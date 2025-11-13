Delhi Blast: 4 प्वाइंट्स जिनकी वजह से अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर उठ रहे हैं सवाल!

Delhi Blast: दिल्ली के लाल किले के पास ब्लास्ट में 9 लोगों की मौत हुई. इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया. इस दौरान अल-फलाह यूनिवर्सिटी का नाम भी सामने आया. आरोप है कि इस ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर्स इसी यूनिवर्सिटी में काम करते थे. लोग इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट की जांच की बात कर रहे हैं. उधर यूनिवर्सिटी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि उनका इन डॉक्टर्स से प्रोफेशनल रिश्ते के अलावा कोई निजी ताल्लुक नहीं था..

इस वजह से उठ रहा है अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर सवाल

1- सवाल उठ रहा है कि जिन डॉक्टर्स का करियर दागी रहा था उन्हें यूनिवर्सिटी ने अपने यहां नौकरी पर क्यों रखा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर उमर नबी को जम्मू-कश्मीर के एक मेडिकल कॉलेज से रेडिकलाइजेशन के लिए निकाला गया था.

2- डॉक्टर निसार उल हसन को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने 2023 में आतंकियों के साथ ताल्लुक रखने की वजह से नौकरी से बर्खास्त कर दिया था.

3- डॉक्टर शाहीन शाहिद को कई साल तक कानपुर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी से गैर हाजिर रहने के लिए निकाला गया था.

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इन तीनों की यूनिवर्सिटी ने रिक्रूटमेंट क्यों की, क्या यूनिवर्सिटी ने इनका बैकग्राउंड चेक नहीं किया था?

4- इसके साथ ही यूनिवर्सिटी शक के दायरे में इसलिए भी आ रही है क्योंकि इससे सटी मस्जिद के इमाम इश्तियाक को भी दिल्ली ब्लास्ट मामले में हिरासत में लिया गया है.

हाई अलर्ट पर है भारत

गौरतलब है कि फिलहाल इस मामले की जांच एनआईए कर रहा है. ब्लास्ट में घायल हुए लोगों से बीती शाम पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी. इस हमले ने पूरे देश को हाई अलर्ट पर रख दिया है और जम्मू-कश्मीर में जांच एजेंसियां लगातार छापे मार रही हैं. बीती रोज राज्य की 200 जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जरिए छापे मारे गए थे.