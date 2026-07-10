/मुस्लिम कारोबारी का बैंक्वेट हॉल कब्जाने पहुंचे हमलावर, 15 राउंड फायरिंग से दहला इलाका

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Delhi Firing Case: दिल्ली के मधु विहार इलाके में शिवम बैंक्वेट हॉल की लीज को लेकर हुए विवाद के दौरान दस राउंड फायरिंग हुई. फायरिंग के दौरान एक गोली एक व्यक्ति के पैर को छूकर निकल गई. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इस गोलीबारी को लेकर बैंक्वेट मालिक की पत्नी तमन्ना ने कहा, "मेरे पति पिछले 12 साल से यहां हमारा बैंक्वेट चला रहे हैं. लेकिन अब, अचानक, हमलावर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. हमने अपने दस्तावेज दिखाए और वे सही पाए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमने इसे नहीं सौंपा, तो वे धोखाधड़ी से इसे ले लेंगे."
बैंक्वेट मालिक की पत्नी तमन्ना ने आगे कहा, "उन्होंने हमें ज़बरदस्ती बाहर निकाला और धमकी दी, कहा, 'अगर तुमने ताला तोड़ा, तो मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा.' मैंने अपने देवर से कुछ न कहने को कहा, कम से कम 10 या 15 राउंड फायरिंग हुई. एक गोली मेरी सास के पैर को छूकर निकल गई; बस छूकर गुज़री उन्होंने हमें गालियां भी दीं."
#WATCH | Delhi: Tamannah, wife of banquet owner, says, "My husband is running our banquet here for 12 years. But Now, all of a sudden, they are trying to take possession. We showed our documents, and they turned out to be valid, but they said that if we don't hand it over, they… https://t.co/WZWUkvHMv1 pic.twitter.com/9vstjCvbVA
— ANI (@ANI) July 9, 2026
चश्मदीद रेहान ने क्या कहा?
वहीं, चश्मदीद रेहान ने कहा, "वे गाज़ीपुर के गुर्जर हैं, जो उपद्रवी माने जाते हैं. वे नकली दस्तावेज़ लेकर यहां आए और दावा किया कि वे कब्ज़ा करने जा रहे हैं. यह जगह उनकी है. वे छह महीने से ज़्यादा समय से हमें परेशान कर रहे हैं. वे एक महीने पहले भी आए थे, तब हम पुलिस स्टेशन भी गए थे और मामला सुलझ गया था. लेकिन आज, एक महीने बाद वे वापस आ गए. उन्होंने पहले भी जगह पर कब्ज़ा किया था और अपनी गाड़ियां यहां खड़ी की थीं. उनके लगभग 40-45 लोग दिन भर बाहर खड़े रहे."
इससे पहले भी दर्ज हुआ था मुकदमा
रेहान ने आगे कहा, "हमने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी और मामला वहीं सुलझ गया था. लेकिन फिर वे अचानक वापस आए, गेट पर ताला लगाया और फायरिंग शुरू कर दी. कम से कम 10 से 15 राउंड फायरिंग हुई, किसी को मारने की जान-बूझकर कोशिश की गई. मालिक राजा चौधरी के छोटे भाई सुहेल चौधरी को मारने की पूरी साज़िश है. यह बैंक्वेट हॉल हमारा है, हालांकि इसके और भी मालिक हैं. एक गोली हमारी मां को छूकर निकल गई. उनके सभी लोग भाग गए."