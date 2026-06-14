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पानी के विवाद में युवक की मौत, हिंदू संगठनों ने दिया सांप्रदायिक रंग; आरोपियों के घरों पर पथराव और आगजनी

Dehradun Communal Tension: उत्तराखंड के देहरादून में खेतों की सिंचाई को लेकर हुए विवाद में विनोद नाम के नौजवान की मौत हो गई और तीन लोग घायल हो गए. घटना के बाद कुछ हिंदूवादी संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, और समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे है. इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने और किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 14, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 05:53 PM IST
पानी के विवाद में युवक की मौत, हिंदू संगठनों ने दिया सांप्रदायिक रंग; आरोपियों के घरों पर पथराव और आगजनी
Image Credit: देहरादून में आपसी रंजिश को सांप्रदायिक रंग देकर बजरंग दल का हंगामा

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