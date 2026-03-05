देहरादून में नाटक बना नफरत का हथियार; मंच से मुस्लिमों को खलनायक दिखाने पर विवाद

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimदेहरादून में नाटक बना नफरत का हथियार; मंच से मुस्लिमों को खलनायक दिखाने पर विवाद

Anti Muslim Themed Play Staged in Uttarakhand: देहरादून में आयोजित 'विराट हिंदू सम्मेलन' में मंच से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाला एक विवादित नाटक पेश किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को नकारात्मक रूप में दिखाया गया. वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर इसे सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश बताया जा रहा है.

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Mar 05, 2026, 07:37 PM IST

देहरादून में दिखाया गया विवादित नाटक
Uttarakhand News: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड अपनी बर्फ से ढकी चोटियों, हरे-भरे जंगलों, झरनों और शांत झीलों की अद्भुत प्राकृतिक खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. हालांकि, हालिया कुछ सालों में उत्तराखंड के वातावरण में एक समुदाय विशेष के लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है. आए दिन यहां पर मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाया जा रहा है. प्रदेश की बीजेपी सरकार के कथित संरक्षण में हिंदूवादी संगठन लगातार लैंड जिहाद, थूक जिहाद, जिम जिहाद और लव जिहाद जिहाद जैसे आरोप निशाना बना रहे हैं. 

इसी तरह की एर और घटना सामने आई हैं, जहां उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में मंच से ऐसा नाटक पेश किया गया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए विवादित कहानी दिखाई गई. इस कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया और स्थानीय हलकों में चर्चा तेज हो गई है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही नेटीजंस इसे समाज सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार दे रहे हैं. 

'विराट हिंदू सम्मेलन' पेश किया गया विवादित नाटक
मिली जानकारी के मुताबिक यह कार्यक्रम उत्तराखंड के देहरादून में सहस्त्रधारा रोड पर 22 फरवरी को आयोजित किया गया था. कार्यक्रम का नाम "विराट हिंदू सम्मेलन" दिया गया था. इस कार्यक्रम में मंच पर एक नाट्य प्रस्तुति दिखाई गई, जिसमें "लव जिहाद" की झूठी कहानी दिखाई गई. नाटक में दिखाया गया कि एक मुस्लिम नौजवान अपनी असली पहचान छिपाकर हिंदू लड़की से प्रेम करता है. इसके बाद वह उससे शादी करने लिए कहता और फिर शादी कर लेता है.

यह भी पढ़ें: रमजान में शबनम बनी शोला, शादी के बाद प्रेमी चांद पर पेट्रोल छिड़क कर लगाई आग

 

अंतरधार्मिक शादी को एक साजिश की तरह पेश किया गया
हैरानी की बात तो यह कि मुस्लिम नौजवान का पिता बना शख्स कहता है कि हिंदू लड़की है बहुत खुशी की बात है, अभी तो तुम्हारा दूसरा ही निकाह है और पांच लाख तो मिलेंगे ही. इसके जरिये वह इस्लाम के परंपराओं को गलत से पेश कर रहा है. इसकी वजह यह है कि इस्लाम में 'दहेज प्रथा' सख्ती से मनाही है, दूसरी बात यह कि एक से ज्यादा शादी करने के लिए कई शर्तें भी हैं.  

कहानी में यह भी दिखाया गया कि नौजवान का पिता इस काम की तारीफ करता है और उसे लड़की का फायदा उठाने के लिए उकसाता है. इस नाटक प्रस्तुति में आगे यह दृश्य भी दिखाया गया कि मुस्लिम परिवार उस लड़की के साथ मारपीट करता है और उसे टुकड़ों में काट देने की धमकी देता है. नाटक के आखिर में दिखाया गया कि वह लड़की अपने मुस्लिम पति की हत्या कर देती है. इस हिस्से को मंचन में इस तरह पेश किया गया कि लड़की को हिंदू पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के पात्रों से प्रेरित बताया गया.

बीजेपी सरकार और केरल पुलिस में नहीं है 'लव जिहाद' जैसी घटना
यह पूरी नाटक प्रस्तुति "लव जिहाद" से जुड़ी कहानी के रूप में दिखाई गई, जिसमें अंतरधार्मिक रिश्तों को एक सुनियोजित साजिश के रूप में पेश किया गया है. हालांकि, केंद्र सरकार ने 'लव जिहाद' को 4 फरवरी 2020 को झूठा या अपरिभाषित बताया. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राज्यसभा में बताया था कि यह शब्द कानूनी रूप से परिभाषित नहीं है और किसी भी केंद्रीय एजेंसी की जांच में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया. इसी तरह केरल पुलिस की जांच में 'लव जिहाद' के आरोप झूठे निकले. 

यह भी पढ़ें: UP News: अलीगढ़ में नमाज़ पढ़कर लौट रहे युवकों पर हमला, चार घायल

 

