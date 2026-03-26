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Zee SalaamIndian MuslimDelhi: 15 दिन में 7 मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हत्या; टारगेट किलिंग या महज इत्तेफाक; Fact Check!

Delhi: 15 दिन में 7 मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हत्या; टारगेट किलिंग या महज इत्तेफाक; Fact Check!

Communal murders in Delhi: मार्च महीने की दूसरे हफ्ते से लेकर 24 मार्च तक दिल्ली में लगभग 7 ऐसी हत्याएं हुई हैं, जिनमें मृतक मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज से संबंध रखते थे. वो अपने घरों से गायब हुए और कुछ दिन बाद उनके शव पाए गए. इनमें नाबालिग से लेकर 39 साल तक के मृतक शामिल हैं. सोशल मीडिया पर कुछ न्यूज़ पोर्टल ये दावा कर रहे हैं कि ये टारगेट किलिंग हो सकती है, क्यूंकि सभी हत्याओं में एक जैसा पैटर्न देखा जा रहा है. आइये हम इसकी पड़ताल करते हैं?

Written By  Hussain Tabish|Last Updated: Mar 26, 2026, 09:01 PM IST

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Delhi: 15 दिन में 7 मुस्लिम अल्पसंख्यकों की हत्या; टारगेट किलिंग या महज इत्तेफाक; Fact Check!

नई दिल्ली: दिल्ली के उत्तम नगर में होली के दिन हिन्दू और मुस्लिम पड़ोसियों के बीच के आपसी झगड़े में 26 साल के तरुण खाती की मौत हो गई थी. लेकिन इस झगड़े को हिन्दू- मुस्लिम एंगल देकर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई. इसे झगड़े की शुरुआत होली का रंग पड़ने से शुरू होना बताया गया, लेकिन पुलिस ने इसे नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया. इस झगड़े में तरुण की मौत हुई थी, और मुस्लिम पक्ष के लोग भी गंभीर तरीके से घायल हुए थे. हिन्दू संगठनों के दबाव के बाद पुलिस ने आरोपी मुस्लिम के घर पर बुलडोज़र चला दिया, और महिला समेत 16 लोग गिरफ्तार कर लिए गए.

हिन्दू संगठनों के लोगों ने इस घटना के बदले में ईद पर खून की होली खेलने की धमकी दी, जिसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई भी की. पुलिस ने इस घटना को साम्प्रदायिक रंग देने से तो बचा लिया, लेकिन दोनों समुदायों में एक- दूसरे को लेकर डर और अविश्वास की खाई को फैलने से रोकने में नाकाम रही है. 

उत्तम नगर घटना के बाद दिल्ली में अलग- अलग स्थानों पर रहने वाले 7 मुस्लिम नौजवानों और बच्चों की हत्याएं हुई हैं, जिसे लेकर कुछ लोग ये आशंका जाहिर कर रहे हैं कि ये बदले की कार्रवाई के तहत टारगेट किलिंग हो सकती है? ऐसे विचार या आशंकाएं समाज में डर और संशय का माहौल पैदा करती हैं, जो कानून- व्यवस्था और अमन- शांति के लिए खतरा पैदा कर सकती है.   हम पहले उन घटनाओं/ हत्यानों पर नज़र डालते हैं.  
 

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मर्डर 1. 

 16 वर्षीय मदरसे के लड़के की चाकू मारकर हत्या 
दिल्ली के दयालपुर इलाके के सदर बाज़ार में बुधवार की रात 16 साल के हाफ़िज़-ए-क़ुरान सुब्हान मलिक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. परिवार के मुताबिक, सुब्हान रात  8 बजे घर से निकला था, लेकिन देर रात 11 बजे के आल्पास सूचना मिली कि उस पर हमला हुआ है. पुलिस के मुताबिक, "नेहरू विहार की गली नंबर 13 में मौके पर पहुंचने पर, लगभग 16 साल का एक घायल लड़का बेहोश पड़ा मिला था. उसे तुरंत JPC हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए GTB हॉस्पिटल भेजा गया." मृतक के पिता दिलशाद मलिक का कहना है कि उनके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी.

पुलिस ने इस हत्या के आरोप में इलाके के 3-4 लड़कों  को हिरासत में लिए है. सभी की उम्र 13 से 17 साल के बीच है. पूछताछ के दौरान गिरफ्तार नाबालिगों ने बताया है कि मृतक उनमें से एक को परेशान करता था.उनके कहने पर अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है. \

मर्डर 2. 

