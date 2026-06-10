Delhi News Today: दिल्ली सरकार के हालिया फैसले से यमुना किनारे बसे लाखों लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है. बीते दिनों जोन-ओ (Zone-O) एरिया घोषित होने के बाद यहां रहने वाले लोगों को बेघर होने का डर सताने लगा था. जोन-ओ क्षेत्र की 91 कॉलोनियों को लेकर लंबे समय से चल रही चिंता अब काफी हद तक कम हो गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि इन इलाकों में पहले से बने मकानों पर किसी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं होगी.