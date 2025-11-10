Delhi Blast: नदीम की कार, सलमान के नाम ट्रांसफर…अब पुलिस खंगाल रही RTO डेटा

Delhi Car Blast Update: राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के पास हुए भीषण कार धमाके ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस घटना के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियां- पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. जांच में अभी तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. जिस i-20 कार में धमाका हुआ था, पुलिस के उसके मालिक को गिरफ्तार कर जांच की कड़ियों को जोड़ने में लगी है.

बताया जा रहा है कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि धमाके में इस्तेमाल हुई i-20 कार सलमान नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कार मालिक सलमान को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल उससे लगातार पूछताछ की जा रही है. दैनिक भास्कर ने दावा किया है कि यह कार गुरुग्राम के नदीम नाम के शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड थी. जिसे उसने दो साल पहले सलमान को बेच दिया था.

पुलिस RTO रिकॉर्ड्स खंगालने में जुटी

पूछताछ के दौरान सलमान ने पुलिस को बताया कि उसने यह कार कुछ समय पहले किसी दूसरे शख्स को बेच दी थी. इसके बाद जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि कार धमाके के समय किस शख्स के पास थी और इसका मौजूदा मालिक कौन है. असली आरोपी तक पहुंचने और साजिश की कड़ी जोड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के रिकॉर्ड्स खंगाल रही हैं.

पुलिस RTO से कार की बिक्री, ट्रांसफर और मालिकाना हक से जुड़े सभी दस्तावेज हासिल कर रही है. जांच का मुख्य मकसद यह पता लगाना है कि कार कब, किसे, और किन परिस्थितियों में बेची गई और धमाके के समय यह किसके नियंत्रण में थी. मामले से जुड़े सभी संभावित कनेक्शन की गहन जांच की जा रही है.

अमित शाह ने की 8 लोगों के मौत की पुष्टि

बताया जा रहा है कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास यह धमाका ठीक शाम 6 बजकर 52 मिनट पर हुआ. ब्लास्ट में अब तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 24 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां कुछ की हालत चिंताजनक बनी हुई है. दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि इस घटना में 8 लोगों की मौत हुई है.

धमाका जिस जगह हुआ, वह बेहद व्यस्त इलाका है. साल 2017 में लाल किला मेट्रो स्टेशन का निर्माण होने के बाद से यहां हर वक्त यात्रियों और वाहनों की भीड़ रहती है. मेट्रो स्टेशन के बाहर बड़ी संख्या में ऑटो, ई-रिक्शा और अन्य वाहन खड़े रहते हैं. यात्री इसी जगह से चांदनी चौक और चावड़ी बाज़ार की ओर आवाजाही करते हैं. इस भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में धमाका होना किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है. जांच एजेंसियां हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही हैं ताकि इस धमाके के पीछे के असली दोषियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके.

