के लोग एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार से पूछताछ कर रहे हैं. हिंदू संगठन का एक शख्स कह रहै हा कि शिकायत मिली है कि बाहर के लोग आकर मंडी में नमाज पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. इसी मामले को लेकर 10 अक्टूबर को हिंदूवादी संगठन के कुछ सदस्यों ने मंडी में नमाज पढ़ रहे एक मुस्लिम नौजवान को रोक दिया और उसे धमकाते हुए वहां नमाज न पढ़ने की चेतावनी दी थी. 

हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने शोएब नाम के नौजवान का कान छिदा हुआ देखकर हंगामा खड़ा कर दिया. उन्होंने पीड़ित नौजवान पर हिंदू लड़कियों को फंसाने आरोप लगाया और 'छिदे हुए कान' को इसका सबूत बताया. उन्होंने दावा किया कि वह पहले भी 'लव जिहाद' करते हुए जिम में पकड़ा गया था. साथ ही उन्होंने नौजवान का लाइसेंस रद्द करने की मांग कर अल्पसंख्यकों को धमकी भी दी. 

About the Author
author img
Zee Salaam Web Desk

TAGS

Uttarakhand newsRishikesh newsmuslim news

Trending news

Cairo Peace Summit
मिस्र के राष्ट्रपति से विशेष दूत कीर्ति वर्धन की मुलाकात, सोशल मीडिया पर दी जानकारी
Uttarakhand news
'छिदा कान' लव जिहाद का सबूत, निजी प्रॉपर्टी में नमाज से हिंदू संगठनों की शांति भंग?
muzffarnagar
Saudi Arab से लौटे अल्तमश को पुलिस ने धरा, CM योगी की तस्वीर से जुड़ा है केस
Afghanistan
Afghan के मंत्री से मिलकर क्या बोले हिंदू और सिख डेलिगेशन?मुत्तकी ने भी कही बड़ी बात
Gaza News
Hamas के मृत बंधकों में हैं नेपाल के बिपिन जोशी का नाम, संगठन ने जारी की लिस्ट
Baghpat
Baghpat: सपा नेता समेत 29 के खिलाफ FIR; मौलाना के परिवार की हत्या, जानें पूरा केस
Khalid Saifi
Delhi Riots के आरोपी Khalid Saifi को कैसे मिली जमानत; कोर्ट ने क्या कहा?
Shia Scholar
Shia मज़हबी रहनुमा कल्बे जवाद पर हमला, पुलिस पर उठ रहे ये बड़े सवाल
MLA Sangram Jagtap controversy
दिवाली पर सिर्फ हिंदू दुकानदारों से करें खरीदारी, NCP MLA का विवादित बयान
Hamas
Ceasefire के बाद Hamas ने Gaza में क्यों की दर्जनों लोगों की हत्या? पूरा मामला