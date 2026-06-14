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Dehradun News Today: दिल्ली में होली के दौरान तरुण कुमार नाम के एक शख्स की हत्या के बाद कुछ दक्षिणपंथी संगठनों ने मामले को सांप्रदायिक रंग देकर जमकर हंगामा किया था. अब उत्तराखंड के देहरादून से भी एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां खेतों में पानी देने को लेकर शुरू हुआ विवाद एक नौजवान की मौत तक पहुंच गया. घटना के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और कुछ समूहों ने आरोपी पक्ष के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी. हालात को देखते हुए प्रशासन को बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ा है.
पुलिस के मुताबिक, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के सहसपुर क्षेत्र में विनोद कुमार और उसके पड़ोसी इम्तियाज के बीच काफी समय से खेतों में सिंचाई के लिए पानी को लेकर विवाद चल रहा था. शनिवार (13 जून) शाम को यह विवाद अचानक हिंसक हो गया. झगड़े के दौरान विनोद कुमार की मौत हो गई, जबकि उनके परिवार के तीन अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों में शिकायतकर्ता और विनोद कुमार के भाई अशोक कुमार भी शामिल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है.
पुलिस ने बताया कि घटना के बाद अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
राजधानी देहरादून के विकासनगर क्षेत्र में बैरागीवाला गांव में रविवार को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हमला कर दिया। जिसमे एक की मौत व तीन घायल हो गए। जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। https://t.co/StUzI7wsPL pic.twitter.com/C9J0X30J6S
— bhUpi Panwar (@askbhupi) June 14, 2026
विनोद कुमार का ताल्लुक बजरंग दल से हैं. बताया जा रहा है कि जब इसकी जानकारी हिंदूवादी संगठनों को पता चली, और आरोपियों का संबंध अल्पसंख्यक समुदाय से होने की जानकारी मिली तो वह भड़क गए. इसकी वजह से इलाके में हालात तनावपूर्ण हो गए. हिंदूवादी संगठनों के साथ कई स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हो गए, और हंगामा करने लगे.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, हिंदूवादी संगठन के लोगों पहले आरोपियों के घरों पर पथराव किया और बाद में उनमें से एक घर में आग लगा दी. हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि तनाव और न बढ़े. इस दौरान पुलिस और भीड़ के बीच धक्कामुक्की भी हुई. बजरंग दल के पदाधिकारी और हिंदूवादी संगठन के लोगों ने आरोपियों के घरों बुलडोजर से ढहाने की मांग की है.
सहसपुर सीओ अनुज कुमार ने बताया कि इलाके में सांप्रदायिक तनाव की जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि ऐसे भाषणों और नारों से जुड़े वीडियो पुलिस के पास मौजूद हैं और उनकी जांच की जाएगी. हालांकि फिलहाल प्रशासन की पहली तरजीह कानून-व्यवस्था बनाए रखना है. उन्होंने बताया कि क्षेत्र में चार थानों की पुलिस, दो क्षेत्राधिकारी और क्राइम ब्रांच के पुलिस अधीक्षक को तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.
इंडियन एक्स्प्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, मृतक के रिश्तेदार अशोक कुमार की शिकायत के मुताबिक, शनिवार शाम करीब छह बजे रज्जाक, इम्तियाज, अमन, यूनुस, शाहबाज, शराफल अली, मासूम, आदिल, शमून, सलमान, जावेद और इंतजार समेत करीब 30 से 35 लोग उनके घर पहुंचे. उन्होंने आरोप लगाया कि सभी लोग लाठी, डंडे, लकड़ी के पट्टों और हथौड़े जैसे हथियारों से लैस थे. आरोप है कि इन लोगों ने एकजुट होकर परिवार के सदस्यों पर जानलेवा हमला कर दिया.
पुलिस के मुताबिक, हमले में विनोद कुमार की मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर हत्या, हत्या के प्रयास, दंगा करने और साझा मंशा के तहत अपराध करने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.