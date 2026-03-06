दिल्ली ब्लास्ट जांच में नया मोड़; हथियार जुटाने वाले आरोपियों जमीर-तुफैल की NIA हिरासत बढ़ी

NIA Action on Delhi Blast Case: दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट केस में स्पेशल NIA कोर्ट ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने ब्लास्ट के आरोपी जमीर अहमद आहंगर और तुफैल अहमद शाह की NIA कस्टडी पांच दिन और बढ़ा दी है. इस मामले में जांच एजेंसी ने 15 दिन की मांग की थी. मामले में अन्य आरोपियों की जांच अवधि भी 45 दिन बढ़ाई गई है.
Delhi Car Blast Case Update: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते साल 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए धमाके की जांच अब भी जारी है. इस घटना ने पूरे देश को उस समय झकझोर कर रख दिया था, जब ऐतिहासिक लाल किले के सामने विस्फोटक से लदी एक कार में आतंकियों ने ब्लास्ट कर दिया था. मामले की जांच में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं. वहीं, अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को आरोपियों से पूछताछ के लिए समय सीमा बढ़ा दी है.
नई दिल्ली में स्थित विशेष NIA कोर्ट ने जमीर अहमद आहंगर और तुफैल अहमद शाह की एनआईए कस्टडी को पांच दिन के लिए और बढ़ा दिया है. दोनों आरोपियों को उनकी दस दिन की रिमांड खत्म होने के बाद अदालत में पेश किया गया था. स्पेशल NIA जज पीतांबर दत्त ने बंद कमरे में सुनवाई करने के बाद दोनों आरोपियों की एनआईए हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया.
हालांकि, एनआईए ने मामले की जांच के लिए अदालत से 15 दिन की अतिरिक्त हिरासत की मांग की थी. अदालत ने इस मामले में बिलाल नासिर मल्ला और यासिर अहमद डार से जुड़ी जांच अवधि को भी 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. इससे पहले 25 फरवरी को स्पेशल एनआईए कोर्ट ने तुफैल और जमीर को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा था.
दोनों आरोपियों को जम्मू-कश्मीर पुलिस प्रोडक्शन वारंट पर दिल्ली लेकर आई थी, जिसके बाद उनकी कस्टडी एनआईए को सौंप दी गई. आरोप है कि दोनों हथियार और गोला-बारूद इकट्ठा कर रहे थे. जांच एजेंसियों के मुताबिक, जमीर को उमर, इरफान और आदिल ने एक राइफल, एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस दिए थे. इसके अलावा जांच में यह भी सामने आया है कि जमीर और तुफैल दोनों का संबंध अंसार गजावत-उल-हिंद संगठन से बताया जा रहा है.
इस मामले में एनआईए पहले भी कई आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें डॉ. शाहीन सईद, डॉ. मुजम्मिल शकील, आदिल अहमद, जासिर बिलाल वानी, नासिर बिलाल मल्ला, यासिर अहमद डार, मुफ्ती इरफान अहमद और आमिर राशिद शामिल हैं. पूछताछ के बाद इन सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
हाल ही में एनआईए कोर्ट ने दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच अवधि को भी 45 दिन के लिए बढ़ाने का आदेश दिया है. यह मामला 10 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में लाल किले के पास हुए घातक विस्फोट से जुड़ा है. जांच के मुताबिक इस विस्फोट में उमर उन नबी की मौत हो गई थी, जो कथित तौर पर उस कार को चला रहा था जिसमें विस्फोट हुआ था.
