Delhi Blast में बेगुसराय के मुस्लिम शख्स की भी हुई मौत, लाश देख परिवार में मचा कोहराम

Begusarai Man Died in Delhi Blast: दिल्ली के लालकिले के पास 10 नवंबर की शाम हुए बम ब्लास्ट में बिहार के बेगूसराय के एक मुस्लिम शख्स की मौत हो गई. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया. शनिवार की रात पोस्टमॉर्टम के बाद शव को बेगूसराय लाया गया, जहां पहुंचते ही मृतक को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े परिवार में कोहराम मच गया.

मोहम्मद लुकमान ज्वैलरी का करते थे काम

मरने वाले की पहचान बेगूसराय के पोखरिया मोहल्ला निवासी मोहम्मद लुकमान के रूप में हुई है, जो मूल रूप से खगड़िया के रहने वाले थे. वे लंबे समय से पोखरिया में किराए के मकान में रहते थे और कचहरी रोड पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान चलाते थे. ज्वेलरी लाने के लिए ही वे दिल्ली गए थे, जहां ब्लास्ट हुआ और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

परिजनों के अनुसार, मोहम्मद लुकमान 7 नवंबर को आर्टिफिशियल ज्वेलरी की खरीदारी करने दिल्ली पहुंचे थे. 10 नवंबर को उन्होंने चांदनी चौक मार्केट में सामान खरीदा, पैक करवाया और वहीं छोड़ दिया. इसके बाद वे खाना खाने के लिए निकले थे, तभी बम ब्लास्ट की चपेट में आ गए.

12 नवंबर को मिली परिवार को जानकारी

रिश्तेदार ने बताया कि 12 नवंबर को उनके मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया तो किसी अन्य व्यक्ति ने फोन उठाया और बताया कि मोबाइल के मालिक हादसे का शिकार हो गए हैं और अस्पताल में भर्ती हैं. इसके बाद परिवार ने दिल्ली में रहने वाले रिश्तेदारों को जानकारी दी और खोज शुरू की.

छोटे बेटे ने दी जानकारी

13 नवंबर को अस्पताल से उनकी लाश मिली. पोस्टमॉर्टम और कागजी प्रक्रिया के बाद शुक्रवार की रात शव परिवार को सौंपा गया, जिसके बाद रिश्तेदार शव लेकर बेगूसराय रवाना हुए. मृतक के छोटे बेटे मोहम्मद इमरान ने बताया कि उनके वालिद 7 नवंबर को महानंदा एक्सप्रेस से दिल्ली गए थे. 12 नवंबर को पता चला कि वे लोकनायक अस्पताल में हैं. रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे तो वहां उनकी बॉडी रखी मिली.

उन्होंने बताया कि सदर बाजार से सामान खरीदने के बाद पिता जलेबी खाने चांदनी चौक चले गए थे, तभी बम ब्लास्ट हो गया. इमरान के मुताबिक, परिवार का पूरा खर्च उन्हीं के सहारे चलता था. उनकी मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.