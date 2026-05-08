Delhi: मुसलमान होने की वजह से सिलेंडर देने से इनकार? गैस एजेंसी पर भेदभाव के आरोप

Discrimination Against Muslims In Gas Agency: गांव, सड़क, रोजगार, मेले, धार्मिक स्थलों और आयोजनों में मुसलमानों के बहिष्कार के बाद अब गैस एजेंसियों में मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव की घटनाएं सामने आ रही हैं. उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक गैस एजेंसी के मालिक और कर्मचारियों ने एक मुस्लिम महिला से बदसलूकी की. इस घटना के बाद अब ईस्ट दिल्ली के ब्रह्मपुरी में एक गैस एजेंसी के कर्मचारियों द्वारा मुस्लिम समुदाय के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव की घटना सामने आई है. मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि ब्रह्मपुरी में एक लोकल गैस एजेंसी ने धार्मिक आधार पर भेदभाव करते हुए उन्हें सिलेंडर देने से मना कर दिया है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित लोगों का कहना है कि उन्होंने गैस के लिए कई दिन पहले ही बुकिंग की थी, इसके बावजूद उन्हें सिर्फ मुसलमान होने की वजह से सिलेंडर नहीं दिया गया. पीड़ित लोग गैस के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहे हैं. एक व्यक्ति ने कहा कल इनके (गैस एजेंसी कर्मचारी) पीटने तक की नौबत आ गई थी, लेकिन इन्होंने मेरे कान में बताया कि मुसलमानों को यहाँ सिलेंडर देने से मना कर रहे हैं. जब एक महिला ने गैस एजेंसी पर धार्मिक भेदभाव करने का आरोप लगाया, तो एक आदमी ने बीच में टोकते हुए कहा, "अरे हिंदू या मुसलमान, सिलेंडर तो सबको चाहिए ना, हिंदू से क्या लेना देना या मुसलमान से क्या लेना देना. सबको चाहिए. एक अन्य व्यक्ति ने कहा कि उनका परिवार पिछले 15 दिनों से सिलेंडर के लिए संघर्ष कर रहा है. उन्होंने कहा, "इन लोगों ने हमसे पैसे भी ले लिए हैं, लेकिन अब तक हमारा सिलेंडर नहीं पहुँचाया है."

गौरतलब है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक गैस एजेंसी के मालिक और कर्मचारियों द्वारा एक मुस्लिम महिला के साथ बदसलूकी करने का मामला सामने आया था. यहां पीड़िता शकीला पिछले पांच महीने से गैस सिलेंडर की समस्या को लेकर एजेंसी के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है. पीड़िता शकीला जब इस बार फिर सिलेंडर की समस्या लेकर गैस एजेंसी पहुंची तो एजेंसी मालिक और कर्मचारियों ने उन्हें धमकाया. एजेंसी के मालिक या कर्मचारी ने आगे कहा कि "तुम जैसी महिलाओं को मोदी ने डंडा कर रखा है." इस मामले को लेकर लोगों ने कार्रवाई की मांग की है.