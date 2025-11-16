Delhi Blast के बाद तबलीगी जमात के मेंबर्स को हिरासत में क्यों लिया गया, उमर से है कोई कनेक्शन?

Delhi Red Fort Blast News: दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस ने तबलीगी जमात के मेंबर्स को हिरासत में लिया था. हालांकि उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया. देश के अलग-अलग हिस्सों में मस्जिदों और इमामों से पूछताछ का सिलसिला जारी है.
Delhi Red Fort Blast News: रेड फ़ोर्ट ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने बड़ा कदम उठाते हुए चांदनी चौक स्थित फ़ैज़ इलाही मस्जिद से तबलीगी जमात के कई सदस्यों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था. यह वही मस्जिद है, जहां कथित आत्मघाती हमलावर डॉ. उमर नबी के ठहरने की जानकारी सामने आई थी. हालांकि, बाद में तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को छोड़ दिया गयाय
संदिग्ध डॉ. उमर की मौजूदगी की वजह से जमात के मेंबर्स से पूछताछ की गई. पूछताछ के बाद सभी को छोड़ दिया गया. वहीं मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी से विजिटर्, का रिकॉर्ड मुहैया करने के लिए कहा गया है. इस बीच, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस केस में नई एफआईआर दर्ज की है.
हालांकि मुख्य जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी गई है, लेकिन साजिश के एंगल की जांच शुरू करने के लिए स्पेशल सेल ने यह नई एफआईआर लगाई है. सूत्रों के अनुसार, दिल्ली पुलिस ने NIA अधिकारियों के साथ मिलकर रात भर हरियाणा के धौज और नूंह क्षेत्रों में छापेमारी की. इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी से सटे अन्य इलाकों में भी रेड की गई.
इस अभियान के दौरान अल-फलाह यूनिवर्सिटी, फरीदाबाद के तीन डॉक्टरों को हिरासत में लेने की भी खबर है. पुलिस सूत्रों ने इनमें से दो डॉक्टरों के नाम की पुष्टि की है- मोहम्मद और मुस्ताक़ीम. इन्हें नूंह क्षेत्र से पकड़ा गया है. सूत्र का कहना है, ये दोनों डॉक्टर डॉ. मुज़म्मिल के संपर्क में थे.
फिलहाल मोहम्मद और मुस्ताक़िम से लगातार पूछताछ जारी है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या इनका विस्फोटक सामग्री की व्यवस्था में कोई रोल था.
उधर हरियाणा के पलवल में पुलिस मस्जिदों का दौरा कर रही है और इमामों से पूछताछ कर रही है. एक इमाम ने एक उर्दू अखबार को जानकारी दी है कि पुलिस ने उनसे पूछा कि क्या यहां कश्मीर या दूसरे राज्य से कोई शख्स आया था. इसके साथ ही पुलिस ने उन लोगों का रिकॉर्ड रखने के लिए कहा है जो मस्जिदों में अकर रुक रहे हैं.