Dehradun: Muhammad (S.W) के खिलाफ टिप्पणी से बवाल, पुलिस ने भाजी लाठियां

Dehradun New: 'आई लव मोहम्मद' विवाद एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच गया है, इस बार राजधानी देहरादून इस विवाद की आग में झुलसा है. यहां एक शख्स ने पैंगबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की, जिसके बाद नाराज लोगों ने सड़क पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा.

देहरादून में भारी बवाल

दरअसल, 'आई लव मोहम्मद' पोस्ट पर की गई टिप्पणी ने रातों-रात बवाल खड़ा कर दिया. सोमवार देर रात मुस्लिम संगठन के मेंबर्स बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर थाना इलाके में जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे. भीड़ ने बाज़ार चौकी को घेर लिया और हंगामा किया.

हालात तनावपूर्ण होते देख पुलिस ने समझाने का प्रयास की, लेकिन असफल रही. इसके बाद भीड़ ने सड़क जाम करने की कोशिश की. हालात को काबू से बाहर जाते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर कर दिया.

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर चौकी में हिरासत में रखा गया है. हालांकि, इससे भीड़ और अधिक भड़क गई और हंगामा बढ़ गया. चौकी इंचार्ज और एलआईयू (LIU) टीम को क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है.

पुलिस की सख्त चेतावनी!

प्रशासन ने साफ कहा है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पटेल नगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि उसने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने की कोशिश की. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

ज्ञात हो कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मुहम्मद प्रोटेस्ट के दौरान भारी बवाल हुआ था. पुलिस ने इस मामले में मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार किया था. उन पर लोगों को भड़काने का आरोप था. अब तक बरेली विवाद में 55 लोगों को जेल भेजा जा चुका है.