/हिट एंड रन ने ली मोहम्मद चांद की जान, घर में पसरा मातम

अब सवाल सिर्फ उस फरार टेंपो चालक का नहीं है. सवाल उन तमाशबीनों से भी है, जिन्होंने घायल को मदद देने के बजाय मोबाइल का कैमरा चला दिया।आखिर सड़क पर जिंदगी के लिए जूझ रहे इंसान की मदद पहले होगी या मोबाइल कैमरे में हादसा कैद करना? अलीपुर की इस घटना ने एक बार फिर सड़क हादसे के बाद गोल्डन ऑवर में मदद और इंसानियत की जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. फिलहाल अलीपुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है फरार टेंपो की पहचान हो चुकी है पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए जगह-जगह छापेमारी कर रही है.