उस्मानपुर में 18 साल के ज़ैद की चाकू मारकर हत्या, पार्क में मिला शव

25 मार्च को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में भी 18 साल के एक नौजवान ज़ैद का स्थानीय DDA पार्क में खून से सनी हुई लाश पाई गई. चाक़ू मारकर उसकी हत्या की गई थी. सुबह- सुबह जब लोग पार्क में घूमने गए तो लाश दिखी. जैद की बहन अलीना ने पुलिस को बताया कि हत्या से एक दिन पहले मंगलवार को तीन-चार लड़के और उनके साथ एक लड़की उसके घर आए थे. वो लोग जैद से 600 रुपये बकाया की मांग कर रहे थे, न देने पर उसकी पिटाई भी की. लेकिन जब उन्हें पैसा दे दिया गया तो वो लोग चले गए. उसी दिन रात में जैद की हत्या हो गई. इस हत्या से इलाके के लोग डरे हुए हैं. 
मकामी लोगों का कहना है कि डीडीए पार्क पहले भी हत्या और लूट जैसी आपराधिक वारदातों का गवाह रहा है. घटना के बाद पुलिस इस मामले की जांच कर रही है. 

मर्डर 3. 

जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास  39 साल के एक शख्स अकील अहमद की चाकुओं से गोदकर हत्या
उत्तर-पूर्वी दिल्ली के ही वेलकम इलाके में 23 मार्च को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास  39 साल के एक शख्स अकील अहमद की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई. अकील अहमद जींस की एक फैक्टरी में सिलाई का काम करते थे. अकील इतवार की शाम को जाफराबाद के जेजे कॉलोनी स्थित घर से किसी काम से निकले थे, और सोमवार की सुबह लगभग १० बजे लोगों ने खून से सनी उसकी लाश देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी. अकील JJ कॉलोनी वेलकम में रहते थे. दिनदहाड़े भीड़-भाड़ वाले इलाके में एक व्यक्ति की हत्या हो जाना निश्चित तौर पर पुलिस के कार्यप्रणाली और राज्य के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है.    

उत्तर पूर्वी जिला के ACP आशीष मिश्रा ने बताया कि अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है. आशंका है कि लूटपाट का विरोध करने पर अकील की हत्या की गई होगी, परिवार वालों के मुताबिक अकील की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. 

मर्डर 4. 

भजनपुरा  में मोहम्मद आसिफ की चाकू मारकर हत्या
दिल्ली के ही भजनपुरा के घोंडा इलाके में 23 मार्च सोमवार की रात 18 साल के एक नौजवान मोहम्मद आसिफ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. आसिफ पर हमला कृष्णा मंदिर के पास किया गया था. घर वालों को जब इसकी सूचना मिली तो तुरंत घायल आसिफ को जगप्रवेश चंद्र अस्पताल ले गए जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. आसिफ की हत्या के बाद उसके परिवार के लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और अस्पताल के बाहर प्रदर्शन भी किया.  आसिफ भजनपुरा के सुभाष मोहल्ला में अपने परिवार के साथ रहता था. आसिफ के भाई नेक मोहम्मद ने बताया कि आसिफ ई रिक्शा चलाता था. उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. 
 
उत्तर पूर्वी जिला के DCP आशीष मिश्रा ने बताया कि मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है. घटनास्थल से फोरेंसिक टीम ने सबूत जुटाए हैं. सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक आदमी पीछे से आसिफ पर वार करता दिखाई दे रहा है. पुलिस उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है. 

मर्डर 5. 

जामिया हमदर्द के छात्र मोहम्मद फैयाज़ की लाश बरामद 
दिल्ली के जामिया हमदर्द के 23 वर्षीय छात्र मोहम्मद फैयाज़ की लाश 21 मार्च को हरियाणा के पलवल में एक नाहर से बरामद की गई थी. फैयाज़ दक्षिण-पूर्व दिल्ली के मदनपुर खादर में अपने परिवार के साथ रहता था. फैयाज़ 7 मार्च से घर से गायब था. परिवार वालों के मुताबिक,  8 मार्च को आखिरी बार उसकी घर वालों से बात हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि वह ट्रेन से मुंबई जा रहा है, और कुछ अजनबियों के बीच वो घिर गया है. इसके बाद उसका संपर्क टूट गया था. इस मामले में फैयाज़ के घर वालों ने किसी साजिश की आशंका जताई है.  

इस मामले की जांच दिल्ली और हरियाणा पुलिस दोनों कर रही है. पुलिस के मुताबिक, अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, इसके बाद ही मौत के कारणों का पता चलेगा कि ये हत्या थी या कोई हादसा?  पुलिस ने अभी इस मामले में किसी भी साम्प्रदायिक एंगल से इनकार किया है. 

मर्डर 6. 

कबाड़ कारोबारी आरिब की हरियाणा में हत्या 
इसी मार्च माह के दूसरे हफ्ते में 11 मार्च दिल्ली के चांदनी महल इलाके के 31 साल के कबाड़ कारोबारी आरिब की लाश हरियाणा के फरीदाबाद में क्षत- विक्षत हालत में मिली थी.आरिब 8 मार्च को अपने घर से 25 लाख नकद लेकर अपनी स्कूटर से निकला था.  8 मार्च को ही आरिब ने अपने छोटे भाई से दो बाद 2- 2 हज़ार रुपये मंगवाए थे. इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया.  उसकी आखिरी बातचीत पूर्वी दिल्ली के करावल नगर निवासी 25 साल के हर्ष तोमर नाम के नौजवान से हुई थी. तीन दिन बाद आरिब की लाश फरीदाबाद के आदर्श नगर स्थित सेक्टर 61 के एक जंगल से बरामद की गई. 

