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हिट एंड रन ने ली मोहम्मद चांद की जान, घर में पसरा मातम

Delhi News: दिल्ली के अलीपुर में एक हिट एंड रन हादसे में 21 साल के मोहम्मद चांद की मौत हो गई. इल्जाम है कि घायल चांद सड़क पर तड़पता रहा, जबकि कई लोग उसकी मदद करने के बजाय वीडियो बनाते रहे। इस घटना ने इंसानियत, सड़क सुरक्षा और गोल्डन ऑवर में मदद की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByZeeshan Alam
Published: Aug 08, 2026, 09:13 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:13 PM IST
हिट एंड रन ने ली मोहम्मद चांद की जान, घर में पसरा मातम
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

जीशान आलम बिहार के सारण (छपरा) जिले के रहने वाले हैं. उन्होंने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया से मास मीडिया में ग्रेजुएशन किया है. जीशान पिछले दो सालों से  Zee Media Network के ज़ी-सलाम डिजिटल में कंटेंट क्रिएटर के तौर पर काम कर रहे हैं. पत्रकारिता में उनकी खास रुचि मुस्लिम-माइनॉरिटी से जुड़े सामाजी, सियासी और तालिमी मुद्दों की रिपोर्टिंग में है.वो मीडिल ईस्ट के करंट अफेयर्स पर पैनी नजर रखते हैं, और उन खबरों को आप तक पहुंचाते हैं.  

 

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