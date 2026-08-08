/हिट एंड रन ने ली मोहम्मद चांद की जान, घर में पसरा मातम

राज्य चुनें
Delhi News: उत्तरी दिल्ली के अलीपुर में हिट एंड रन की एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई है. यहां टेंपो की टक्कर से 21 साल के मोहम्मद चांद की मौत हो गई, लेकिन हादसे से ज्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर यह है, जिसमें घायल चांद सड़क पर तड़पता रहा और लोग मदद करने के बजाय उसका वीडियो बनाते रहे. ये तस्वीरें सिर्फ एक सड़क हादसे की नहीं, बल्कि इंसानियत को झकझोर देने वाली हकीकत की गवाही दे रही हैं.
अलीपुर से नरेला जाने वाली ईदगाह रोड पर एक तेज रफ्तार टेंपो ने बाइक सवार 21 साल के मोहम्मद चांद को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चांद सड़क पर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद टेंपो चालक मौके से फरार हो गया।लेकिन इसके बाद जो हुआ. उसने इंसानियत पर ही सवाल खड़े कर दिए.
सड़क पर घायल चांद जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा था और आसपास मौजूद कई लोग उसकी मदद करने के बजाय मोबाइल फोन से वीडियो बनाते नजर आए।कोई चांद को उठाने नहीं पहुंचा. कोई उसे समय पर अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करता नहीं दिखा।आरोप है कि मदद के इंतजार में चांद ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया।हादसे की खबर मिलते ही चांद के परिवार में कोहराम मच गया। परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। कैट्स एंबुलेंस भी मौके पर पहुंची और चांद को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
बेटे की मौत की खबर ने मां को ऐसा सदमा दिया कि उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। परिवार पर एक साथ दोहरी मुसीबत टूट पड़ी। सबसे दर्दनाक बात ये है कि मोहम्मद चांद की शादी महज तीन महीने पहले ही हुई थी, जिस घर में नई शादी की खुशियां अभी फीकी भी नहीं पड़ी थीं. उसी घर में अब मातम पसरा है. एक तरफ जवान बेटे की मौत का गम. दूसरी तरफ नई-नवेली दुल्हन की जिंदगी में अचानक छाया अंधेरा.
अब सवाल सिर्फ उस फरार टेंपो चालक का नहीं है. सवाल उन तमाशबीनों से भी है, जिन्होंने घायल को मदद देने के बजाय मोबाइल का कैमरा चला दिया।आखिर सड़क पर जिंदगी के लिए जूझ रहे इंसान की मदद पहले होगी या मोबाइल कैमरे में हादसा कैद करना? अलीपुर की इस घटना ने एक बार फिर सड़क हादसे के बाद गोल्डन ऑवर में मदद और इंसानियत की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है फरार टेंपो की पहचान हो चुकी है पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है.