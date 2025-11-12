Delhi Blast: 2 तरह के विस्फोटक का किया इस्तेमाल,ज़िंदा कारतूस भी बरामद;जानें अब तक का अपडेट?

Delhi Blast Update: दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट की जांच कर रही फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) की टीम को मंगलवार को दो जिंदा कारतूस और दो अलग-अलग तरह के विस्फोटक पदार्थों के नमूने मिले हैं. सूत्रों के मुताबिक, जांच के दौरान दोनों जिंदा कारतूस सीधे ब्लास्ट साइट से बरामद किए गए हैं और उन्हें डिटेल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.

एफएसएल रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एफएसएल टीम ने मौके से अमोनियम नाइट्रेट के संभावित निशान और एक दूसरे विस्फोटक पदार्थ के सैंपल भी इकट्ठे किए हैं. अब इस विस्फोटक पदार्थ की पहचान लैब टेस्ट के जरिए ही हो सकेगी. सभी सैंपल एफएसएल लैब में भेज दिए गए हैं, जहां विशेषज्ञ यह पता लगाने में जुटे हैं कि ब्लास्ट में किस तरह का विस्फोटक इस्तेमाल हुआ था.

लगातार छापेमारी कर रही हैं एजेंसियां

जांच में सामने आया है कि आरोपी ने घबराहट में विस्फोटक को ट्रिगर किया था. सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियां देशभर में कई जगहों पर छापेमारी कर रही हैं. अब तक फरीदाबाद, सहारनपुर, पुलवामा और अन्य इलाकों से बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किए गए हैं. जांचकर्ताओं का मानना है कि आरोपी पर बढ़ते दबाव के चलते उसने जल्दबाजी में यह कदम उठाया.

Add Zee News as a Preferred Source

एजेंसी सूत्रों ने बताया कि संदिग्ध ने आत्मघाती हमले का सामान्य तरीका नहीं अपनाया था. उसने न तो कार को किसी लक्ष्य से टकराया और न ही किसी भीड़-भाड़ वाले स्थान पर ब्लास्ट किया. रिपोर्ट्स की मानें तो बम को पूरी तरह से तैयार नहीं किया गया था, यही वजह रही कि विस्फोट से न तो गड्ढा बना और न ही कोई शार्पनल या प्रोजेक्टाइल बरामद हुआ.

एनआईए के पास पहुंची जांच

देशभर में सतर्कता और सुरक्षा एजेंसियों की समन्वित कार्रवाई की वजह से एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकामयाब कर दिया है. इसी बीच, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को सौंप दी है.

गृह मंत्री ने एनआईए को जल्द से जल्द अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने एफएसएल को भी आदेश दिया है कि ब्लास्ट साइट से मिले सभी नमूनों की बारीकी से जांच कर उनकी रिपोर्ट जल्द पेश की जाए.