इस मामले में पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड के आधार पर राहुल नाम के एक नौजवान को गिरफ्तार किया. पूछताछ में राहुल ने कबूल किया कि बाबू अशोक ने कबाड़ का माल दिखाने के बहाने अरीब को सुनसान इलाके में बुलाया था, और फिर तीनों ने उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद पत्थरों से उसका चेहरा कुचलने की कोशिश की गई. घर वालों का इलज़ाम है कि पेट्रोल डालकर लाश में आग भी लगा दी गई थी. न्जंगल में जानवरों ने भी लाश को नोच लिया था. लाश की इतनी हालत खराब थी कि घर वालों को पोस्ट-मार्टम के बाद चेहरा भी नहीं दिखाया गया.
पुलिस इसे वित्तीय लेनदेन का मामला मानकर जाँच कर रही है, लेकिन मृतक के घर वाले इसमें साम्प्रदायिक एंगल से भी इनकार नहीं कर रहे हैं. 

मर्डर 7.

मोहम्मद अनस की गाज़ियाबाद में हत्या 
दिल्ली से सटे गाजियाबाद के गंग नहर में बीते 16 मार्च को मुस्लिम नौजवान मोहम्मद अनस का शव पाया गया था. दिल्ली के शहीद नगर निवासी मोहम्मद अनस पिछले 10 मार्च से लापता था. वो बकायादारों से पैसे लेने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा. ईद के उसकी शादी होने वाली थी. आखिरी बार उसे अपनी स्कूटी से फरुखनगर रोड की तरफ जाते हुए देखा गया था. वहीँ, उसकी स्कूटी पाई गई.

उसके पिता मोहम्मद हाशिम ने टीला मोड़ थाने में अनस की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. अनस की मौत हादसा थी, आत्महत्या या हत्या अभी पुलिस अभी इसकी जांच कर रही है. घर वालों के मुताबिक, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी. वो निहायत ही सीधा- सा लड़का था. उसे किसी बात का कोई टेंशन भी नहीं था. घर वालों का दावा है कि पुलिस ने उन्हें इस मामले में गुमराह किया. वो गायब होने के बाद दिल्ली के कई इलाकों के CCTV में देखा गया था, ऐसा पुलिस वालों ने ही उन्हें बताया था. 13 मार्च को वो निजामुद्दीन के एक एटीएम में पैसे निकालते देखा गया था. उसकी लाश पर चोट के निशान थे. घर वाले इसमें गहरी साजिश बता रहे हैं. 
 

इन हत्याओं को लेकर कुछ You tube  news चैनल और उसके पत्रकार लगातार इस बात का संदेह जाता रहे हैं कि दिल्ली जैसी देश की राजधानी में दो हफ्ते में 7 हत्याएं महज इत्तेफाक नहीं हो सकती हैं. इसमें कोई साजिश हो सकती है. दिल्ली में आज़ाद समाज पार्टी के नेता बाबर खान ने आरोप लगाया है कि इन सभी मामलों में पुलिस की कार्यप्रणाली बेहद उदासीन रही है. पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है. 

दिल्ली में हर माह हत्या के 40 मामले

उपरोक्त किसी भी घटना/हत्या की जांच में पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. ऐसा भी नहीं है कि पिछले दो हफ़्तों में दिल्ली में इन हत्याओं के अलावा कोई अपराध या अन्य लोगों की हत्याएं नहीं हुई हैं. दिल्ली का उत्तर पूर्वी जिला बेहद संवेदनशील इलाके हैं. यहाँ पहले से ही अपराध ज्यादा होते हैं. NCRB ने मार्च माह का अभी डाटा प्रकाशित नहीं किया है, लेकिन दिल्ली में रोजाना 1 से 2 हत्याएं होती हैं. मासिक बात करें तो हर माह 40 हत्या के मामले दर्ज किए जाते हैं. 
जनवरी से मार्च तक हत्या के कुल 107 केस दर्ज किए गए हैं.  2025 में पूरे साल 491 मर्डर केस दर्ज किए गए. 2024 में ये आंकड़ा 504 था. इसलिए सिर्फ आधे दर्जन हत्याओं को देखकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है. 
  
DCP आशीष मिश्रा के मुताबिक, हत्याकांड के फोरेंसिक जांच प्रक्रियाएं लंबी होती है, उसमें काफी वक़्त लगता है. किसी हत्या की जांच या उसका खुलासा एक दो हफ्ते में संभव नहीं है. परिजनों को कानून और अदालत पर भरोसा बनाए रखना ज़रूरी है. सभी मामलों में पुलिस ने कहा है कि हर पहलु से जाँच की जा रही है. अभी तक प्रथम दृष्टया किसी केस में साम्प्रदायिक एंगल नज़र नहीं आया है.      

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