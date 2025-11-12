Advertisement
Delhi Blast के बाद जम्मू-कश्मीर में 200 से ज्यादा जगहों पर छापे, हाई अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस

Jammu Kashmir Raid: दिल्ली ब्लास्ट के बाद जम्मू-कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव हो गई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त एंटेलिजेंस हाई अलर्ट पर हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 12, 2025, 11:34 AM IST

Jammu Kashmir Raid: दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई और तेज हो गई है. बुधवार को कुलगाम और शोपियां जैसे संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने व्यापक तलाशी अभियान चलाया गया. इस ऑपरेशन का उद्देश्य पाकिस्तान से सक्रिय जम्मू-कश्मीर के मूल निवासियों (जेकेएनओपी) के रिश्तेदारों की संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाना, संदिग्ध व्यक्तियों की जानकारी जुटाना और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना बताया जा रहा है.

जम्मू-कश्मीर में कई जगहों पर छापे

कुलगाम में प्रतिबंधित संगठन जमात-ए-इस्लामी (जेईआई) के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की. कुलगाम पुलिस ने जिलेभर में 200 से अधिक जेईआई ठिकानों पर छापेमारी की और घरों की तलाशी ली. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए की गई है.

शोपियां में भी कार्रवाई

वहीं, शोपियां जिले में भी पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी के सदस्यों, ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) और अन्य संदिग्ध राष्ट्र-विरोधी तत्वों को निशाना बनाकर तलाशी अभियान शुरू किया है. पुलिस ने बताया कि इस अभियान का मकसद इलाके में विध्वंसक गतिविधियों को रोकना और शांति व्यवस्था को बनाए रखना है.

शोपियां में हाल ही में वाहनों की सघन जांच भी की गई. पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान सैकड़ों वाहनों के चालान किए गए. शोपियां पुलिस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जिलेभर में तलाशी और वाहन जांच अभियान तेज किया गया है. नियमों का उल्लंघन और स्वामित्व हस्तांतरण न करने के मामलों में सैकड़ों चालान जारी किए गए हैं.

रामबन और बांदीपोरा में भी ऑपरेशन

इससे पहले, रामबन और बांदीपोरा जिलों में भी आतंकियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए थे. बांदीपोरा पुलिस ने पाकिस्तान और पीओके से सक्रिय जम्मू-कश्मीर के नागरिकों पर कार्रवाई करते हुए आतंकी और विध्वंसक गतिविधियों के तंत्र को खत्म करने का अभियान चलाया था.

Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

