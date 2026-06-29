/VIDEO: दिल्ली के कनॉट प्लेस में मुस्लिम युवक की बेरहमी से पिटाई, सोशल मीडिया पर कार्रवाई की मांग तेज

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Delhi Assault Case: देश की राजधानी दिल्ली में नफरत ने अपनी जड़ें जमा ली हैं. दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के पास स्थित सेंट्रल पार्क में कपिल कुमार नाम के एक युवक ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया. इसके अलावा कपिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर इमरान को लात-घूंसे और थप्पड़ मारे, और यहां तक कि उसे जूतों और बेल्ट से भी पीटा. इस घटना का वीडियो भी कैमरे में कैद और फिर वायरल कर दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
दरअसल, इमरान नाम का एक युवक दिल्ली घूमने आया था और कनॉट प्लेस के पास सेंट्रल पार्क गया था. वहां, कपिल कुमार ने उस मुस्लिम युवक पर पार्क में एक लड़की का पीछा करने का आरोप लगाया और झूठे बहाने से सहानुभूति पाने की कोशिश में उस बेगुनाह व्यक्ति के साथ बेरहमी से मारपीट की. इस बीच, कपिल के तीन-चार दोस्त वहां पहुंचे. उन्होंने मिलकर इमरान की पिटाई की और उसका मोबाइल फोन छीन लिया. इस बीच, जिस लड़की के मामले में कपिल ने इमरान पर पीछा करने का आरोप लगाया था, उस लड़की ने खुद कहा है, "मैं ठीक हूं. मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हुआ. उसे छोड़ दें." फिर भी कपिल और उसके साथी इमरान पर हमला करते रहते हैं.
इस घटना के बाद कार्रवाई की मांग
इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यूज़र्स मांग कर रहे हैं कि आरोपी के खिलाफ़ केस दर्ज किया जाए. कई पत्रकारों ने यह वीडियो शेयर किया है और दोषियों के खिलाफ सख़्त से सख़्त कार्रवाई की मांग की है. स्वतंत्र पत्रकार जाकिर त्यागी ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "मुसलमान अब दिल्ली के दिल, कनॉट प्लेस में भी सुरक्षित नहीं हैं. CP पार्क में कपिल कुमार नाम का एक गुंडा अपने साथियों के साथ मिलकर इमरान नाम के एक मुस्लिम युवक के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा है, उसे लात, घूंसे और थप्पड़ मारने के साथ-साथ जूते और बेल्ट से भी पीट रहा है."
दिल्ली की धड़कन कनॉट प्लेस में भी अब मुसलमान सुरक्षित नहीं रहा, CP पार्क में कपिल कुमार नामक गुंडा अपने साथियों के साथ मिलकर एक मुस्लिम लड़के इमरान के साथ बेरहमी से मारपीट कर रहा है, कभी उसको लात, घूसों, थप्पड़ तो कभी जूतों और बेल्टों से उसकी पिटाई की जा रही हैं ।
कपिल ने… pic.twitter.com/B0bvJ1OTmb
— Zakir Ali Tyagi (@ZakirAliTyagi) June 29, 2026
दिल्ली पुलिस से कार्रवाई की मांग
जाकिर त्यागी ने दिल्ली पुलिस टैग करते हुए आगे लिखा, "कपिल ने मुस्लिम लड़के पर पार्क में लड़की का पीछा करने का आरोप लगाया और झूठी हमदर्दी बटोरने के लिए मासूम के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. लड़की कपिल से कहती रही कि "मैं ठीक हूं मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है" लेकिन गुंडा मासूम के साथ सिर्फ़ इसलिए बेरहमी से मारपीट करता रहा क्योंकि मासूम कुर्ते पायजामे में था जिसको देखने के बाद गुंडों में दोगुनी ताक़त आ जानी तय होती हैं."