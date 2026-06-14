पुलिस के मुताबिक, हमले में विनोद कुमार की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा करने और साझा मंशा के तहत अपराध करने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.