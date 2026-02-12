Advertisement
मुस्लिम शूट वीडियो विवाद पर बढ़ा घमासान, असम सीएम के खिलाफ देहरादून में हल्लाबोल

मुस्लिम शूट वीडियो विवाद पर बढ़ा घमासान, असम सीएम के खिलाफ देहरादून में हल्लाबोल

Protest Against Assam CM in Dehradun: असम बीजेपी के विवादित वीडियो में हिमंता बिस्वा सरमा को कथित तौर पर मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाए जाने के बाद देशभर में विरोध शुरू हो गया. देहरादून के सहसपुर में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शन कर हिमंता बिस्वा सरमा पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है. हालांकि, अब विवादित वीडियो को असम बीजेपी ने अपने पेज से हटा दिया है. 

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 12, 2026, 06:04 PM IST

देहरादून में हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ भारी विरोध
देहरादून में हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ भारी विरोध

Uttarakhand News: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की बीते दिनों ने राज्य भारतीय जनता पार्टी की इकाई के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक आपत्तिजनक और विवादित वीडियो पोस्ट की गई थी. इस वीडियो में हिमंता बिस्वा सरमा मुसलमानों को राइफल से शूट करते हुए दिखाई पड़ते हैं. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पूरे देश के कई राज्यों में इसको लेकर विरोध शुरू हो गया.  

हिमंता बिस्वा सरमा के "कथित मुस्लिम के नरसंहार के लिए उकसाने वाली" वीडियो को लेकर पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में विरोध शुरू हो गया है. इसी कड़ी में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में जन अधिकार पार्टी (जनशक्ति) के कार्यकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन थाना सहसपुर में आयोजित किया गया, जहां पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन सौंपा.

पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के जरिये दिए गए कथित भड़काऊ, साम्प्रदायिक और समाज में नफरत फैलाने वाले बयानों के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया है. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने समुदाय विशेष को टारगेट करते हुए भड़काऊ वीडियो पोस्ट किए हैं, जिससे समाज में तनाव का माहौल बन सकता है.

यह भी पढ़ें: असम BJP की वीडियो पर बवाल, हिमंता बिस्वा सरमा को मुसलमानों पर फायरिंग करते दिखाया

प्रदर्शन के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे शख्स के जरिये इस तरह की भाषा और अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल करना देश की साम्प्रदायिक सौहार्द, सामाजिक सद्भावना और राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है. उनका कहना था कि ऐसे बयान संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता, समानता और भाईचारे के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं.

जन अधिकार पार्टी (जनशक्ति) के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए और मामले की निष्पक्ष जांच शुरू की जाए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि समाज में नफरत फैलाने वाली सरगर्मियों पर रोक लगाने और कानून की मर्यादा बनाए रखने के लिए इस मामले में उचित कानूनी कार्रवाई जरूरी है.

क्या है पूरा मामला?
बीते दिनों असम बीजेपी के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से साझा किए गए एक वीडियो को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है. इस वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को प्रतीकात्मक अंदाज में दिखाया गया है, जिसमें उन्हें कथित तौर पर मुसलमानों की ओर पॉइंट-ब्लैंक रेंज से गोली चलाते हुए दर्शाया गया है. वीडियो के साथ "पॉइंट ब्लैंक शूट" जैसा कैप्शन भी दिया गया था.

वीडियो में असमिया भाषा में कुछ टेक्स्ट भी दिखाई देते हैं, जिनमें 'विदेशियों से मुक्त असम, कोई रहम नहीं', 'तुम पाकिस्तान क्यों नहीं गए?' और 'बांग्लादेशियों के लिए कोई माफी नहीं' जैसे संदेश शामिल बताए जा रहे हैं. इन संदेशों और विवादित पोस्ट को लेकर लोगों ने आपत्ति जताई. इसको लेकर देश के कई राज्यों में हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. हालांकि, बीजेपी और हिमंता बिस्वा सरमा की किरकिरी होने के बाद वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया गया.

वीडियो में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को एक खास स्टाइल में पेश किया गया था. वह सिर पर काउबॉय हैट, हल्के रंग की शर्ट और स्टार बैज लगी लेदर वेस्ट या जैकेट पहने नजर आते हैं, जिससे एक तरह का 'शेरिफ' लुक उभरता है. इसके अलावा उन्होंने कमर पर बेल्ट और गहरे रंग की पैंट पहन रखी है, जबकि हाथ में रिवॉल्वर लिए उनका अंदाज फिल्मी 'वाइल्ड वेस्ट' शैली जैसा दिखाई देता है. इसको कई सियासी दलों ने मुसलमानों के खिलाफ कथित नरसंहार जैसे संकेतों से जोड़कर देख रहे हैं, वहीं कुछ समर्थकों के जरिये इसे ताकत और बहादुरी के प्रतीक के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही थी और मुसलमानों के खिलाफ इसे जायज ठहराया जा रहा था. 

यह भी पढ़ें: अल्फाज से हार गए हुजूम के 'हीरो'! खरगोन मुशायरे में शायर पर हमला, वीडियो वायरल

