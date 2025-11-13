Delhi Blast: सिर, हाथ और पैर गायब, ऐसे मिली मुस्लिम रिक्शा चालक की लाश

Delhi Blast Update: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में रहने वाले ई-रिक्शा चालक जुम्मन की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. सोमवार शाम लाल किला के पास हुए धमाके में जुम्मन की मौत हो गई थी. जब उनकी लाश मिली, तो उसमें सिर, हाथ और पैर नहीं थे.केवल शरीर पर बचे कपड़ों से ही उनकी पहचान हो सकी.

हर रोज की तरह रिक्शा लेकर निकले थे जुम्मन

यह हादसा जुम्मन के परिवार के लिए किसी त्रासदी से कम नहीं है. उनकी बहन नजमा ने बताया कि जुम्मन रोज की तरह सोमवार शाम ई-रिक्शा लेकर लाल किला के पास गए थे. शाम को जब धमाके की खबर मिली, तो उन्होंने तुरंत अपनी भाभी से संपर्क किया. भाभी ने बताया कि जुम्मन लाल किला इलाके में ही गए हैं. परिवार ने जब जुम्मन के मोबाइल पर फोन किया, तो वह स्विच ऑफ मिला.

शुरुआत में नहीं पता लगा जुम्मन का कोई पता

घबराए हुए परिवार के सदस्य तुरंत लाल किला पहुंचे. वहां का मंजर बेहद भयावह था. चारों ओर अफरा-तफरी, घायल और शव बिखरे पड़े थे. मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बताया कि घायलों को एलएनजेपी अस्पताल भेजा गया है. परिवार वहां पहुंचा, लेकिन जुम्मन का कोई सुराग नहीं मिला. रातभर अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद भी उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई.

अगले दिन परिवार फिर लाल किला लौटा, लेकिन घटनास्थल पर जाने की अनुमति नहीं मिली. मजबूर होकर उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया. सूचना मिलने पर पुलिस टीम आई और उन्हें चांदनी चौक थाने ले जाया गया, जहां उन्होंने जुम्मन के ई-रिक्शा की जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि ऐसा कोई ई-रिक्शा बरामद नहीं हुआ है.

ई-रिक्शे में लगा था जीपीएस डिवाइस

इसके बाद परिवार को मोर्चरी भेजा गया, लेकिन वहां दिखाई गई लाशों में जुम्मन नहीं थे. निराश होकर वे घर लौट आए और शास्त्री पार्क थाने में शिकायत दर्ज कराई. बताया गया कि जुम्मन के ई-रिक्शा में जीपीआरएस डिवाइस लगा था, जिसकी आखिरी लोकेशन लाल किला के पास की मिली है.

इसी बीच चांदनी चौक पुलिस स्टेशन से सूचना मिली कि एक और शव अस्पताल पहुंचा है. परिवार जब वहां गया, तो शव देखकर सभी के होश उड़ गए. सिर, हाथ और पैर गायब थे. लेकिन कपड़ों से यह साफ हो गया कि वह जुम्मन का ही शव था.

इकलौता कमाने वाला था जुम्मन

नजमा ने बताया कि जुम्मन की बूढ़ी मां, विकलांग पत्नी और तीन छोटे बच्चे हैं. बड़ा बेटा केवल 12 साल का है. वह परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था. अब परिवार के सामने रोटी और बच्चों के पालन-पोषण का संकट खड़ा हो गया है.

नजमा ने यह भी कहा कि इतने बड़े हादसे के बाद भी अब तक किसी जनप्रतिनिधि या सरकारी अधिकारी ने उनके घर आकर हालात जानने या किसी सहायता का भरोसा देने की ज़रूरत नहीं समझी. परिवार गहरे सदमे में है और अब न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है.