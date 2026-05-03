उत्तम नगर में घर के बाद अब दुकानों पर मंडराया खतरा, मुस्लिम दुकानों पर लगा ताला!

Uttam Nagar Sealing Action: देश की राजधानी दिल्ली भी अब मुसलमानों के सुरक्षित नहीं है. कई जगहों पर महज मुसलमानों के मजहब की वजह से घर किराये पर नहीं मिल रहा है तो वहीं त्रिनगर में सुअर पालकर परेशान किया जा रहा है. उत्तम नगर में होली के दिन दो पक्षों में आपसी रंजिश के दौरान एक शख्स की मौत होने पर हिंदूवादी संगठनों ने इसे सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की.

दिल्ली का उत्तम नगर का मामला चर्चा में है, जहां पहले घरों पर बुलडोजर चला और अब दुकानों को सील किए जाने से स्थानीय लोगों परेशान हैं. बताया जा रहा है कि उत्तम नगर के एक इलाके में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए कई दुकानों को सील कर दिया. यहां करीब 18 दुकानों में से ज्यादातर मुस्लिमों की हैं, जबकि दो दुकानें हिंदू समुदाय की भी बताई जा रही हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई एकतरफा है और असल निशाना सिर्फ मुस्लिम समुदाय को बनाया जा रहा है. उनका आरोप है कि हिंदुओं की दुकानों को सिर्फ दिखावे के लिए सील किया गया, जबकि असली नुकसान मुस्लिम दुकानदारों को उठाना पड़ रहा है.

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इससे पहले भी इसी इलाके में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी, जब आपसी रंजिश और मारपीट के दौरान तरुण नाम के नौजवान की कथित तौर पर हत्या हो गई थी. इसके बाद कथित आरोपी इस्माइल के घर को प्रशासन ने पूरी तरह से तोड़ दिया है, जिससे वह रहने लायक नहीं बचा. साथ ही सलीम के घर को भी ध्वस्त कर दिया गया, जबकि स्थानीय लोगों के मुताबिक उसका इस हत्या से कोई संबंध नहीं था. लोगों का कहना है कि जिन मकानों पर कार्रवाई हुई, वे अवैध नहीं थे, बल्कि यह कदम जानबूझकर उठाया गया. हालांकि, निगम का दावा है कि पूरी कार्रवाई नियमों के मुताबिक की गई है.

तोड़फोड़ की कार्रवाई पर भले ही थोड़े दिनों के लिए ब्रेक लग गया, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब दुकानों को भी बंद कराया जा रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ये निर्माण अवैध थे तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हत्या की घटना के बाद ही अचानक सब कुछ गैरकानूनी कैसे हो गया? उनके मुताबिक यह सब लोगों को डराने और परेशान करने के लिए किया जा रहा है.

बता दें, होलिका दहन के दिन तरुण की एक मुस्लिम परिवार से पुरानी रंजिश को लेकर विवाद हो गया था. इसी दौरान होली के दिन ही दोनों पक्षों में विवाद हो गया और तरुण को चोट लग गई. इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मामले में करीब 18 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं.

उत्तम नगर में तरुण की कथित हत्या के बाद कई घरों में लूटपाट की गई. इसके बाद अल्पसंखयकों के घरों में आग लगा दी गई और फिर बुलडोजर चला से उनके घरों को रौंद दिया गया. स्थानीय लोगों का सवाल है कि किसी एक अपराध के लिए पूरे परिवार को सजा देना किस कानून में जायज है, जबकि अदालतें पहले ही साफ कर चुकी हैं कि किसी आरोपी के घर को सिर्फ आरोप के आधार पर नहीं तोड़ा जा सकता.

पीड़ित परिवारों का कहना है कि जब महिलाएं अपने घर वापस लौटीं, तो उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें फिर से वहां से जाने पर मजबूर कर दिया गया. इससे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है.

इस मामले में एक और पहलू भी सामने आया है. स्थानीय लोग बताते हैं कि इसी इलाके में निजामुद्दीन और समीर नाम के दो लोगों की हत्या गैर-मुस्लिमों के हाथों हुई थी, लेकिन दो हफ्ते गुजरने के बाद भी न तो किसी घर पर बुलडोजर चला, न कोई दुकान सील की गई और न ही किसी तरह की तोड़फोड़ हुई.