Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2942151
Zee SalaamIndian Muslim

Dehradun: Muhammad (S.W) के खिलाफ टिप्पणी से बवाल, पुलिस ने भाजी लाठियां

Dehradun New: देहरादून में पैगंबर मोहम्मद (स.अ) के खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी होने के बाद भारी बवाल हुआ है. आरोपी ने सोशल मीडिया पोस्ट की थी. पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 30, 2025, 11:44 AM IST

Trending Photos

Dehradun: Muhammad (S.W) के खिलाफ टिप्पणी से बवाल, पुलिस ने भाजी लाठियां

Dehradun New: 'आई लव मोहम्मद' विवाद एक बार फिर उत्तराखंड पहुंच गया है, इस बार राजधानी देहरादून इस विवाद की आग में झुलसा है. यहां एक शख्स ने पैंगबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी की, जिसके बाद नाराज लोगों ने सड़क पर प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. पुलिस ने लोगों को हटाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने पर लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा.

देहरादून में भारी बवाल

दरअसल, 'आई लव मोहम्मद' पोस्ट पर की गई टिप्पणी ने रातों-रात बवाल खड़ा कर दिया.  सोमवार देर रात मुस्लिम संगठन के मेंबर्स बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर थाना इलाके में जमा हो गए और नारेबाजी करने लगे. भीड़ ने बाज़ार चौकी को घेर लिया और हंगामा किया.

हालात तनावपूर्ण होते देख पुलिस ने समझाने का प्रयास की, लेकिन असफल रही. इसके बाद भीड़ ने सड़क जाम करने की कोशिश की. हालात को काबू से बाहर जाते देख पुलिस ने लाठीचार्ज किया और भीड़ को तितर-बितर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोपी गिरफ्तार

पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर चौकी में हिरासत में रखा गया है. हालांकि, इससे भीड़ और अधिक भड़क गई और हंगामा बढ़ गया. चौकी इंचार्ज और एलआईयू (LIU) टीम को क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है.

पुलिस की सख्त चेतावनी!

प्रशासन ने साफ कहा है कि कानून-व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पटेल नगर थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. आरोप है कि उसने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने और आपत्तिजनक टिप्पणी करने की कोशिश की. आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

ज्ञात हो कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के बरेली में आई लव मुहम्मद प्रोटेस्ट के दौरान भारी बवाल हुआ था. पुलिस ने इस मामले में मौलाना तौकीर रज़ा को गिरफ्तार किया था. उन पर लोगों को भड़काने का आरोप था. अब तक बरेली विवाद में 55 लोगों को जेल भेजा जा चुका है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

Dehradundehradun newsProphet Muhammad

Trending news

Uttar Pradesh news
पैसा लेकर हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं मुस्लिम नौजवान, BJP विधायक के जहरीले बोल
gaza
PM Modi ने Trump के Gaza पीस प्लान का किया स्वागत, जमकर की तारीफ
Indonesia
Indonesia: बड़ा हादसा! इस्लामिक स्कूल की ढही इमारत, दर्जनों छात्र मलबे में दफ्न
Palestine news
अब फिलिस्तीनी कैदियों को मौत के घाट उतारेगा इजराइल; नए कानून पर मचा बवाल
Bareilly
Bareilly में पुलिस का लगातार एक्शन जारी, तौकीर रजा के इन करीबियों पर गिरेगी गाज!
Donald Trump
Hamas को मिलेगी चेकमेट? ट्रंप और नेतन्याहू के इस दाव से बचना है बड़ा मुश्किल
Uttar Pradesh news
पूर्व विधायक इरफान सोलंकी के भाई रिजवान जेल से हुए रिहा, बताई अंधेरी कोठरी की आपबीती
I Love Muhammad
I Love Muhammad: बरेली में पुलिसिया एक्शन पर नाराज हुए अबू आसिम, दिया बड़ा बयान
qatar news
नेतन्याहू का टूटा अहंकार! दोहा पर हमले के लिए इजराइल ने मांगी माफी, जानें पूरा मामला
UP News
आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने पर महाराजगंज में तनाव; पुलिस ने हसीमुद्दीन को भेजा जेल
;