Zee SalaamIndian Muslim

Delhi Blast के बाद हरियाणा की मस्जिदों की जांच, इमाम से पूछे जा रहे ये सवाल

Delhi Blast News: दिल्ली ब्लास्ट के बाद हरियाणा में मस्जिदों में जाकर पुलिस पूछताछ कर रही है. कई मस्जिदों के इमाम ने इस बारे में जानकारी दी है कि पुलिस ने उनसे आकर पूछा कि क्या यहां कई दूसरे राज्य का शख्स आकर ठहरा था.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 16, 2025, 12:54 PM IST

Delhi Blast News: दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद फरीदाबाद और पलवल की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है. इसी सिलसिले में कई मस्जिदों के इमामों से भी पूछताछ की गई है. पलौल के मौलाना मुबारक अली ने बताया कि इस ऑपरेशन के तहत कई मस्जिदों के इमामों से भी पूछताछ की गई है. 

एसपी ने दिए सख्त आदेश

एसपी पलौल वरुण सिंगला ने जिले के सभी थाना प्रबंधकों और चौकी प्रभारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखने, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने, सार्वजनिक स्थानों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, बाजारों, धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा कड़ी करने और समय-समय पर जांच करने के निर्देश दिए हैं.

इसी सिलसिले में शहर पुलिस टीम के साथ भारी पुलिस बल की मौजूदगी में थाना सीमा में मस्जिदों सहित कई जगहों पर खोजी कुत्तों की मदद से तलाशी ली गई. एक उर्दू अखबार के मुतबिक एक मस्जिद के इमाम ने बताया कि कुछ पुलिस कर्मचारी यहां आए थे, जिन्होने नाम पता और दूसरी डिटेल पूछी और साथ ही पूछा कि वह कबसे यहां रह रहे हैं.

इमाम से पूछे ये सवाल

इसके साथ ही यह भी सवाल था कि मस्जिद में कोई कश्मीरी या किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति तो नहीं ठहरा है. इमाम ने जवाब दिया कि हम किसी बाहरी व्यक्ति को रात में यहां ठहरने की इजाजत नहीं देते. पुलिस आमतौर पर इसी तरह के सवाल पूछ रही है. 

पलौल पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे भीड़भाड़ वाले इलाकों में सतर्क रहें, किसी भी अनजान वस्तु या व्यक्ति से सावधान रहें और अफवाह फैलाने से बचें. अगर आपको कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु दिखे तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को इसकी जानकारी दें.

पुलिस अधीक्षक पलौल ने कहा कि जनता की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. जिले भर में डॉग यूनिस, एंटी टेश कमांडो, राइडर पीसीआर और ईआरवी वाहनों को अलर्ट पर रखा गया है और वे लगातार संदिग्ध जगहों की तलाशी ले रहे हैं.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं.

