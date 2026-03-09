दिल्ली में बुलडोजर, यूपी-बिहार-राजस्थान में संरक्षण; मुस्लिम पीड़ित देख BJP सरकारें बदलती हैं नियम?

भारत के चार राज्यों में हालिया दिनों हुई हत्या की घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. हालांकि, इस सभी घटनाओं में पुलिस प्रशास की कार्यशैली पर सवाल खड़े होने लगे हैं. मार्च के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 13 वर्षीय मुस्लिम छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसके बाद बिहार में एक बुजुर्ग को बहुसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखने वाली महिला और उसके परिजनों ने सिर्फ इसलिए पीट-पीट कर हत्या कर दी, क्योंकि उन्होंने आरोपियों से ईंट चोरी करने को लेकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादित और आपत्तिजनक गाली देने से रोका था. अक्सर गौरक्षा के नाम आतंक मचाने वाले कथित गौरक्षकों ने राजस्थान के अलवर में आमिर नाम के नौजवान की पीट-पीट कर हत्या कर दी.

इसी तरह बिहार के मधुबनी में एक मुस्लिम जब इंसाफ मांगने ग्राम प्रधान के घर गई, तो उसने अपने परिवार वालों के साथ न सिर्फ मारपीट करते हुए बदसलूकी की बल्कि रोजे की हालत में जब पीड़िता ने पानी मांगा तो उन्होंने शराब में पेशाब मिलाकर पिला दिया. इस घटना के चंद घंटों के बाद पीड़िता की मौत हो गई. हाल ही में 4 मार्च को राजधानी दिल्ली में पवित्र होली पर तरुण कुमार नाम के एक शख्स की कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों पर हत्या के आरोप लगे. घटना के बाद हिंदूवादी संगठनों ने मौके पर जमकर हंगामा किया, जिससे इलाके में तनाव फैल गया. इतना ही नहीं हिंदूवादी संगठनों ने कार्रवाई की मांग करते हुए आरोपियों के घरों में आग लगा दी और अब उनके घरों पर बुलडोजर चल दिया गया.

यह पांचों घटनाएं भले ही अलग-अलग राज्यों में हुई हैं, लेकिन इनमें कुछ बातें एक समान हैं. वह ये कि आरोपी और पीड़ितों का ताल्लुक अलग-अलग समुदाय से हैं. साथ ही चारों घटनाएं भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों में हुई हैं. यह पांचों घटनाएं उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और राजस्थान की है और इन राज्यों में बीजेपी की सरकार है. बिहार को छोड़कर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार है. अब बात करते हैं, इन घटनाओं की.

दरअसल, बिहार, यूपी और राजस्थान में जिन जगहों पर 4 अलग-अलग आयु सीमा के मुस्लिम महिला और पुरुषों की हत्या हुई. उन मामलों में पुलिसिया कार्रवाई सवालों के घेरे में हैं. इसके उलट दिल्ली में होली पर हुई कथित हत्या में हिंदूवादी संगठनों के तांडव के साथ पुलिसिया फुर्ती भी देखने को मिली. भले ही दिल्ली में हुआ यह अंतरधार्मिक हत्याकांड सवालों के घेरे में रहा हो, इतवार को दिल्ली पुलिस और प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपी मुस्लिम परिवार का बहुमंजिला इमारत जमींदोज कर दिया. इन पांचों घटनाओं को एक-एक कर सिलेसिलेवार ढंग से समझते हैं. सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली में तरुण कुमार हत्याकांड की

तरुण कुमार की मौत पर दिल्ली सरकार और प्रशासन का सख्त एक्शन

बता दें, दिल्ली के उत्तम नगर के जेजे कॉलोनी इलाके में 26 वर्षीय तरुण कुमार की हत्या का मामला 4 मार्च 2026 की रात को होली के दिन हुए विवाद से जुड़ा है. परिजनों के मुताबिक, यह झगड़ा तब शुरू हुआ जब तरुण के परिवार की 11 वर्षीय लड़की ने पानी का गुब्बारा फेंका, जिसका पानी एक पड़ोस की महिला पर गिर गया. इसके बाद परिवारों के बीच पहले बहस और फिर मारपीट शुरू हो गई. रात में जब तरुण अपने दोस्तों के साथ लौट रहा था, तभी कथित तौर पर 15 से 20 लोगों ने उस पर लोहे की रॉड, ईंट‑पत्थर से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और 5 मार्च 2026 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया और शुरुआती जांच में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है. पुलिस ने इस मामले में एससी-एसटी Act की धारा भी जोड़ी है, जिससे यह साफ जाहिर है कि पुलिस इसको कथित तौर पर जातिगत भेदभाव का मामला जोड़कर आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की फिराक में हैं. पुलिस ने आरोपियों की पहचान उमरदीन, जमीउदीन, मुश्ताक, कमरुद्दीन, मुजफ्फर, ताहिर और एक नाबालिग शामिल हैं और जांच अभी जारी है. इतना ही नहीं, दिल्ली नगर निगम भी एक्टिव हो गया और बुलडोजर कार्रवाई कर मुख्य आरोपी निजामुद्दीन के घर का अवैध हिस्सा गिरा दिया.

