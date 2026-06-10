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दिल्ली के Zone-O में बसे मुस्लिम इलाकों को बड़ी राहत, इन घरों को नहीं छुएगा प्रशासन!

Muslim-majority Zone-O Area: दिल्ली सरकार ने जोन-ओ की 91 कॉलोनियों में पुराने मकानों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई न करने का फैसला लिया है. इससे ओखला, जामिया नगर और शाहीन बाग जैसे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों के लाखों लोगों को बड़ी राहत मिली है. हालिया दिनों जोन-ओ के बोर्ड लगने से लोगों में डर और असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 10, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 09:15 PM IST
दिल्ली के Zone-O में बसे मुस्लिम इलाकों को बड़ी राहत, इन घरों को नहीं छुएगा प्रशासन!
Image Credit: (फाइल फोटो)

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