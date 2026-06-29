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VIDEO: दिल्ली के कनॉट प्लेस में मुस्लिम युवक की बेरहमी से पिटाई, सोशल मीडिया पर कार्रवाई की मांग तेज

Connaught Place Viral Video: देश की राजधानी दिल्ली में इमरान नाम के एक युवक के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में लड़कों का एक समूह उसे बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 29, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 01:17 PM IST
VIDEO: दिल्ली के कनॉट प्लेस में मुस्लिम युवक की बेरहमी से पिटाई, सोशल मीडिया पर कार्रवाई की मांग तेज
Image Credit: कपिल और उनके साथी इमरान के साथ मारपीट कर रहे हैं.Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

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