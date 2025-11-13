Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2999797
Zee SalaamIndian Muslim

Delhi Blast: 4 प्वाइंट्स जिनकी वजह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर उठ रहे हैं सवाल!

Delhi Blast Update: दिल्ली ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी शक के दायरे में हैं. इसके पीछे की वजह आरोपी डॉक्टरों का इस यूनिवर्सिटी में काम करना है. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 13, 2025, 08:34 AM IST

Trending Photos

Delhi Blast: 4 प्वाइंट्स जिनकी वजह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर उठ रहे हैं सवाल!

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई. इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया. इस दौरान अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम भी सामने आया. आरोप है कि इस ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर्स इसी यूनिवर्सिटी में काम करते थे. लोग इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जांच की बात कर रहे हैं. उधर यूनिवर्सिटी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उनका इन डॉक्टर्स से प्रोफेशनल रिश्ते के अलावा कोई निजी ताल्लुक नहीं था..

इस वजह से उठ रहा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सवाल

1- सवाल उठ रहा है कि जिन डॉक्टर्स का करियर दागी रहा था उन्हें यूनिवर्सिटी ने अपने यहां नौकरी पर क्यों रखा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी को जम्मू-कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज से रेडिकलाइजेशन के लिए निकाला गया था. 

2- डॉक्टर निसार उल हसन को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 2023 में आतंकियों के साथ ताल्लुक रखने की वजह से नौकरी से बर्खास्त कर दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

3- डॉक्टर शाहीन शाहिद को कई साल तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी से गैर हाजिर रहने के लिए निकाला गया था. 

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन तीनों की यूनिवर्सिटी ने रिक्रूटमेंट क्यों की, क्या यूनिवर्सिटी ने इनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था?

4- इसके साथ ही यूनिवर्सिटी शक के दायरे में इसलिए भी आ रही है क्योंकि इससे सटी मस्जिद के इमाम इश्तियाक को भी दिल्ली ब्लास्ट मामले में हिरासत में लिया गया है.

हाई अलर्ट पर है भारत

गौरतलब है कि फिलहाल इस मामले की जांच एनआईए कर रहा है. ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से बीती शाम पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी. इस हमले ने पूरे देश को हाई अलर्ट पर रख दिया है और जम्मू-कश्मीर में जांच एजेंसियां लगातार छापे मार रही हैं. बीती रोज राज्य की 200 जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए छापे मारे गए थे.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

DelhiDelhi blastDelhi blast news

Trending news

Delhi
Delhi Blast: 4 प्वाइंट्स जिनकी वजह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर उठ रहे हैं सवाल!
Israel
Israel का जेरुसलम में सैकड़ों फिलिस्तीनियों को बेघर करने का प्लान!
Delhi blast
Delhi Blast के वक्त कार में मौजूद डॉ. उमर, DNA रिपोर्ट में हुआ बड़ा इंकेशाफ!
Donald Trump Netanyahu Letter
ट्रंप की चिट्ठी ने मचाई हलचल, इजरायली राष्ट्रपति से नेतन्याहू को माफी देने की मांग
Bangladesh news
‘डेथ रोड’ बना बांग्लादेश! अक्टूबर महीने में 500 से ज्यादा मौतें, सरकार की नींद गायब
I Love Mohammad Case
‘I Love Mohammad’ पर अकेले पड़े मुल्जिम! दिल्ली HC ने किया मदद से इनकार
Bangladesh news
‘ढाका लॉकडाउन’ से पहले धोलाईपार में बवाल; उपद्रवियों ने यात्री बस को लगाई आग
Red Fort Blast Reaction
Delhi Blast News: लाल किला ब्लास्ट से दुखी हैं ये मुस्लिम नेता, कही ये बड़ी बात
Maulvi Ishtiyaq Arrest News
'मेरा बेटा बेकसूर है', अल फलाह यूनिवर्सिटी के मौलवी की गिरफ्तारी के बाद बोला परिवार
baghpat news
नफीस को भाभी से था प्रेम, मां के जनाजे में शामिल होने आया तो भाइयों ने कर दी लिंचिंग