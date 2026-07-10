/मुस्लिम कारोबारी का बैंक्वेट हॉल कब्जाने पहुंचे हमलावर, 15 राउंड फायरिंग से दहला इलाका

Delhi Firing Case: दिल्ली के मधु विहार इलाके में शिवम बैंक्वेट हॉल की लीज को लेकर हुए विवाद के दौरान दस राउंड फायरिंग हुई. फायरिंग के दौरान एक गोली एक व्यक्ति के पैर को छूकर निकल गई. इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. इस गोलीबारी को लेकर बैंक्वेट मालिक की पत्नी तमन्ना ने कहा, "मेरे पति पिछले 12 साल से यहां हमारा बैंक्वेट चला रहे हैं. लेकिन अब, अचानक, हमलावर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं. हमने अपने दस्तावेज दिखाए और वे सही पाए गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमने इसे नहीं सौंपा, तो वे धोखाधड़ी से इसे ले लेंगे."