पुरानी रंजिश में तरुण साथियों के साथ पहुंचा था सबक सिखाने?

हालांकि, मौके पर हकीकत कुछ और ही है. सोशल मीडिया समेत कई स्थानीय लोगों ने दावा किया दोनों परिवारों के बीच पार्किंग और कूड़े को लेकर लंबे समय से रंजिश थी. घटना वाले दिन भी मृतक तरुण अपने साथियों के साथ निजामुद्दीन के घर पहुंचा और हमला कर दिया. इस हमले में आरोपियों में कई घायल हैं, जिनमें एक के आईसीयू में होने का दावा किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि तरुण और उसके साथियों के हमले में, जब मुस्लिम परिवार ने पलटवार किया तो कोई हथियार तरुण को लग गई.

तरुण के गंभीर रुप से घायल होते देख, उसके साथी फरार हो गए. परिजनों ने इलाज के अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई. इसकी जानकारी मिलते ही हिंदवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया और कथित आरोपियों के घरों में आग लगा दी. घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. इस मामले में पुलिस ने पुरानी रंजिश होने का दावा किया और सांप्रदायिक एंगल से इंकार किया. घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है. परिजनों ने CBI जांच की मांग की है और दिल्ली सरकार ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.

लखनऊ में छात्र उनेज की मौत और पुलिस की ढुलमुल कार्रवाई

अब बात करते हैं, उन घटनाओं की जिनमें आरोपी बहुसंख्यक समुदाय से है और पीड़ित मुस्लिम समुदाय से. सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 13 वर्षीय छात्र उनेज़ खान की गोली लगने से मौत की घटना से. यह घटना 2 मार्च 2026 को कृष्णा नगर इलाके में हुई. उनेज़ खान सरोजिनी नगर के बेहसा इलाके का रहने वाले थे और कक्षा 7 पढ़ाई करते थे. परिवार के मुताबिक, 2 मार्च की दोपहर करीब 3:30 बजे उनेज के कुछ दोस्त उसे जन्मदिन की पार्टी में ले जाने के लिए घर आए थे. उस समय उनेज रोजा रखे हुए था और पहले जाने से मना कर रहा था, लेकिन दोस्तों के बार-बार कहने पर वह उनके साथ चला गया.

बताया जाता है कि शाम के समय कृष्णा नगर के बरिगवां इलाके में एक घर के पास कार के अंदर उसके माथे पर गोली लग गई. घटना के बाद उनेज को तुरंत लोकबंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जिस रिवॉल्वर से गोली चली, वह संजीव त्रिपाठी के नाम पर लाइसेंसी बताई जा रही है. दावा किया जा रहा है कि संजीव त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के रिश्तेदार हैं.

इस मामले में एफआईआर में छह लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें तीन नाबालिग लड़के, आरोपी के माता-पिता और एक ड्राइवर शामिल हैं. पुलिस शुरुआती जांच में इसे "एक्सीडेंटल फायरिंग" बताकर मामले को रफादफा करने में लगी थी, जबकि मृतक के पिता का आरोप है कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या हो सकती है. क्योंकि गोली ठीक माथे में लगी है. पुलिस ने रिवॉल्वर जब्त कर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित के पिता ने ढुलमुल कार्रवाई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था कि अगर आरोपी मुस्लिम समुदाय से होता और पीड़ित बहुसंख्यक समुदाय से होता तो पुलिस बुलडोजर लेकर तैयार रहती और उसकी फुर्ती भी देखने के लायक होती.

