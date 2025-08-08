पार्किंग विवाद बना मौत की वजह, एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के भाई की पड़ोसियों ने ऐसे ली जान

Delhi News: दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से गुरुवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां बॉलीवुड अभिनेत्री हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी की हत्या कर दी गई. यह घटना निजामुद्दीन थाना क्षेत्र के जंगपुरा भोगल बाजार लेन में हुई, जहां पार्किंग को लेकर शुरू हुआ विवाद जानलेवा बन गया.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रात करीब 9 बजे आसिफ कुरैशी के घर के मुख्य दरवाजे के सामने एक स्कूटी खड़ी थी. आसिफ ने स्कूटी को साइड में लगाने की बात कही, जिस पर पड़ोसियों से कहासुनी हो गई. देखते ही देखते विवाद ने हिंसक रूप ले लिया और आरोपियों ने आसिफ पर हमला कर दिया. इस दौरान आसिफ गंभीर रूप से घायल हो गएं. हालात बगड़ता देख घायल आसिफ को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक आसिफ की पत्नी शाइना आसिफ कुरैशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया कि उनके पति की हत्या साजिशन की गई. उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कई बार उनके पति के साथ लड़ाई की जा चुका है. शाइना कुरैशी ने बताया कि रात 9 बजे के आसपास स्कूटी लगाने को लेकर विवाद हुआ और इसके बाद मारपीट की गई. जब शाइना अस्पताल पहुंची तो डॉक्टरों ने आसिफ को मृत घोषित कर दिया.

फिलहाल दिल्ली पुलिस ने पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है और इस हत्या में शामिल दो आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.