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ऊर्जा संकट से जूझते भारतीयों के लिए AMU छात्रों की अपील, ईरानी प्रतिनिधि से प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

Iran War Update: ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमला किया, जिसके बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया. ईरान के इस फैसले से दुनिया भर में गैस और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई. इससे भारत के लोगों को भी परेशानी झेलनी पड़ रही है. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के पूर्व छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में ईरान के प्रतिनिधि से मुलाकात की और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री हितों को ध्यान में रखते हुए गैस आपूर्ति की सुगमता तथा स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज़ से भारतीय जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की अपील की. 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Apr 08, 2026, 02:33 PM IST

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ऊर्जा संकट से जूझते भारतीयों के लिए AMU छात्रों की अपील, ईरानी प्रतिनिधि से प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

Iran War Update: ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया, क्योंकि ईरान पर अमेरिका और इजरायल ने हमले किए. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत होनी शुरू हो गई. भारत में भी इसका बुरा असर देखने को मिला, LPG गैस की कीमत चार हजार रुपये से ज्यादा हो गई. वहीं, पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोल पंप पर भीड़ जमान लगनी शुरू हो गई. गैस और तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की जवह से बाजार पर बुरा असर हुआ और महंगाई बढ़ गई, जिससे आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई. LPG गैस महंगा होने की वजह से मजदूरों ने पलायन शुरू कर दिया. साथ ही मदरसों के बच्चे अपने घर लौटने लगे. एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के कारण अयोध्या में 'राम रसोई' (अमावा मंदिर) में भोजन वितरण प्रभावित हुआ और कुछ दिनों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन में भी मेन कोर्स (खाना) बंद करना पड़ा.

इस बीच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के पूर्व छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में ईरान के प्रतिनिधि से मुलाकात की और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री हितों को ध्यान में रखते हुए गैस आपूर्ति की सुगमता तथा स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज़ से भारतीय जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की अपील की. दिल्ली में ईरान के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीमी इलाही से मुलाकात करने वाले AMU के पूर्व छात्रों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्व एएमयू छात्रसंघ अध्यक्ष, पूर्व मंत्री एवं आरएलडी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष खालिद मसूद ने किया. प्रतिनिधिमंडल ने ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व से जुड़े शहादत के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की और ईरानी जनता के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए उनके दुख-दर्द में सहभागिता जताई.

इस बैठक में अमेरिका–इजरायल और ईरान के बीच चल रहे तनाव पर विस्तृत चर्चा हुई. खालिद मसूद ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री हितों को ध्यान में रखते हुए गैस आपूर्ति की सुगमता तथा स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज़ से भारतीय जहाज़ों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया. उन्होंने भारत और ईरान के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करते हुए यह भी उल्लेख किया कि ईरान के सर्वोच्च नेताओं, जिनमें Ruhollah Khomeini शामिल हैं, की जड़ें उत्तर प्रदेश से जुड़ी रही हैं। उन्होंने यह आश्वासन भी दिया कि वे भारत सरकार से युद्ध को रोकने और ईरानी हितों की रक्षा के लिए एक रणनीतिक रुख अपनाने की अपील करेंगे. ईरान के प्रतिनिधि ने आश्वस्त किया कि ईरान भारत की जनता के समर्थन को कभी नहीं भूलेगा।

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Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

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