अलवर में गौरक्षकों ने मारी आमिर को गोली, परिवार को इंसाफ का इंतजार

इसी तरह राजस्थान के अलवर में 2 से 3 मार्च 2026 की रात 28 वर्षीय आमिर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. आमिर हरियाणा के पल्ला गांव के रहने वाले था और ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करते थे. रिपोर्टों के मुताबिक, आमिर किसी काम से हरियाणा से राजस्थान गये थे. इसी दौरान भिवाड़ी इलाके में उनकी पिकअप गाड़ी को कथित गौतस्करों ने रोक लिया. परिवार का आरोप है कि हमलावरों ने उस पर गाय तस्करी का आरोप लगाकर घेर लिया और गोली मार दी.

गोली लगने के बाद आमिर गंभीर रूप से घायल हो गये और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि हमलावरों ने पहले उनकी गाड़ी को टक्कर मारकर रोका और फिर हमला किया. आमिर के परिवार का कहना है कि उनका गाय तस्करी से कोई संबंध नहीं था और वह सिर्फ ड्राइवर का काम करते थे. परिजनों ने आरोप लगाया है कि हमला बजरंग दल से जुड़े कथित गौ-रक्षकों ने किया.

हालांकि पुलिस का कहना है कि मवेशी ले जाने की सूचना के बाद वाहन का पीछा किया गया और इस दौरान झड़प व पत्थरबाजी हुई. साथ ही पोस्ट‑मार्टम और जांच के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट होने की बात कही. परिवार ने इस घटना के बारे में नामजद एफआईआर दर्ज कराई है और पुलिस जांच कर रही है. स्थानीय लोगों ने आरोपियों की पहचान और गिरफ्तार करने की मांग की है, लेकिन कोई गिरफ्तारी अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं बताई गई है. पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं और उनको आरोपियों को संरक्षण देने के भी आरोप लग रहे हैं.

दरभंगा में साम्प्रदायिक टिप्पणी का विरोध करने पर बुजुर्ग की हत्या

बिहार के दरभंगा जिले के झगरुआ गांव में 1 मार्च 2026 को 65 वर्षीय अब्दुल सलाम की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के समय सलाम वहां से गुजर रहे थे, तभी गांव में चल रहे विवाद में मनीष कुमार राम और उनके परिवार के कुछ लोग शामिल हो गए. मिली जानकारी के मुताबिक, विवाद की शुरुआत मनीष कुमार राम के ईंट चोरी से हुई. उसकी मां विमला देवी ने गाली-गलौज की, और अब्दुल सलाम ने जातीय और अपमानजनक टिप्पणियों का विरोध किया. इसके बाद मनीष कुमार राम, उसके भाई रौशन कुमार राम, मां विमला देवी और दो अन्य लोगों ने अब्दुल सलाम पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया. सलाम को सिर पर गंभीर चोटें लगीं और वह मौके पर ही गिर पड़े.

स्थानीय लोगों ने घायल अब्दुल सलाम को किरतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा और FIR दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है. जिला प्रशासन ने इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात किया और मौके पर डीएम कौशल किशोर, एसएसपी जगुनाथ रेड्डी और डीआईजी मनोज तिवारी पहुंचे. अधिकारियों ने परिजनों से मुलाकात कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए.

मधुबनी में रोजेदार बुजुर्ग को पीटा, पेशाब पिलाया...नहीं हुई बुलडोजर कार्रवाई

बिहार के मधुबनी जिले के अम्हीं गांव में रौशन खातून को 28 फरवरी को ग्राम प्रधान के बेटे और उसके समर्थकों ने बेरहमी से पीटा और उन्हें खंभे से बांध दिया. बीते 1 मार्च को अस्पताल में इलाज के दौरान रौशन की मौत हो गईं. स्थानीय लोगों और पीड़ित परिवारों ने आरोप लगाया था कि ग्राम प्रधान और उसके समर्थकों ने रौशन की न सिर्फ बेरहमी से पिटाई की, बल्कि पानी मांगने पर शराब में पेशाब मिलाकर जबरन पिलाया.

पुलिस ने इस हिंसा के सम्बन्ध में एफआईआर दर्ज की है और प्रधान के बेटे मन्यु सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. अधिकारियों ने कहा है कि सभी उपस्थित लोगों की पहचान की जा रही है और कठोर कार्रवाई की जाएगी. परिवार ने दोषियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. यह घटना बीजेपी शासित राज्यों में हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन मामलों में पीड़ित मुस्लिम समुदाय से थे और आरोपी बहुसंख्यक समुदाय से थे, वहां पुलिस प्रशासन की कार्रवाई सवालों के घेरे में रही है. इतना ही नहीं आरोपियों के घर अवैध होने के बावजूद बुलडोजर की कार्रवाई नहीं की गई.

