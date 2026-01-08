घर सील, डर बुलडोज़र का, Delhi के Aligaon में विरोध पर उतरे लोग

Aligaon Bulldozer Action: राजधानी दिल्ली के अलीगांव में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के जरिए हाल ही में की गई सीलिंग का स्थानीय लोगों ने कड़ा विरोध किया है. सिंचाई विभाग का दावा है कि अलीगांव में उसकी लगभग 4,808 एकड़ ज़मीन पर सैकड़ों झुग्गियां और दुकानें अवैध रूप से बनी हुई हैं, जिन्हें कोर्ट के आदेश के बाद खाली कराया गया है.

इलाकाई लोगों ने क्या कहा?

इलाकाई लोगों के मुताबिक, सिंचाई विभाग ने 15 दिसंबर, 2025 को अलीगांव में लगभग 300 घरों और कई दुकानों को सील किया था. उस वक्त दिल्ली में GRIP 3 और GRIP 4 नियम लागू होने के कारण बुलडोज़र का इस्तेमाल नहीं किया जा सका था, लेकिन सीलिंग के बाद डर है कि कभी भी तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा सकती है.

"कई दशकों से रह रहे हैं हम लोग"

विरोध के दौरान लोगों ने 'बुलडोज़र की कार्रवाई बंद करो और हमारे घर वापस करो' जैसे नारे लगाए. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई के कारण हज़ारों लोग बेघर होने की कगार पर हैं. उन्होंने कहा कि वह पिछले कई दशकों से उसी जगह पर रह रहे हैं और उन्हें कभी नहीं बताया गया कि यह ज़मीन उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की है.

Add Zee News as a Preferred Source

गर्भवति महिलाएं ठंड में रहने पर मजबूर

स्थानीय निवासियों ने कहा कि उनके पास दिल्ली वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, चेन कार्ड, बिजली बिल और दूसरे सरकारी कागज़ात हैं, जो उनके लंबे समय तक रहने का सबूत हैं. उनका आरोप है कि सीलिंग के दौरान गर्भवती महिलाओं को भी ज़बरदस्ती घरों से निकाल दिया गया, जिसके बाद प्रभावित परिवार कड़ाके की ठंड में अपने घरों के बाहर टेंट में रहने को मजबूर हैं, वहीं छोटे बच्चे भी इस मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं.

बीजेपी को याद दिलाया उनका वादा

लोगों का कहना है कि वे पिछले 50 सालों से यहां रह रहे हैं और इस दौरान कभी किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, लेकिन अब अचानक उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ज़मीन पर मालिकाना हक जताकर उन्हें निकाल रहा है. प्रदर्शनकारियों ने BJP सरकार के उस वादे का भी ज़िक्र किया कि जहां झुग्गी है, वहीं घर है, हालांकि, उनका कहना है कि उन्हें घर तो नहीं दिया गया बल्कि उन्हें बेदखली का सामना करना पड़ रहा है.

दूसरी तरफ, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग का कहना है कि अलीगांव में उसकी 4,808 रैयत ज़मीन पर गैर-कानूनी तरीके से मकान और दुकानें बनाई गई थीं. विभाग के मुताबिक, मामले की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और कोर्ट का ऑर्डर मिलने के बाद 15 दिसंबर को सीलिंग की गई, जबकि भविष्य में तोड़फोड़ का काम भी किया जा सकता है.